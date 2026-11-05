EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 22:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Henrica
Nachname(n):Van de Velden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rubean AG

b) LEI

391200FE9HIZMPWLOP18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005120802

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,50 EUR111.111,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,5000 EUR111.111,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Internet:www.rubean.com
LEI Code:391200FE9HIZMPWLOP18
Ende der MitteilungEQS News-Service

107844 05.11.2026 CET/CEST

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