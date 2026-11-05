EQS-News: Q3 2026: ElringKlinger mit verbesserten Kennzahlen und weiterem Fortschritt in der Transformation

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Q3 2026: ElringKlinger mit verbesserten Kennzahlen und weiterem Fortschritt in der Transformation



05.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Q3 2026: ElringKlinger mit verbesserten Kennzahlen und weiterem Fortschritt in der Transformation

Konzernumsatz steigt im dritten Quartal 2026 um 14,0 % auf 451 Mio. EUR; organisches Umsatzwachstum bei 13,7 %; bereinigte EBIT-Marge verbessert sich 2026 auf 6,5 % im dritten Quartal und 6,4 % nach neun Monaten

Business Area E-Mobility entwickelt sich mit einem Umsatzplus von 102,6 % auf 189 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2026 zum wesentlichen Wachstumstreiber im Segment Erstausrüstung

Organisationsprogramm SHAPE2EMPOWER erreicht nächste Umsetzungsphase und schafft Voraussetzungen für größere Marktnähe, Handlungsschnelligkeit und Effizienz

SHAPE30: Weitere Maßnahmen zur Optimierung des Produktionsnetzwerks schärfen das Konzernprofil und erhöhen die Fokussierung auf strategische Wachstumsfelder

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat die vollständigen Konzernzahlen zum dritten Quartal sowie zu den ersten neun Monaten 2026 vorgelegt und sich in allen wesentlichen Kennzahlen gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum verbessert. Die Auftragssituation, der Umsatz, die bereinigte EBIT-Marge und der operative Free Cashflow lagen teils deutlich über Vorjahresniveau. Auch die Net-Working-Capital-Quote, der bereinigte ROCE sowie die bereinigte Nettoverschuldungsquote fielen besser aus als zum gleichen Vorjahresstichtag.

Thomas Jessulat, CEO der ElringKlinger AG, zu den Geschäftszahlen: „Die Zahlen der ersten neun Monate 2026 belegen, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Wir verbessern unsere operative Leistungsfähigkeit, stärken unsere Finanzkraft und treiben die Transformation des Konzerns konsequent voran. Mit den Serienanläufen im Bereich E-Mobility, der weiteren Fokussierung unseres Portfolios und den Fortschritten aus SHAPE30 schaffen wir die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und höhere Profitabilität. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen.“

E-Mobility bildet den Wachstumsmotor

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 14,0 % auf 450,9 Mio. EUR (Q3 2025: 395,5 Mio. EUR). Organisch, d.h. bereinigt um M&A- sowie Währungseffekte betrug das Umsatzwachstum 13,7 %. Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres belief sich der Konzernumsatz auf 1.359,8 Mio. EUR (9M 2025: 1.226,9 Mio. EUR) und lag damit 10,8 % – organisch um 12,2 % – über dem Vorjahresniveau.

Die positive Geschäftsentwicklung wurde insbesondere vom weiteren Hochlauf der Großserienaufträge im strategischen Wachstumsfeld E-Mobility getragen. So entwickelte sich innerhalb des Segments Erstausrüstung die Business Area E-Mobility erneut besonders dynamisch. Der Umsatz dieses Geschäftsfelds verdoppelte sich letztlich in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 188,6 Mio. EUR (9M 2025: 93,1 Mio. EUR). Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal signifikant auf 65,1 Mio. EUR (Q3 2025: 26,3 Mio. EUR). Auch die weiteren Business Areas des Segments konnten ihren Umsatz im dritten Quartal 2026 steigern. Das Segment Erstausrüstung insgesamt legte im dritten Quartal 2026 um 18,4 % auf 309,7 Mio. EUR und im Neunmonatszeitraum um 13,3 % auf 929,3 Mio. EUR (9M 2025: 820,4 Mio. EUR) zu.

Positive Wachstumsimpulse kamen ebenfalls aus den Segmenten Ersatzteile und Kunststofftechnik. Das Segment Ersatzteile erzielte Umsatzerlöse von 102,0 Mio. EUR (Q3 2025: 96,1 Mio. EUR) im Berichtsquartal und 314,0 Mio. EUR nach neun Monaten 2026 (9M 2025: 293,5 Mio. EUR). Das Segment Kunststofftechnik baute seinen Umsatz auf 38,8 Mio. EUR (Q3 2025: 37,4 Mio. EUR) in den Monaten Juli bis September 2026 sowie 115,5 Mio. EUR (9M 2025: 112,1 Mio. EUR) nach neun Monaten 2026 aus. Damit verzeichneten sämtliche Segmente des Konzerns Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum und trugen zur positiven Geschäftsentwicklung bei.

