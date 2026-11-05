EQS-News: Sasken für die Unterstützung eines Programms für eine strategische Konnektivitätsplattform bei einem führenden europäischen Unternehmen für Automobilsoftware ausgewählt

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Sasken für die Unterstützung eines Programms für eine strategische Konnektivitätsplattform bei einem führenden europäischen Unternehmen für Automobilsoftware ausgewählt



05.11.2026 / 11:05 CET/CEST

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Mehrjährige Zusammenarbeit umfasst Software, Hardware sowie Validierungsdienstleistungen für Telematik-Steuergeräte der nächsten Generation

BENGALURU, Indien, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), ein weltweit führender Anbieter von Produktentwicklung und eingebetteten Softwarelösungen, gab heute eine mehrjährige Entwicklungszusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen eines führenden europäischen Automobilkonzerns bekannt. Im Rahmen des Programms wird Sasken Dienstleistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Systemintegration, Hardware-Entwicklung und Validierung erbringen, um die Entwicklung und Markteinführung von Telematik-Steuergeräten (TCUs) der nächsten Generation für globale Fahrzeugplattformen zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stärkt Saskens Position als vertrauenswürdiger Engineering-Partner für vernetzte, softwaredefinierte Fahrzeuge weiter.

Sasken Technologies Limited

Da die Automobilindustrie ihren Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt, sind Telematikplattformen zu einer entscheidenden Grundlage für vernetzte Dienste, Over-the-Air-Updates, Diagnose, Flottenmanagement, Cybersicherheit und zukünftige Mobilitätsanwendungen geworden. Das Programm nutzt Saskens Fachwissen in den Bereichen Mobilfunktechnologien, Modemplattformen, eingebettete Software, Hardware-Entwicklung, Systemvalidierung und vernetzte Mobilitätslösungen, um die Produktreife und die Markteinführung in mehreren internationalen Märkten zu beschleunigen.

Die Zusammenarbeit bestätigt Saskens „Chip-to-Cognition"-Ansatz, indem sie Kompetenzen aus den Bereichen Siliziumplattformen, Konnektivitätstechnologien, eingebettete Systeme, Hardware-Design und groß angelegte Validierung zusammenführt. Diese durchgängige Entwicklungsfähigkeit ermöglicht es Sasken, Kunden von der Plattformarchitektur und Hardwareentwicklung bis hin zur Softwareintegration, zum Testen und zur kommerziellen Einführung zu unterstützen.

Das Programm sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen Sasken und den Entwicklungsteams des Kunden in den Bereichen Hardware-Design, Softwareentwicklung, Integration und Validierung vor. Der gemeinsame Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung serienreifer Telematiklösungen, die die Leistungs-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen globaler Fahrzeugprogramme erfüllen.

Tero Pernu, Leiter des Geschäftsbereichs Finnland & EU bei Sasken Technologies, sagte zu dieser Zusammenarbeit:

„Diese Zusammenarbeit zeigt das Vertrauen des Kunden in die Fähigkeit von Sasken, komplexe Konnektivitätsprogramme im Automobilbereich zu unterstützen, die die Bereiche Hardware, Software und Validierung umfassen. Moderne Telematikplattformen spielen eine immer zentralere Rolle für das Erlebnis im vernetzten Fahrzeug und erfordern fundiertes Fachwissen über mehrere Technologieebenen hinweg. Durch die Kombination unserer Kompetenzen im Automobil-Engineering mit unserem Know-how in den Bereichen fortschrittliche Konnektivität und Produktentwicklung werden wir dazu beitragen, die Bereitstellung von Telematiklösungen der nächsten Generation für globale Märkte zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, eine langfristige strategische Zusammenarbeit aufzubauen und über den gesamten Programmlebenszyklus hinweg messbaren Mehrwert zu schaffen."

Zuverlässige Konnektivität ist ein entscheidender Faktor für moderne Fahrzeugdienste und zukünftige Mobilitätserlebnisse. Sasken bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Telematikplattformen, Mobilfunktechnologien, Produktentwicklung und Validierung ein und unterstützt so die Entwicklung und Einführung von TCU-Plattformen der nächsten Generation auf den globalen Märkten. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich eine wichtige Rolle dabei spielen, fortschrittliche vernetzte Mobilitätslösungen zu ermöglichen und weltweit nahtlose Nutzererlebnisse zu bieten.

Zu diesem Anlass erklärte Rajiv C. Mody, Vorsitzender, Geschäftsführer und CEO von Sasken Technologies:

„Die Automobilindustrie durchläuft einen der bedeutendsten Wandlungsprozesse ihrer Geschichte, da Fahrzeuge zunehmend vernetzt, intelligent und softwaregesteuert werden. Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht die Fähigkeit von Sasken, globale OEMs bei der Umsetzung komplexer Produktentwicklungs-Programme zu unterstützen, die die Bereiche Hardware, Software und Konnektivität umfassen. Sie stärkt zudem unsere Position als bevorzugter Partner für Innovationen im Bereich der vernetzten Mobilität und untermauert unsere langfristige Wachstumsstrategie im Automobilsektor."

Das Programm wird über die globale Entwicklungsorganisation von Sasken umgesetzt und kombiniert spezialisiertes Automobil-Know-how in Europa mit den umfassenden Produktentwicklungsfähigkeiten des Unternehmens. Das Engagement erweitert Saskens Präsenz in der Automobilbranche und unterstützt das weitere Wachstum in den Bereichen vernetzte Mobilität, Konnektivitätslösungen der nächsten Generation und softwaredefinierte Fahrzeugtechnologien.

Informationen zu Sasken Technologies

Sasken Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Produktentwicklung und eingebettete Software und liefert F&E-Lösungen vom Konzept bis zur Markteinführung sowie von der Chip- bis zur kognitiven Ebene in den Bereichen Halbleiter, Automobil, Industrie, Unterhaltungselektronik, Smart Devices, Satellitenkommunikation, Telekommunikation und Transport. Seit mehr als 36 Jahren unterstützt Sasken über 100 Fortune-500-Unternehmen und hat weltweit mehr als eine Milliarde Geräte mit seiner Technologie ausgestattet. Mit Entwicklungs- und Lieferzentren in Indien, Finnland, Deutschland, Japan, China und den Vereinigten Staaten hilft Sasken seinen Kunden dabei, komplexe technische Herausforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sasken.com.

Cision

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