EQS-News: Dividenden
EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividenden
05.11.2026 / 17:30 GMT/BST
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|UNTERNEHMENSMITTEILUNG
|Zur sofortigen Veröffentlichung
|05. November 2026
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|BETREFF: Dividenden
|Die Verwaltungsratsmitglieder von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „Gesellschaft“) geben die folgenden Dividenden bekannt. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 12. November 2026, der Stichtag für die Dividendenberechtigung der 13. November 2026 und der Auszahlungstag der 27. November 2026:
|Bezeichnung der Anteilklasse
|ISIN
|Dividende je Anteil
|JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6Q91
|0.408000
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE00BJLTWS02
|0.462400
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6G93
|0.562300
|JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMG79
|0.412200
|JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMC32
|0.411400
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0003UVYC20
|0.172100
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U5MJOZ6
|0.156100
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U9J8HX9
|0.275100
|JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00BL0BMX65
|0.245600
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000AP27VA7
|0.139700
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000UPAYVL7
|0.124000
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006YCYW06
|0.139400
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000RE0SQM6
|0.145300
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000DDR6DS3
|0.196100
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006FIW9Z0
|0.209600
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE0006CJGQR9
|0.233900
|JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00064TWYK9
|0.180800
|Rückfragen:
|Matheson
|Telefon: +353 1 232 2000
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05.11.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS902, IE00BDFC6G93, IE00BDMMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9, IE00064TWYK9
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UW7NYQH5503229
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