EQS-PVR: SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SURTECO GROUP SE

SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.11.2026 / 17:31 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SURTECO GROUP SE Straße, Hausnr.: Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 PLZ: 86647 Ort: Buttenwiesen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 52990096XE56IELO5P09

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene Tochterunternehmen aufgrund interner Umstrukturierung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Kaindl Matthias

Geburtsdatum: 16.07.1986

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

BANASINO INVESTMENTS S.à r.l.



5. Datum der Schwellenberührung: 05.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 30,23 % 0,00 % 30,23 % 15505731 letzte Mitteilung 30,00 % 0,00 % 30,0032162 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005176903 0 4687196 0,00 % 30,23 % Summe 4687196 30,23 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Matthias Kaindl, Protektor der Banasino Foundation, der NARUSO STIFTUNG und der Betuva Stiftung % % % Banasino Foundation / NARUSO STIFTUNG / Betuva Stiftung % % % Banasino Establishment % % % BANASINO INVESTMENTS S.à r.l. 30,23 % % 30,23 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

05.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Internet: www.surteco.com LEI Code: 52990096XE56IELO5P09

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