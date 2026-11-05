EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 16:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ismail
Nachname(n):Dagli

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
32,246646 EUR47.596,05 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
32,2466 EUR47.596,0500 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Berlin Tradegate Exchange
MIC:TGAT

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.aumovio.com/
LEI Code:391200IGI9RQ7VTOK384
Ende der MitteilungEQS News-Service

107842 05.11.2026 CET/CEST

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