EQS-News: MRM Health und Biocodex schließen strategische Partnerschaft zur Sicherung kommerzieller Lieferkapazitäten für CORAL®-basierte Arzneimittel

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MRM Health und Biocodex schließen strategische Partnerschaft zur Sicherung kommerzieller Lieferkapazitäten für CORAL®-basierte Arzneimittel



05.11.2026 / 10:03 CET/CEST

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MRM Health und Biocodex schließen strategische Partnerschaft zur Sicherung kommerzieller Lieferkapazitäten für CORAL®-basierte Arzneimittel

Die Zusammenarbeit verbindet die hochmoderne Mikrobiomforschung von MRM Health und die firmeneigene CORAL®-Plattform mit den Industrialisierungs- und Herstellungskapazitäten von Biocodex

Die von Biocodex geplanten Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro in eine spezialisierte anaerobe Produktionsinfrastruktur eröffnen einen zusätzlichen Weg zur Herstellung von MH002 und weiteren Programmen von MRM Health von der klinischen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung

Die spezialisierten Produktionskapazitäten verbessern die Voraussetzungen von MRM Health für Partnerschaften mit Pharmaunternehmen und gewährleisten gleichzeitig die Flexibilität in der Herstellung sowie die strategische Kontrolle über die Plattform und produktbezogene Innovationen

Gent, Belgien – 5. November 2026 – MRM Health, ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in klinischen Entwicklungsstadien, das Mikrobiom-basierte Therapeutika für immunvermittelte Erkrankungen entwickelt, und Biocodex, ein unabhängiges französisches Pharmaunternehmen mit mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich des Mikrobioms, gaben heute die Schließung einer strategischen Partnerschaft bekannt, um spezialisierte Fertigungskapazitäten für lebende biotherapeutische Produkte aufzubauen. Die Zusammenarbeit verbindet die hochmoderne Mikrobiomforschung und die firmeneigene CORAL®-Plattform von MRM Health mit der Expertise von Biocodex in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung.

Die Partnerschaft soll sowohl das Leitprodukt MH002 von MRM Health als auch andere CORAL®-basierte Programme über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg unterstützen – von der Prozessentwicklung über die klinische Herstellung bis hin zur zukünftigen Produktion für die Kommerzialisierung. Durch den Aufbau einer spezialisierten Produktionsinfrastruktur parallel zur klinischen Entwicklung seiner Pipeline erfüllt MRM Health wichtige zukünftige Anforderungen an die Herstellung und Versorgung mit komplexen lebenden biotherapeutischen Produkten und stärkt damit die Voraussetzungen für die Verpartnerung und Kommerzialisierung seiner Programme.

Biocodex wird in den kommenden Jahren 15 Millionen Euro in eine neue Produktionsinfrastruktur für lebende biotherapeutische Produkte, einschließlich spezialisierter Kapazitäten für die Produktion unter anaeroben Bedingungen, an seinem hochmodernen Pharmastandort in Beauvais, Frankreich, investieren. Biocodex wird Eigentümer der Anlage und finanziert, errichtet und betreibt diese. MRM Health bringt sein firmeneigenes Know-how im Bereich der anaeroben Herstellung in die Planung und Umsetzung ein. Die Infrastruktur wird gezielt auf die spezifischen Produktionsanforderungen von Produkten zugeschnitten, die auf der firmeneigenen CORAL®-Plattform von MRM Health beruhen. Darüber hinaus kann die Infrastruktur auch weitere Programme für lebende Biotherapeutika unterstützen.

„Die Entwicklung lebender Biotherapeutika der nächsten Generation zu erfolgreichen Arzneimitteln erfordert Produktionskapazitäten, die ebenso ausgefeilt sein müssen wie die zugrunde liegende Wissenschaft“, sagte Dr. Sam Possemiers, Chief Executive Officer von MRM Health. „Gemeinsam mit Biocodex etablieren wir einen spezialisierten und skalierbaren Produktionsweg von der klinischen Entwicklung bis zur künftigen kommerziellen Produktion. Diese Partnerschaft stärkt so die Voraussetzungen sowohl unserer eigenen Pipeline als auch der gemeinsam mit pharmazeutischen Partnern entwickelten CORAL®-Programme für die zukünftige Kommerzialisierung und bringt uns der Versorgung von Patienten mit mikrobiombasierten Therapeutika einen bedeutenden Schritt näher.“

„Diese strategische Zusammenarbeit stärkt die Partnerschaft, die wir im vergangenen Jahr mit MRM Health begonnen haben“, fügte Nicolas Coudurier, Chief Executive Officer von Biocodex, hinzu. „Durch die Bündelung unserer Kompetenzen tragen wir dazu bei, die industriellen Kapazitäten Europas im Bereich lebender Biotherapeutika zu stärken. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Entwicklung dieser neuen therapeutischen Ansätze zu unterstützen und Patientinnen und Patienten künftig den Zugang zu diesen Behandlungen zu ermöglichen.“

