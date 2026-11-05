EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Hakan Gurdal, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 13:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hakan
Nachname(n):Gurdal

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Heidelberg Materials AG

b) LEI

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006047004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
176,35 EUR43.205,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
176,35 EUR43.205,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Frankfurt
MIC:XFRA

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
LEI Code:LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
Ende der MitteilungEQS News-Service

107836 05.11.2026 CET/CEST

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