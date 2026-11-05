EQS-News: PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang

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PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang



05.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang

Auftragseingang steigt nach Abschluss der ersten drei Quartale auf EUR 273,4 Mio. und liegt damit 55 % höher als im Vergleichszeitraum 2025

Konzernumsatz steigt mit EUR 181,8 Mio. leicht gegenüber dem Vorjahr

EBITDA im dritten Quartal gegenüber den beiden Vorquartalen verbessert

Bei Umsatz und Ergebnis starkes viertes Quartal erwartet

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Vorausschau zeigt deutliches Wachstum für 2027

Wettenberg, 5. November 2026. Mit einem erneut sehr hohen Auftragseingang schließt die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006) die ersten drei Quartale 2026 ab: Er lag im Neun-Monatszeitraum bei EUR 273,4 Mio. Für das Gesamtjahr erwartet der Anbieter von Hightech-Lösungen den höchsten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte. Einen großen Anteil daran hat das Metrologie-Geschäft, das in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs mit 54 % zum Auftragseingang beitrug. Der Umsatz belief sich in diesem Zeitraum auf EUR 181,8 Mio. und lag damit leicht über dem Vergleichszeitraum 2025.

„Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zeigt, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben“, sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla. „Wir haben unser Technologieportfolio gezielt ausgebaut und uns in beiden Segmenten neue Anwendungsfelder erschlossen. Damit haben wir uns konsequent auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Der Auftragseingang auf Rekordniveau verdeutlicht, dass die strategischen Initiativen bereits ihre Wirkung zeigen.“

Auftragseingang auf Rekordniveau

Der Auftragseingang der PVA TePla-Gruppe stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 55 % auf EUR 273,4 Mio. nach EUR 176,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,50 nach 1,01 im Vorjahr. Die positive Nachfrage setzte sich im dritten Quartal fort, der Auftragseingang stieg auf EUR 86,7 Mio. im Vergleich zu EUR 72,8 Mio. im Vorjahresquartal.

Im Segment Metrology erhöhte sich der Auftragseingang im Neunmonatszeitraum um 76 % auf EUR 148,4 Mio. nach EUR 84,3 Mio. und machte damit 54 % des gesamten Auftragseingangs aus. Material Solutions verzeichnete ein Plus von 36 % auf EUR 125,0 Mio. nach EUR 92,1 Mio.

Umsatzentwicklung im dritten Quartal verbessert

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um rund 4 % auf EUR 181,8 Mio. nach EUR 175,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 12 % auf EUR 62,7 Mio. nach EUR 55,8 Mio. im Vorjahresquartal. Die Entwicklung der beiden Segmente verlief dabei weiterhin unterschiedlich.

Das Segment Metrology steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten um 29 % auf EUR 88,6 Mio. nach EUR 68,6 Mio. Im dritten Quartal erreichte der Segmentumsatz EUR 35,6 Mio. nach EUR 24,4 Mio. im Vorjahr. Im Segment Material Solutions ging der Neunmonatsumsatz dagegen auf EUR 93,3 Mio. nach EUR 106,8 Mio. zurück. Im dritten Quartal betrug der Umsatz EUR 27,1 Mio. nach EUR 31,4 Mio. Dass das Segment weniger Umsätze realisieren konnte, wirkte sich auch in diesem Quartal auf die Auslastung aus.

Ergebnis im dritten Quartal verbessert, Neunmonatsprofitabilität unter Vorjahr

Das Bruttoergebnis lag in den ersten neun Monaten bei EUR 52,9 Mio. nach EUR 56,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge ging von 32,1 % auf 29,1 % zurück. Wesentliche Ursachen waren die weiterhin geringe Auslastung im Bereich Material Solutions aufgrund der niedrigen Auftragseingänge Anfang 2025 und die damit verbundene niedrigere Fixkostendeckung sowie ein ungünstiger Produktmix. Im dritten Quartal verbesserte sich die Bruttomarge auf 30,8 % und übertraf damit sowohl das Vorquartal als auch den Vorjahreswert von 29,4 %.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich nach neun Monaten auf EUR 10,4 Mio. nach rund EUR 18,7 Mio. im Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug 5,7 % nach 10,7 %. Im dritten Quartal verbesserte sich das EBITDA auf EUR 6,0 Mio. nach EUR 3,0 Mio. im zweiten Quartal; die EBITDA-Marge erreichte 9,6 %. Faktoren wie die niedrigere Auslastung, Kosten, die im Zuge der strategischen Weiterentwicklung entstanden sind, Vorleistungen sowie Sondereffekte aus dem ersten Halbjahr in Höhe von rund EUR 5 Mio. belasteten die Neunmonatsergebnisse.

Ausblick: Deutlich höherer Umsatz und verbesserte Bruttomarge im vierten Quartal erwartet

Für das vierte Quartal erwartet PVA TePla eine Fortsetzung der im dritten Quartal bereits erkennbaren operativen Ergebnisverbesserung. Bei weitgehend gleichbleibender Kostenbasis rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge. Diese ergibt sich aus einem höheren Umsatzniveau und einem vorteilhafteren Produktmix, der vom anhaltend starken Geschäft im Segment Metrology sowie von höhermargigen Projekten im Segment Material Solutions geprägt sein wird.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Jahresprognose: Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die PVA TePla Gruppe weiterhin Umsatzerlöse von EUR 255 Mio. bis EUR 275 Mio. und ein EBITDA am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von EUR 26 Mio. bis EUR 31 Mio.

Das höhere Umsatzvolumen, ein günstigerer Produkt- und Projektmix und eine bessere Fixkostendeckung werden sich nicht nur im vierten Quartal, sondern auch darüber hinaus positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Zugleich bilden die hohe Auftragsbasis und die positive Nachfrageentwicklung in beiden Segmenten eine gute Grundlage für die Geschäftsentwicklung über 2026 hinaus. Entsprechend rechnet PVA TePla ab 2027 mit einer spürbaren Beschleunigung des Umsatzwachstums und der Profitabilität.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).

PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.

PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im TecDAX und S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).

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