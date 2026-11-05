EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.11.2026 / 07:44 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf

05.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
LEI Code:529900BKFJBI0QRDJH63
Ende der MitteilungEQS News-Service

2428814 05.11.2026 CET/CEST

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