Ermittler: Nach Aiwangers Tod kein Hinweis auf Fremdverschulden

München, 05. Nov (Reuters) - ⁠Nach dem überraschenden Tod des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger sieht die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion habe vorläufig keine Anhaltspunkte dafür ergeben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen und Ermittlungen stünden an.

Aiwanger war am Mittwoch in einem von ihm bezogenen Hotelzimmer in Berlin ‌tot aufgefunden worden. Der Politiker, der in Bayern auch Wirtschaftsminister und Landesparteichef war, wurde 55 Jahre alt. Die Behörden hatten erklärt, ein Ziel des so genannten Todesermittlungsverfahrens sei es, ein Fremdverschulden auszuschließen. ⁠Der bayerische FW-Vizechef ⁠Fabian Mehring war gemeinsam mit Aiwanger in Berlin und Stunden vor dessen Tod gebeten worden, Aiwanger krankheitsbedingt zu vertreten, wie Mehring auf Instagram schrieb.

Aiwanger galt als eine zentrale Figur der Politik in Bayern und der Freien Wähler in ganz Deutschland. Der charismatische Niederbayer führte die kommunalpolitisch verwurzelte Partei in den Landtag und 2018 in eine Koalition mit der CSU von Ministerpräsident Markus Söder. Ein von Aiwanger ‌vorangetriebener Einzug der konservativ geprägten FW in den Bundestag scheiterte. ‌In Bayern stellen die FW die zweitstärkste Landtagsfraktion und nahmen der CSU bei der Kommunalwahl im März mehrere Landrats- und Bürgermeisterposten ab.

Aiwanger hatte sich am 14. November bei einem Parteitag in Geiselwind bei Würzburg als Bundesvorsitzender zur ⁠Wiederwahl stellen wollen. Der Parteitag werde verschoben, wahrscheinlich auf das kommende Jahr, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende und ‌rheinland-pfälzische Europa-Abgeordnete Joachim Streit dem SWR. Da die meisten ⁠FW-Mitglieder aus Bayern stammten, werde auch dort über die Nachfolge entschieden. Herausgehobene Positionen haben dort Landesvizechef und Digitalminister Fabian Mehring, Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt und Landtagsfraktionschef Florian Streibl. Gotthard übernahm am Donnerstag kommissarisch die Leitung des Wirtschaftsministeriums.

KANZLER WÜRDIGT VERSTORBENEN

Aiwangers Tod löste bundesweit Bestürzung aus. "Bundeskanzler Friedrich ‌Merz ist tief betroffen vom Tod Hubert Aiwangers", erklärte ⁠Regierungssprecher Stefan Kornelius. "Die Bundesrepublik verliert einen streitbaren ⁠Politiker, der leidenschaftlich für seine Überzeugungen eingetreten ist."

Ministerpräsident Markus Söder ordnete Trauerbeflaggung am Donnerstag und für den noch offenen Beiseitzungstermin an. "Der Tod von Hubert Aiwanger ist ein Schock", sagte Söder. Beide hätten in "bürgerlicher, liberal-konservativer Politik" grundlegend übereingestimmt. "Wir werden es auch mit den Freien Wählern in seinem Sinne, in unserem Sinne, so fortsetzen."

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte Aiwanger als "niederbayerisches Unikat, im besten Sinne bodenständig". "Er konnte provokant sein, aber man durfte sich seines stabilen Wertefundaments und seiner klaren und klugen freiheitlich-demokratischen Haltung sicher sein."

Bundesratspräsident und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erklärte, Aiwanger habe sich mit großer Leidenschaft für seine Heimat eingesetzt. "Er ⁠sprach klare Worte und nahm Sorgen und Anliegen der Menschen stets ernst."

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)