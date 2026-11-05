EQS-News: statworx präsentiert Generative Site Search: Die Website wird zum individuellen KI-Erlebnis

EQS-News: statworx GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

statworx präsentiert Generative Site Search: Die Website wird zum individuellen KI-Erlebnis



05.11.2026 / 08:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, Nov. 5, 2026 /PRNewswire/ -- Wer eine Unternehmenswebsite besucht, sucht meist nach Antworten auf konkrete Fragen. Doch statt direkt die passenden Informationen zu erhalten, müssen sich Nutzer:innen häufig durch verschiedene Seiten und Inhalte navigieren. Mit Generative Site Search stellt die Daten- & KI-Beratung statworx eine Anwendung vor, die dieses Prinzip umkehrt: Die Website passt sich den individuellen Fragen und Informationsbedürfnissen an.

Generative Site Search

Dynamische Inhalte statt starrer Strukturen

Besucher:innen der statworx Website bringen unterschiedliche Anliegen mit: Manche Unternehmen möchten erfahren, wie sie mit Künstlicher Intelligenz starten können. Andere suchen nach Wegen, ihre Mitarbeitenden zu befähigen oder erste Use-Case-Ideen zu skalierbaren KI-Lösungen weiterzuentwickeln. Generative Site Search greift diese Fragen auf und stellt passende Inhalte individuell zusammen.

Statt Informationen in einer linearen Chat-Antwort auszugeben, wird ein visuell aufbereitetes Website-Erlebnis erzeugt. Relevante Themen, weiterführende Inhalte und konkrete nächste Schritte werden über eine individuell generierte Seite bereitgestellt. Nutzer:innen erhalten dadurch einen schnellen Überblick und können bei Bedarf direkt in einzelne Themen einsteigen. Dabei greift die KI ausschließlich auf bestehende Inhalte der eigenen Website zurück. So erhalten Nutzer:innen verlässliche Informationen aus dem statworx Angebot und das Risiko von KI-Halluzinationen wird reduziert.

Mit Generative Site Search setzt statworx einen weiteren Impuls für die Entwicklung digitaler Erlebnisse. Die Anwendung ist ein erster Schritt hin zu einer neuen Generation von Websites: Mithilfe von Generative UI können Benutzeroberflächen künftig dynamisch auf individuelle Fragen, Situationen und Informationsbedürfnisse reagieren und die jeweils passenden Inhalte sowie Interaktionen bereitstellen.

„Jahrzehntelang mussten sich Menschen an die Struktur von Websites anpassen. Generative UI kehrt dieses Prinzip um: Die Oberfläche entsteht aus dem Anliegen des Menschen. Die nächste Generation von Websites wird sich nicht mehr über feste Seitenstrukturen definieren, sondern über die Fähigkeit, im richtigen Moment das passende Erlebnis zu schaffen", sagt André Monaco, Head of AI Innovation bei statworx.

Die Generative Site Search ist ab sofort auf der statworx Website verfügbar und zeigt, wie statworx Datenpotenziale erschließt und KI erfolgreich in die Praxis bringt.

Generative Site Search jetzt testen: www.statworx.com

Überstatworx

statworxist ein führendes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen für Daten und KI in der DACH-Region. Das Unternehmen unterstützt Firmen bei der strategischen Ausrichtung auf KI, entwickelt maßgeschneiderte KI-Lösungen und bildet Unternehmen im Bereich Daten und KI weiter.Weitere Informationen finden Sie unterwww.statworx.com

statworx GmbH

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/statworx-prasentiert-generative-site-search-die-website-wird-zum-individuellen-ki-erlebnis-302929503.html

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2428848 05.11.2026 CET/CEST