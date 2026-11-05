EQS-AFR: MediClin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MEDICLIN AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MediClin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.11.2026 / 15:14 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.05.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.05.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:

https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDICLIN AG Okenstraße 27 77652 Offenburg Deutschland Internet: www.mediclin.de LEI Code: 5299007ZHUSGAJRMWH73

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