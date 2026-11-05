EQS-NVR: DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Thema: Rüstung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.11.2026 / 11:07 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

DEUTZ Aktiengesellschaft
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)04.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

239.517.711
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DEUTZ Aktiengesellschaft
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet:www.deutz.com
LEI Code:5299005DETTV58V2PP63
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2429172 05.11.2026 CET/CEST

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