EQS-News: AlphaESS wurde im vierten Quartal 2026 zum fünften Mal in Folge von BloombergNEF als Tier-1-Energiespeicherhersteller ausgezeichnet.

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AlphaESS wurde im vierten Quartal 2026 zum fünften Mal in Folge von BloombergNEF als Tier-1-Energiespeicherhersteller ausgezeichnet.



05.11.2026 / 08:55 CET/CEST

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NANTONG, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- AlphaESS wurde von BloombergNEF (BNEF) in seiner Liste für das vierte Quartal 2026 erneut als Tier-1-Hersteller von Energiespeichern weltweit anerkannt. Dies bestätigt die etablierte Erfolgsbilanz des Unternehmens bei Energiespeicherprojekten und seine wachsende Präsenz auf dem globalen Markt für Kraftwerke im Versorgungsmaßstab.

AlphaESS Maintains BloombergNEF Tier 1 Status for the 5th Consecutive Quarter

In diesem Quartal führte BNEF strengere Kriterien für die Bankfähigkeit ein und verlangt von Anbietern von Energiespeicheranlagen, Projekterfahrung nachzuweisen, die durch eine nicht rückgriffsberechtigte Finanzierung von mindestens zwei Geschäftsbanken für förderfähige Projekte abgesichert ist. Die fortgesetzte Einbeziehung von AlphaESS bietet Entwicklern, Investoren und EPC-Partnern eine zusätzliche Referenz bei der Bewertung potenzieller Energiespeicheranbieter.

Ausweitung von Großkraftwerksprojekten in ganz Europa

AlphaESS treibt weiterhin groß angelegte Energiespeicherprojekte in ganz Europa voran, wobei die jüngsten Entwicklungen in Litauen, Österreich und Deutschland sich auf insgesamt 200 MWh belaufen.

In Litauen wurde ein Batteriespeicherprojekt mit einer Kapazität von 120 MWh, bei dem das Aster 5000-System von AlphaESS zum Einsatz kommt, erfolgreich dem Werksabnahmetest (FAT) unterzogen; die Anlagen sind versandbereit.

In Österreich lieferte AlphaESS das DC-seitige Batteriesystem für ein 30 MW / 60 MWh Projekt in Hörsching. Durch die Integration von Solarenergieerzeugung, Batteriespeicherung und Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw unterstützt das Projekt auch Netzdienstleistungen und Notstromversorgung. Der 40-MWh-Bereich für Netzdienstleistungen nahm im September 2026 den Betrieb auf.

In Deutschland liefert AlphaESS das DC-seitige Batteriesystem für ein 20-MWh-Projekt in Bayern, das für den Netzausgleich und die Energiearbitrage konzipiert ist und dessen Inbetriebnahme für 2027 geplant ist.

Mit Aster 5000-Technologie

Als Ergänzung zum Portfolio an Energiespeichern im Versorgungsmaßstab bietet AlphaESS mit dem Aster 5000 ein flüssigkeitsgekühltes Batteriespeichersystem in einem 20-Fuß-Container an, das eine Kapazität von ca. 5 MWh pro Einheit bietet. Ausgestattet mit intelligentem Wärmemanagement, einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem und mehrschichtigem Sicherheitsschutz, ist es für den flexiblen Einsatz in Anwendungen im Versorgungsmaßstab konzipiert, einschließlich Netzstabilisierung und Integration erneuerbarer Energien.

Zusammengenommen demonstrieren diese Projekte und Technologien die wachsenden Fähigkeiten von AlphaESS bei der Bereitstellung skalierbarer Energiespeicherlösungen für unterschiedliche Marktbedürfnisse.

Informationen zu AlphaESS

AlphaESS wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nantong, China. Das Unternehmen bietet Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie für Großkraftwerke an. AlphaESS ist in über 130 Ländern und Regionen mit mehr als 400 Servicepunkten weltweit tätig und engagiert sich für die Unterstützung einer zuverlässigen und flexiblen Energieinfrastruktur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alphaess.com.

Cision

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