Regional breit gestütztes Wachstum

Die positive Umsatzentwicklung wurde von nahezu allen wesentlichen Regionen getragen. Den stärksten Wachstumsbeitrag leistete die Region Übriges Europa, deren Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 17,6 % auf 503,0 Mio. EUR zunahm. Auch die Regionen Deutschland, Nordamerika sowie Südamerika und Übrige verzeichneten Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während sich die Region Asien-Pazifik stabil auf dem Niveau des Vorjahres bewegte.

Profitabilität und Finanzkraft deutlich verbessert

Auf Basis des höheren Umsatzes und verbesserten Kostenstrukturen stieg das bereinigte EBIT im dritten Quartal 2026 auf 29,2 Mio. EUR (Q3 2025: 21,2 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge konnte dementsprechend auf 6,5 % (Q3 2025: 5,4 %) gesteigert werden. In den ersten drei Quartalen 2026 erhöhte sich das bereinigte EBIT auf 87,2 Mio. EUR (9M 2025: 65,9 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 6,4 % (9M 2025: 5,4 %) entspricht. Dabei wurde die Kennzahl um Einmaleffekte vor allem aufgrund von Wertberichtigungen im Zuge weiterer SHAPE30-Maßnahmen in Höhe von 10,6 Mio. EUR bereinigt, davon 9,7 Mio. EUR im dritten Quartal 2026. Das berichtete EBIT lag im Berichtsquartal bei 19,5 Mio. EUR (Q3 2025: 4,5 Mio. EUR) und nach den ersten neun Monaten 2026 bei 76,6 Mio. EUR (9M 2025: 30,8 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung eines verbesserten Finanzergebnisses, höherer Ertragsteueraufwendungen und der Minderheitenanteile ergibt sich für den Zeitraum von Juli bis September 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR (Q3 2025: 0,10 EUR) bzw. für die ersten neun Monate 2026 0,64 EUR (9M 2025: 0,28 EUR). Ohne die Bereinigungen belief sich das Ergebnis je Aktie auf 0,07 EUR (Q3 2025: -0,07 EUR) im Berichtsquartal und 0,48 EUR (9M 2025: -0,16 EUR) für die ersten neun Monate 2026.

Im Zuge der positiven Ergebnisentwicklung konnte ElringKlinger weitere Finanzkennzahlen verbessern. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 30. September 2026 auf 36,0 % (30.09.2025: 34,8 %), während die bereinigte Nettoverschuldungsquote auf 1,7 (30.09.2025: 2,2) reduziert werden konnte. Die Net-Working-Capital-Quote verringerte sich trotz der Hochlaufsituation bei den Großserienaufträgen auf 19,5 % (30.09.2025: 23,7 %) vom Konzernumsatz. Der operative Free Cashflow belief sich im dritten Quartal 2026 auf 28,5 Mio. EUR (Q3 2025: 18,0 Mio. EUR) und lag damit über dem Vorjahreswert. Nach neun Monaten verbesserte sich der operative Free Cashflow 2026 auf minus 29,0 Mio. EUR (9M 2025: -78,6 Mio. EUR). Auch die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, gemessen am bereinigten Return on Capital Employed (ROCE), konnte mit einem Wert von 9,5 % (30.09.2025: 6,7 %) im Vergleich zum Vorjahresstichtag deutlich gesteigert werden.

Die positive Entwicklung bei Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Verschuldung unterstreicht die Wirksamkeit der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sowie die Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder und Cashflow-Generierung.

Fortschritt bei der Transformationsstrategie SHAPE30

Vor dem Hintergrund der strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie hat ElringKlinger im Berichtszeitraum weitere Maßnahmen zur Optimierung seines globalen Standortnetzwerks eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu stärken. Im Zuge dessen hat der Konzern eine Vereinbarung mit Lydech zum Verkauf seiner Gesellschaft im US-amerikanischen Fort Wayne, IN, sowie des Abschirmtechnik-Geschäfts im ungarischen Kecskemét unterzeichnet. Lydech ist eine Portfoliogesellschaft von Regent mit Hauptsitz in Novi, Michigan/USA und verfügt über eine umfassende Expertise bei thermischen und akustischen Lösungen für die globale Automobilindustrie. Das Closing der Transaktion soll vorbehaltlich der Genehmigungen der zuständigen Behörden und der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende des Jahres erfolgen. Über die weiteren vertraglichen Details der Transaktion vereinbarten beide Partner Stillschweigen.

