EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hannes
Nachname(n):Niederhauser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
19,01 EUR4.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
19,0100 EUR4.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
MIC:XETR

05.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.kontron.com
LEI Code:5299002PSXXMVHB26433
Ende der MitteilungEQS News-Service

107830 05.11.2026 CET/CEST

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