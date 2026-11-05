EQS-NVR: DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

DEUTZ Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.11.2026 / 11:07 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

DEUTZ Aktiengesellschaft

Ottostraße 1

51149 Köln (Porz-Eil)

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 04.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

239.517.711

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ Aktiengesellschaft Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

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