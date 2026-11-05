EQS-AFR: MediClin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MEDICLIN AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MediClin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.11.2026 / 15:07 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MEDICLIN AG
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Deutschland
Internet:www.mediclin.de
LEI Code:5299007ZHUSGAJRMWH73
Ende der MitteilungEQS News-Service

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