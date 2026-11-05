EQS-News: SINBON koppelt Vergütung der Führungskräfte an ESG-Kriterien und senkt im Nachhaltigkeitsbericht 2025 die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 27,68 %

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SINBON koppelt Vergütung der Führungskräfte an ESG-Kriterien und senkt im Nachhaltigkeitsbericht 2025 die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 27,68 %



05.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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TAIPEI, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Da sich das Nachhaltigkeitsdenken von Umweltverantwortung und gerechtem Wandel hin zu operativer Resilienz vertieft, ist es zu einem zentralen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen geworden. SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE:3023), ein führender Anbieter nachhaltiger Technologielösungen, erfüllt weiterhin die Erwartungen der globalen Lieferkette mit hohen Standards – indem es kohlenstoffarme Lösungen bereitstellt und gemeinsam mit verschiedenen Interessengruppen Werte schafft. Das Unternehmen gibt die wichtigsten Highlights seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 bekannt, der vier wesentliche Erfolge hervorhebt: die Institutionalisierung der Nachhaltigkeits-Governance, die Verbesserung der Klima- und Natur-Governance, die Einführung einer Umfrage zu existenzsichernden Löhnen sowie eine umfassende Weiterentwicklung des nachhaltigen Lieferkettenmanagements.

SINBON 2025 Sustainability Report Officially Released

Lesen Sie den vollständigen Bericht: SINBON-Nachhaltigkeitsbericht 2025

Institutionalisierung der Nachhaltigkeits-Governance: Erstmalige Verknüpfung der Vergütung der Geschäftsleitung mit ESG-bezogenen Leistungsbewertungen

2025 hat SINBON offiziell die Richtlinie zur Verknüpfung der Vergütung der Geschäftsleitung mit ESG-bezogenen Leistungsbewertungen eingeführt. Sie gilt für den CEO, den Präsidenten, die Vizepräsidenten sowie die Führungskräfte der ersten Ebene in den Geschäftsbereichen und Supportfunktionen. Die Nachhaltigkeitsleistung macht 20 % der Gewichtung bei den jährlichen Leistungsbeurteilungen aus und umfasst die Bereiche Nachhaltigkeit im Personalwesen, Arbeitssicherheit, Integrität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, nachhaltige Beschaffung, Nachhaltigkeitsbewusstsein, Klimawandel sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen – wodurch eine Top-down-Kultur der Nachhaltigkeitsverantwortung im gesamten Unternehmen verankert wird.

Anpassung an internationale Offenlegungsrahmenwerke: Veröffentlichung des ersten Berichts zu klimabezogenen und naturbezogenen Finanzangaben

Angesichts der doppelten Herausforderungen durch Klimawandel und Naturverlust gründete SINBON 2025 das Climate and Nature Adaptation Team, um die finanziellen und operativen Auswirkungen des Klimawandels umfassender zu untersuchen, und veröffentlichte seinen ersten Bericht zur Offenlegung klima- und naturbezogener Finanzinformationen (gemäß TCFD/TNFD). Als Reaktion auf globale Klimarisiken und den Trend zur Netto-Null-Bilanz konnten die Scope-1- und Scope-2-Emissionen der Gruppe bis 2025 im Vergleich zum Basisjahr (2021) um 27,68 % gesenkt werden, was einen stetigen Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zur Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft verdeutlicht.

Durchführung einer Umfrage zum existenzsichernden Lohn: Über 75 % der direkt angestellten Mitarbeiter abgedeckt

Im Gegensatz zu gesetzlichen Mindestlöhnen bezieht sich ein existenzsichernder Lohn auf das Entgelt, das Mitarbeiter bei einer Standardarbeitszeit in einer bestimmten Region verdienen und das ausreicht, um für sich und ihre Familien einen angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, der die grundlegenden Lebensbedürfnisse sowie eine bescheidene Rücklage abdeckt.

2025 führte SINBON seine erste Umfrage zum existenzsichernden Lohn durch. Das Berechnungsmodell orientierte sich am Fair Wage Network (FWN) und der Anker-Methodik zur Schätzung eines existenzsichernden Lohns. Die Daten zu den Lebenshaltungskosten pro Standort wurden aus offiziellen Veröffentlichungen lokaler Behörden oder verbundener Institutionen zusammengestellt. Die Umfrage umfasste über 75 % aller direkt beschäftigten Mitarbeiter. Auf dieser Grundlage plant SINBON, den Umfang seiner Erhebung schrittweise auf globale Standorte auszuweiten und einen Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung einzurichten, um sicherzustellen, dass die Vergütung der Mitarbeiter die grundlegenden lokalen Lebenshaltungskosten deckt.

Förderung eines nachhaltigen Lieferkettenmanagements: Die RISE-Strategie für eine nachhaltige Lieferkette weist den Weg

Die RISE-Strategie für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement verkörpert das Engagement von SINBON, gemeinsam mit seiner Lieferkette in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu wachsen, und umfasst vier zentrale Management-Säulen: Stärkung des Risikomanagements, Umsetzung verantwortungsbewusster Beschaffung, nachhaltige grüne Lieferkette und Stärkung der Lieferanten für gemeinsamen Erfolg. 2025 erreichte die Gesamtunterzeichnungsquote der „Verpflichtungserklärung zur sozialen Unternehmensverantwortung für Lieferanten" 85 %, und die durchschnittliche Gesamtzufriedenheitsbewertung für die Stärkung der Lieferantenpartner lag bei 4,89 von 5 Punkten.

Mit Blick auf die Zukunft wird SINBON seine Nachhaltigkeitssteuerung weiter vertiefen und gemeinsam mit Kunden, Mitarbeitern und globalen Partnern daran arbeiten, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Wertschöpfungskette aufzubauen.

Wichtigste Erfolge:

Erstmalige Verknüpfung der Vergütung der Führungskräfte mit der Nachhaltigkeitsleistung, die 20 % der jährlichen Leistungsbewertung ausmacht

Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen der Gruppe um 27,68 % im Vergleich zum Basisjahr 2025

Veröffentlichung des ersten Berichts über klimabezogene und naturbezogene Finanzangaben

Durchführung der ersten Umfrage zum existenzsichernden Lohn, die über 75 % der direkt angestellten Mitarbeiter umfasste

Erreichung einer Gesamtunterzeichnungsquote von 85 % für die Selbstverpflichtung der Lieferanten zur sozialen Unternehmensverantwortung

Weitere Informationen: SINBON ESG Übersicht

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Cision

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