EQS-DD: Deutz AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 11:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Sebastian C.
Nachname(n):Schulte

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ Aktiengesellschaft

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
ISIN:DE000SU1C207

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,19 EUR3.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,1900 EUR3.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DEUTZ Aktiengesellschaft
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet:www.deutz.com
LEI Code:5299005DETTV58V2PP63
Ende der MitteilungEQS News-Service

107824 05.11.2026 CET/CEST

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