EQS-News: Nordex Group erzielt starkes drittes Quartal 2026: EBITDA mehr als verdoppelt und Jahresprognose für die EBITDA-Marge angehoben

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Nordex Group erzielt starkes drittes Quartal 2026: EBITDA mehr als verdoppelt und Jahresprognose für die EBITDA-Marge angehoben



05.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Auftragseingang von 2,8 GW - ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal

EBITDA auf 278 Mio. Euro mehr als verdoppelt; EBITDA-Marge bei 12,7 Prozent

Konzernergebnis von 147 Mio. Euro im Q3/2026 gegenüber 52 Mio. Euro im Vorjahresquartal

Freier Cashflow von 379 Mio. Euro im Q3/2026 getragen vom operativen Geschäft

Prognose der EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent angehoben

Hamburg, 5. November 2026. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) verzeichnete im dritten Quartal 2026 eine starke Geschäftsentwicklung.

Der Umsatz lag bei rund 2,2 Mrd. Euro im Q3/2026 und stieg um 28,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3/2025: 1,7 Mrd. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich mehr als verdoppelt auf 278,2 Mio. Euro im dritten Quartal 2026 (Q3/2025: 135,9 Mio. Euro) und erreichte damit eine verbesserte EBITDA-Marge von 12,7 Prozent (Q3/2025: 8,0 Prozent).

Infolgedessen hat sich das Konzernergebnis auf 147,1 Mio. Euro nahezu verdreifacht, gegenüber 51,7 Mio. Euro im dritten Quartal 2025.

"Das dritte Quartal war ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir haben unsere Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent angehoben und unsere globale Präsenz weiter ausgebaut, mit Aufträgen aus den USA und zuletzt auch aus Neuseeland im Oktober. Dies ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung in den Segmenten Projekte und Service. Unsere Prognose liegt damit am oberen Ende unseres mittelfristigen Zielkorridors, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, verlässlich zu liefern", erklärt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group.

Operative Entwicklung

Im dritten Quartal 2026 erzielte die Nordex Group im Segment Projekte einen Auftragseingang von 2.810 MW, ein Anstieg von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3/2025: 2.170 MW). Die Aufträge stammten aus zehn Ländern und umfassten verschiedene Turbinenvarianten. Der Gesamtauftragswert erreichte 2,5 Mrd. Euro (Q3/2025: 2,0 Mrd. Euro). Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) blieb mit 0,90 Mio. Euro/MW stabil (Q3/2025: 0,93 Mio. Euro/MW).

Zum 30. September 2026 belief sich der Auftragsbestand auf 19,3 Mrd. Euro (30 September 2025: 14,9 Mrd. Euro), davon 12,2 Mrd. Euro im Segment Projekte (30 September 2025: 9,3 Mrd. Euro) und 7,1 Mrd. Euro im Segment Service (30 September 2025: 5,6 Mrd. Euro).

Produktionszahlen

Im dritten Quartal 2026 produzierte Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.363 MW. Dies entspricht einem Rückgang von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Q3/2025:2.541 MW) und lag damit im Einklang mit dem Projektplan. Die Rotorblattproduktion stieg um 16,8 Prozent auf 1.311 Einheiten (Q3/2025: 1.122 Einheiten). Davon wurden 337 Rotorblätter selbst produziert (Q3/2025: 366 Einheiten) und 974 Einheiten (Q3/2025: 756 Einheiten) von externen Zulieferern bezogen.

Die Nordex Group hat wie erwartet im dritten Quartal 2026 331 Windenergieanlagen in 15 Ländern mit einer Gesamtleistung von 2.021 MW installiert. Zum Vergleich: Im Q3/2025 waren es 420 Windenergieanlagen in 16 Ländern mit einer Gesamtleistung von 2.576 MW. Das niedrigere Installationsvolumen war hauptsächlich auf Verzögerungen auf Kundenseite, bei der Erlangung von Transportgenehmigungen und auf Verzögerungen im Zusammenhang mit der Rotorblattfertigung in der Türkei zurückzuführen. Von der installierten Leistung (MW) entfielen 79 Prozent auf Europa und 21 Prozent auf Nordamerika.

Segmentberichterstattung

Der Umsatz im Segment Projekte lag im dritten Quartal des Jahres bei 2,0 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 29,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (Q3/2025: 1,5 Mrd. Euro). Der Umsatz im Segment Service stieg um 8,1 Prozent auf 237,0 Mio. Euro (Q3/2025: 219,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge im Segment Service übertraf mit 20,6 Prozent das Ziel von 20 Prozent. Die EBIT-Marge im Segment Projekte verbesserte sich im Jahresvergleich um 2,0 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent.

