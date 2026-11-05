EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
05.11.2026 / 07:44 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf
05.11.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2428814 05.11.2026 CET/CEST