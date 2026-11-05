EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.11.2026 / 09:03 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.verbund.com/media/rn3eut2j/verbund-zwischenbericht-q1-3-2026-deutsch-final.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.verbund.com/media/l4jnnt0a/verbund-interim-report-q1-3-2026-englisch-final.pdf

05.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Internet:www.verbund.com
LEI Code:5299006UDSEJCTTEJS30
Ende der MitteilungEQS News-Service

2428864 05.11.2026 CET/CEST

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