Finanzkennzahlen

Zum 30. September 2026 belief sich die Bilanzsumme mit 7,6 Mrd. Euro und lag damit 12,5 Prozent über dem Stand zum Jahresende 2025 (31. Dezember 2025: 6,8 Mrd. Euro). Zum Stichtag beliefen sich die liquiden Mittel des Konzerns auf 2.326,5 Mio. Euro, das entspricht einem Anstieg von 20,6 Prozent (31. Dezember 2025: 1.928,9 Mio. Euro). Das führte zu einer soliden Netto-Cash-Position von 2.031,3 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 1.624,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 21,1 Prozent (31. Dezember 2025: 19,0 Prozent) und die Working-Capital-Quote in Prozent des Konzernumsatzes betrug minus 7,8 Prozent (31. Dezember 2025: minus 12,4 Prozent).

Im dritten Quartal 2026 erzielte die Nordex Group einen positiven freien Cashflow von 379,1 Mio. Euro (Q3/2025: 149,0 Mio. Euro), der vor allem auf das starke operative Geschäft zurückzuführen ist.

Ausblick für das Geschäftsjahr

Wie in der Vorabmitteilung (ad-hoc) vom 15. Oktober 2026 bekanntgegeben, erwartet die Nordex Group für das Geschäftsjahr 2026 nun eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent (bisher: 8,0 bis 11,0 Prozent). Alle weiteren Elemente der Jahresprognose bleiben unverändert:

Umsatz: 8,2 bis 9,0 Mrd. EUR

EBITDA-Marge: 11,5 bis 12,5 % (zuvor: 8,0 bis 11,0 %)

Working-Capital-Quote: unter minus 9 %

Capex: rund 200 Mio. EUR

Informationen zur Berichterstattung

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Jahres 2026 ist ab sofort auf der Website der Nordex Group im Bereich Investor Relations unter „Veröffentlichungen” (ir.nordex-online.com) verfügbar. Die Quartalsmitteilung und der verkürzte Zwischenabschluss wurden weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Kennzahlen der Nordex Group

(Mio. EUR) Q3/2026 Q3/2025 Veränd. (%) 9M/2026 9M/2025 Veränd. (%) Umsatz 2.186,6 1.705,6 28,2 5.953,2 5.014,4 18,7 davon Segment Projekte 1.955,3 1.504,8 29,9 5.295,6 4.419,0 19,8 davon Segment Service 237,0 219,2 8,1 678,1 623,0 8,9 Rohergebnis 583,0 477,2 22,2 1.634,2 1.333,4 22,6 EBITDA 278,2 135,9 >100 632,7 323,6 95,5 EBITDA-Marge 12,7 % 8,0 % 4,8 PP 10,6 % 6,5 % 4,2 PP EBIT-Marge 10,7 % 5,5 % 5,2 PP 8,4 % 3,9 % 4,5 PP Konzernergebnis 147,1 51,7 >100 312,3 90,5 >100 Investitionen 33,8 33,7 0,2 107,2 97,4 10,1 Freier Cashflow 379,1 149,0 >100 445,6 298,1 49,5 Auftragseingang (Projekte) 2.533,7 2.011,7 25,9 7.216,8 6.145,9 17,4 Auftragseingang (Service) 517,6 286,7 80,5 1.719,4 1.118,0 53,8 Auftragsbestand (Projekte) 12.214,4 9.323,5 31,0 12.214,4 9.323,5 31,0 Auftragsbestand (Service) 7.126,4 5.587,8 27,5 7.126,4 5.587,8 27,5 (Mio. EUR) 30.09.2026 31.12.2025 Veränd. (%) 30.09.2026 31.12.2025 Veränd. (%) Working-Capital-Quote -7,8 % -12,4 % 4,6 PP -7,8 % -12,4 % 4,6 PP Flüssige Mittel 2.326,5 1.928,9 20,6 2.326,5 1.928,9 20,6 Nettoliquidität 2.031,3 1.624,7 25,0 2.031,3 1.624,7 25,0 Eigenkapitalquote 21,1 % 19,0 % 2,1 PP 21,1 % 19,0 % 2,1 PP

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, in der Türkei und in den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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