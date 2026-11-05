EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Daimler Truck Holding AG
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.11.2026 / 11:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Daimler Truck Holding AG
Straße, Hausnr.: Fasanenweg 10
PLZ: 70771
Ort: Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900PW78JIYOUBSR24

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Mercedes-Benz Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Stuttgart, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Mercedes-Benz Verwaltungsgesellschaft für Grundbesitz mbH
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung

5. Datum der Schwellenberührung:
30.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 34,04 % 0,00 % 34,04 % 765600399
letzte Mitteilung 35,00 % 0,00 % 35,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000DTR0CK8 165494956 95147157 21,62 % 12,43 %
Summe 260642113 34,04 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Mercedes-Benz Group AG 21,62 % % 21,62 %
Mercedes-Benz Verwaltungsgesellschaft für Grundbesitz mbH 7,06 % % 7,06 %
- % % %
Mercedes-Benz Group AG 21,62 % % 21,62 %
Mercedes-Benz AG 5,37 % % 5,37 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung verwaltetet einen Spezial-AIF, der 41.100.000 Aktien (5,37%) der Daimler Truck Holding AG hält. Die Aktien sind aufgrund von Vereinbarungen zwischen Mercedes-Benz Pension Trust e.V., Mercedes-Benz Group AG und Mercedes-Benz AG ab dem 30.10.2026 vollständig der Mercedes-Benz AG zuzurechnen. 

Datum
03.11.2026


05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com
LEI Code: 529900PW78JIYOUBSR24

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2429234  05.11.2026 CET/CEST

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