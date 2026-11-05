EQS-News: Über die Konnektivität hinaus: Lacuna Ads wandelt programmatische Infrastruktur in Kundennutzen um

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Über die Konnektivität hinaus: Lacuna Ads wandelt programmatische Infrastruktur in Kundennutzen um



05.11.2026 / 14:40 CET/CEST

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SINGAPUR, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Lacuna, ein globales Technologieunternehmen für programmatische Werbung mit Hauptsitz in Singapur, erläuterte heute, wie die drei Kernprodukte seines Lacuna Ads-Ökosystems, Lacuna Axis, Lacuna Engine und Lacuna Agent, programmatische Konnektivität in praktischen Nutzen für Verkäufer, Käufer und Plattformteams verwandeln. Gemeinsam agieren sie in einem Ökosystem, das täglich mehr als 200 Milliarden Werbeanfragen verarbeitet.

Lacuna Ads

Programmatische Werbung ist heute ein zentraler Bestandteil des digitalen Medieneinkaufs. In seinen „Global Ad Spend Forecasts" vom Dezember 2025 prognostizierte Dentsu, dass programmatische Werbung im Jahr 2026 mehr als vier Fünftel der digitalen Investitionen ausmachen würde. Mit zunehmender Akzeptanz wird die nächste Wachstumsphase der Branche davon abhängen, ob Konnektivität in bessere Entscheidungen, effizientere Umsetzung und stärkere Abläufe umgesetzt werden kann.

Lacuna Axis wurde 2022 ins Leben gerufen und ist die zentrale Werbeplattform, die das Fundament des Lacuna Ads-Ökosystems bildet. Auf der Angebotsseite vereint Lacuna Axis ein diversifiziertes Inventar von Direktverlagen, SDK-Netzwerken, OEMs und SSPs sowie O&O-Traffic, der durch ein Portfolio von Utility- und Gaming-Apps mit mehr als 2,4 Milliarden Installationen unterstützt wird. Auf der Nachfrageseite sorgen mehr als 200 Nachfragequellen, darunter über 100 Premium-DSPs, für eine vielfältige Käufernachfrage an der Börse. KI-gestützte Routenplanung, dynamische Ertragsoptimierung und Verkehrsqualitätskontrollen helfen dabei, jede Gelegenheit den Käufern zuzuordnen, die sie am ehesten zu schätzen wissen. Diese Funktionen unterstützen höhere Erträge und eine nachhaltigere Monetarisierung für Verkäufer und ermöglichen Käufern einen effizienteren Zugang zu einem diversifizierten globalen Angebot.

Die auf Lacuna Axis basierende Lacuna Engine wurde 2023 eingeführt, um den Zugang zum Marktplatz in konkrete Kampagnenaktionen umzusetzen. Als firmeneigene DSP von Lacuna Ads für Werbetreibende und Agenturen nutzt sie Echtzeit-Marktsignale und Datenanalysen zur Traffic-Auswahl, Gebotsabgabe und Kampagnenoptimierung. Unabhängige Verifizierung durch Anbieter wie HUMAN und Pixalate unterstützt die Erkennung von IVT und die Kontrolle der Verkehrsqualität. Diese Optimierungs- und Qualitätskontrollfunktionen helfen Käufern, ineffiziente Ausgaben zu reduzieren, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Kampagnen mit größerer Zuversicht durchzuführen. Lacuna ist außerdem beim TCF von IAB Europe registriert und in der Global Vendor List aufgeführt, was seine Glaubwürdigkeit im gesamten programmatischen Ökosystem weiter stärkt.

Lacuna Agent, eingeführt im Jahr 2026, stellt externen Plattformteams die Infrastruktur und die Betriebsfunktionen von Lacuna Axis über eine Self-Service-SaaS-Plattform zur Verfügung. Durch die Kombination von Nachfrageanbindung, Verkehrsoptimierung und Betriebstools ermöglicht Lacuna Agent Kunden den Aufbau und Betrieb einer Werbebörse, ohne die vollen Kosten und die technische Komplexität der Entwicklung und Wartung einer eigenen Infrastruktur tragen zu müssen. Dies kann die Betriebskosten senken, die Markteinführungszeit verkürzen und den Plattformteams eine bessere Kontrolle über ihr programmatisches Geschäft ermöglichen.

„Die nächste Phase des Programmatic Advertising wird nicht mehr durch die Anzahl der Verbindungen eines Unternehmens definiert werden, sondern durch den Wert, den es daraus generiert", sagte Michael Wang, CEO von Lacuna. „Da das Ökosystem immer komplexer wird, benötigen Verkäufer, Käufer und Plattformteams eine Infrastruktur, die den Zugang zu besseren Entscheidungen und stärkeren Ergebnissen ermöglicht." Lacuna Ads wurde entwickelt, um ungenutzte Möglichkeiten zu erschließen, messbares Wachstum zu erzielen und die Zukunft des programmatischen Marketings voranzutreiben."

Durch die Kombination von programmatischer Vernetzung mit Intelligenz und operativer Kontrolle hilft Lacuna Ads seinen Kunden, über den reinen Zugang hinaus bessere Entscheidungen zu treffen, eine stärkere Umsetzung zu gewährleisten und nachhaltiges Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen.

Informationen zu Lacuna Ads

Lacuna Ads wurde von Lacuna entwickelt, einem 2022 gegründeten globalen Technologieunternehmen für programmatische Werbung mit Hauptsitz in Singapur. Es handelt sich um ein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, das eine umfassende Suite von Lösungen bietet, bestehend aus einer Ad Exchange, einer intelligenten Demand-Side-Optimierungsplattform und einer Full-Stack-Self-Service-SaaS-Plattform. Basierend auf O&O-Traffic und firmeneigenen, im Laufe der Zeit verfeinerten Datenmodellen integriert Lacuna Ads Datenintelligenz sowie KI-Optimierung in das gesamte Ökosystem und verschafft sich damit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil in den Schlüsselmärkten Nordamerikas, Europas sowie des asiatisch-pazifischen Raums.

Cision

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