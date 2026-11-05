EQS-DD: Deutz AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.11.2026 / 11:15 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Sebastian C. Nachname(n): Schulte

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ Aktiengesellschaft

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat ISIN: DE000SU1C207

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,19 EUR 3.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,1900 EUR 3.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ Aktiengesellschaft Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

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