Eine Partnerschaft zum Aufbau einer Plattform für mehrere MRM Health-Programme

Die Partnerschaft schafft eine Grundlage, auf der Biocodex im Rahmen programmspezifischer Vereinbarungen Dienstleistungen in den Bereichen Prozessentwicklung, analytische Tests und GMP-konforme Herstellung für einzelne CORAL®-Programme erbringen kann. MRM Health erhält Zugang zur Produktionsinfrastruktur für seine eigenen, im Rahmen von Partnerschaften durchgeführten sowie auslizenzierten CORAL®-Programme. Der nicht-exklusive Charakter der Zusammenarbeit bewahrt MRM Health die Flexibilität, bei Bedarf zusätzliche oder alternative Produktionspartner einzubinden. Diese flexible Partnerschaft schafft einen zusätzlichen Produktionsweg für das Leitprodukt MH002 und die breitere Pipeline des Unternehmens. Gleichzeitig sind zukünftige pharmazeutischen Partner mit fortschreitender Entwicklung der Programme in Richtung Kommerzialisierung weniger darauf angewiesen, eigenständig spezialisierte Produktionswege aufzubauen.

Skalierbare industrielle Unterstützung von der Entwicklung bis zur kommerziellen Versorgung

MRM Health hat mit seiner CORAL®-Produktionstechnologie firmeneigenes Know-how in der skalierbaren Herstellung komplexer Bakterienkonsortien in nur einem Prozessschritt aufgebaut. Die neue Infrastruktur wird auf dieser Kompetenz sowie auf der industriellen Erfahrung von Biocodex aufbauen und einen koordinierten Weg für Technologietransfer, Prozessentwicklung, klinische Herstellung und zukünftige kommerzielle Versorgung bieten.

Die Anlage wird eine flexible Fertigungsinfrastruktur über mehrere Skalierungsstufen hinweg bereitstellen. Für MRM Health ermöglicht sie die Weiterentwicklung von MH002 sowie weiterer Pipeline-Programme von der Entwicklung über die späte klinische Herstellung bis hin zur Produktion im kommerziellen Maßstab. Die Kapazitäten zur Unterstützung der Programme werden entsprechend dem klinischen und kommerziellen Fortschritt des Portfolios des Unternehmens ausgebaut. Die ersten Prozessentwicklungs- und Pilotfertigungsaktivitäten werden voraussichtlich 2027 starten; die Herstellung im kommerziellen Maßstab ist ab 2030 vorgesehen.

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Über MRM Health

MRM Health ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das innovative lebende Biotherapeutika (Live Biotherapeutic Products, LBPs) für immunvermittelte Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt. Das Leitprogramm des Unternehmens, MH002, zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wird derzeit im Rahmen der Phase-2b-Studie „STARFISH-UC“ an 204 Patienten mit leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa untersucht, nachdem es in einer Phase 2a bei Colitis ulcerosa und Pouchitis positive klinische Daten gezeigt hat. MH002 erhielt im April 2026 den „Fast Track“-Status der FDA. MRM Health erweitert seine Pipeline auf andere entzündliche Erkrankungen und die Immunonkologie und nutzt dabei KI-gestützte Forschung sowie fundiertes Fachwissen in der Biologie des Mikrobiom-Ökosystems. Seine CORAL®-Plattform ermöglicht eine gezielte Zusammenstellung und Herstellung krankheitsspezifischer mikrobieller Konsortien mit verbesserter Wirksamkeit und Skalierbarkeit. Im September 2025 schloss MRM Health erfolgreich eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen Euro unter der Führung von Biocodex ab, mit starker Unterstützung von ATHOS, BNP Paribas Fortis Private Equity sowie der bestehenden Investoren SFPIM, AvH, OMX Europe VF, QBIC II und VIB.

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Über Biocodex

Biocodex ist ein unabhängiges französisches Pharmaunternehmen, das über seine Tochtergesellschaften oder Partner in mehr als 100 Ländern tätig ist. Als Pionier in der Forschung hat das Unternehmen „Darmmikrobiota“ zu einem zentralen strategischen Schwerpunkt gemacht, getrieben von der Überzeugung, dass dieses Ökosystem eine Schlüsselrolle für die allgemeine Gesundheit und einen ganzheitlicheren Ansatz in der Gesundheitsversorgung spielt.

Die Unternehmensgruppe entwickelt innovative Gesundheitslösungen in vier sich ergänzenden Bereichen: Mikrobiota, Frauengesundheit, seltene Krankheiten sowie etablierte Produkte für alltägliche Gesundheitsbedürfnisse (psychische Gesundheit, Schlaf, Schmerzen usw.). Getreu seiner Identität als Familienunternehmen fördert Biocodex eine engagierte Gesundheitsvision, die wissenschaftliche Exzellenz, eine starke industrielle Basis in Frankreich, internationale Reichweite und soziale Unternehmensverantwortung vereint. Dieses Engagement wurde mit dem Label “Engagé RSE” – Confirmed level (★★)– gewürdigt, das von AFNOR Certification verliehen und europaweit durch Responsibility Europe anerkannt wird.

Jedem ein erfülltes Leben zu ermöglichen, ist das Ziel von Biocodex, das von seinen weltweit 1.900 Mitarbeitern verkörpert wird.



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