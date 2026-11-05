EQS-News: Dividenden

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividenden

05.11.2026 / 17:30 GMT/BST
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UNTERNEHMENSMITTEILUNG
     
Zur sofortigen Veröffentlichung   05. November 2026
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
BETREFF: Dividenden
     
Die Verwaltungsratsmitglieder von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „Gesellschaft“) geben die folgenden Dividenden bekannt. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 12. November 2026, der Stichtag für die Dividendenberechtigung der 13. November 2026 und der Auszahlungstag der 27. November 2026:
     
     
Bezeichnung der Anteilklasse ISIN Dividende je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.408000
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.462400
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.562300
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.412200
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.411400
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.172100
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.156100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.275100
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.245600
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.139700
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.124000
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.139400
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.145300
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.196100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.209600
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.233900
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.180800
     
     
Rückfragen:    
     
Matheson    
    Telefon: +353 1 232 2000

 

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05.11.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS902, IE00BDFC6G93, IE00BDMMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9, IE00064TWYK9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UW7NYQH5503229
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