CEO Thomas Jessulat kommentierte diese Maßnahmen: „Im Mittelpunkt unserer Transformationsstrategie SHAPE30 steht, unsere Wettbewerbsfähigkeit in einem nach wie vor herausfordernden Umfeld weiter zu stärken. Auf dieses Ziel richten wir alle Aktivitäten aus. Daher haben wir weitere Maßnahmen beschlossen. Dazu gehört der Verkauf des abschirmtechnischen Geschäfts an den beiden Standorten in Fort Wayne und Kecskemét. Für den neuen Eigentümer zählt die thermische und akustische Abschirmtechnik zum Kerngeschäft, so dass beide Standorte im Interesse ihrer Kunden und Mitarbeitenden weiterentwickelt werden können. Darüber hinaus haben wir die Grundlagen für weitere Maßnahmen eingeleitet, um unsere Profitabilität zu steigern und auch morgen die Mobilität der Zukunft weiter mitzugestalten. Mit diesen Schritten werden wir einen weiteren wesentlichen Meilenstein in der Umsetzung von SHAPE30 erreicht haben.“

Organisationsprogramm SHAPE2EMPOWER erreicht nächste Umsetzungsphase

Gleichzeitig wurde im abgelaufenen Quartal die Umsetzung des Organisationsprogramms SHAPE2EMPOWER weiter vorangetrieben. Mit dem Start der zweiten Umsetzungsphase wurden die Zuordnung der Werke zu den Business Areas abgeschlossen und wesentliche Führungsstrukturen etabliert. Das Programm soll die organisatorische Effizienz erhöhen, Entscheidungswege verkürzen und die Marktnähe des Konzerns weiter stärken.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angehoben

Auf Basis der Geschäftsentwicklung insbesondere im dritten Quartal 2026 hat der Konzern Mitte Oktober die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf rund 1,8 Mrd. EUR angehoben. Der Ausblick für die weiteren Finanzkennzahlen, wie z.B. die bereinigte EBIT-Marge, den operativen Free Cashflow, die bereinigte Nettoverschuldungsquote oder den bereinigten ROCE bleiben unverändert. Auch die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt.

Kennzahlen zum 3. Quartal und die ersten neun Monate 2026

in Mio. EUR 9M 2026 9M 2025◊ ∆ abs. ∆ rel. Q3 2026 Q3 2025◊ ∆ abs. ∆ rel. Auftragseingang 1.551,7 1.179,7 +372,0 +31,5 % 538,0 467,2 +70,8 +15,2 % Auftragsbestand 1.326,7 1.111,5 +215,2 +19,4 % 1.326,7 1.111,5 +215,2 +19,4 % Umsatz 1.359,8 1.226,9 +132,9 +10,8 % 450,9 395,5 +55,4 +14,0 % davon Währungseffekte -3,2 -0,3 % +4,4 +1,1 % davon M&A-Aktivitäten -12,4 -1,0 % -3,0 -0,8 % davon organisch +148,4 +12,2 % +53,9 +13,7 % EBITDA berichtet 164,3 102,8 +61,5 +59,8 % 52,6 25,1 +27,5 +>100,0 % EBIT bereinigt 87,2 65,9 +21,3 +32,3 % 29,2 21,2 +8,0 +37,7 % Bereinigte EBIT-Marge (in %) 6,4 5,4 +1,0 PP - 6,5 5,4 +1,1 PP - EBIT berichtet 76,6 30,8 +45,8 +>100% 19,5 4,5 +15,0 +>100% Periodenergebnis

(nach Minderheiten) 30,6 -10,2 +40,8 +>100% 4,7 -4,4 +9,1 +>100 % Ergebnis je Aktie bereinigt (in EUR) 0,64 0,28 +0,36 +>100% 0,23 0,10 +0,13 +>100% Ergebnis je Aktie berichtet (in EUR) 0,48 -0,16 +0,64 +>100% 0,07 -0,07 +0,14 +>100 % Investitionen in Sachanlagen 60,3 99,0 -38,7 -39,1 % 15,1 27,8 -12,7 -45,7 % Operativer Free Cashflow -29,0 -78,6 +49,6 +63,1 % 28,5 18,0 +10,5 +58,3 % Net Working Capital (NWC) 346,2 389,1 -42,9 -11,0 % NWC-Quote (in %) 19,5 23,7 -4,2 PP - Eigenkapitalquote (in %) 36,0 34,8 +1,2 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 350,1 388,8 -38,7 -10,0 % Nettoverschuldungsquote bereinigt# 1,7 2,2 -0,5 -22,7% ROCE bereinigt (in %) 9,5 6,7 +2,8 PP - Mitarbeitende* (per 30. September) 8.596 8.736 -140 -1,6 %

◊ Die Zahlen zu den ersten neun Monaten 2025 und zum dritten Quartal 2025 enthalten noch die mit Wirkung zum 30. November 2025 veräußerte Konzerngesellschaft hofer powertrain products UK Ltd. in Solihull, Großbritannien.

# Berechnet als Quotient aus Nettofinanzverbindlichkeiten und bereinigtem EBITDA der letzten 12 Monate

* Anzahl der Beschäftigten ohne Vorstand, Leasingkräfte und Auszubildende

Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.500 #transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com