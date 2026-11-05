Erst Klo, dann Siegtor: Karetsas mit kurioser BVB-Premiere

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Trophäe des "Man-of-the-Match" in den Händen und ein breites Grinsen im Gesicht: Konstantinos Karetsas wirkte nach dem Heimsieg des BVB in der Champions League gegen Betis Sevilla wie der glücklichste Mensch im großen Dortmunder Stadion. "Ich fühle mich großartig und bin unglaublich dankbar für diesen Moment", sagte der 18-Jährige.

Trotz all der Freude über seinen starken Auftritt und sein erstes Tor im Trikot von Borussia Dortmund zeigte sich der Offensivkünstler nach dem wichtigen Heimsieg bescheiden. "Spieler des Spiels war für mich aber Fábio Silva, denn er hat ein Tor und einen Assist gemacht", sagte Karetsas. Grund zur Bescheidenheit gab es für den Griechen vielleicht aber auch, weil es beinahe gar nicht zu seinem Einsatz gekommen wäre.

Karetsas: "Das habe ich genossen"

Nach der Oberschenkelverletzung von Serhou Guirassy Mitte der ersten Hälfte sollte der 18-Jährige früher als ursprünglich geplant eingewechselt werden. Das Problem: Zum Zeitpunkt von Guirassys Verletzung befand sich Karetsas gerade auf der Toilette. "Ich wollte ihn einwechseln und er war nicht da", berichtete ein schmunzelnder BVB-Trainer Niko Kovac und fügte hinzu. "Er hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam."

Dass die Einwechslung des dribbelstarken Offensivspielers dann doch noch vonstattenging, sollte sich für Kovac im Nachhinein auszahlen. Durch sein schnelles Dribbling und die enge Ballführung mit seinem linken Fuß stellte Karetsas die Defensive von Betis immer wieder vor Probleme. "Ich habe einfach versucht, mein Spiel zu spielen. Sie haben mir viel Raum gelassen, das habe ich genossen", sagte der Dortmunder Sommer-Neuzugang.

Lob von Book und Kovac

Durch das entscheidende Tor zum 2:1-Heimsieg setzte der 18-Jährige seinem Auftritt in der 72. Minute die Krone auf. Lob für den jungen Griechen gab es auch von Sportdirektor Ole Book. "Ich glaube, dass man heute schon von der ersten Situation gesehen hat, dass er sehr viel Spielfreude mitgebracht hat, dass er wieder frisch wirkte", sagte Book, der Karetsas im Sommer nach Dortmund gelotst hatte. "Ich glaube, da hat man wieder gesehen, dass er uns mit seiner Art sehr helfen kann."

Nach drei Monaten in Dortmund blickt Karetsas auf einen wechselhaften Start im schwarz-gelben Dress zurück. In seinen elf Einsätzen ließ der Grieche immer wieder seine spielerische Qualität aufblitzen, mit seinem Zusammenbruch gegen Villarreal (3:2) im September und einer Sprunggelenksverletzung erlebte er aber auch schon einige Rückschläge.

"Wir haben ja alle schon immer mal wieder aufblitzen sehen, was er kann, welche Fähigkeiten er besitzt", sagte Kovac. "Er hat das richtig gut gemacht, deswegen bin ich froh - nach einer schwierigen Zeit für ihn, dass er so gut Fuß gefasst hat in dem heutigen Spiel."

Heimspiel zum Abschluss der XXL-Wochen

Neben all der Euphorie über den starken Auftritt von Karetsas überwog in Dortmund die Erleichterung über den wichtigen Champions-League-Heimsieg. Mit dem dritten Sieg in der Ligaphase hielten die Dortmunder den Kontakt an die ersten acht Ränge in der Tabelle der Königsklasse. Die drei Punkte gegen die bis dahin makellosen Andalusier könnten sich als besonders wichtig erweisen, weil mit dem FC Arsenal, Inter Mailand und Aston Villa noch schwere Partien auf die Mannschaft von Trainer Kovac warten.

Bevor sich der Blick aber auf das nächste Königsklassen-Spiel beim FC Arsenal Ende November richtet, gibt es für den BVB mit der Länderspielpause endlich eine kleine Verschnaufpause. Noch vor der Pause empfängt der BVB am Samstag zum Abschluss der XXL-Wochen die SV Elversberg (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga.

Nach dann neun Pflichtspielen in weniger als einem Monat könnten einige BVB-Akteure eine Verschnaufpause gebrauchen - auch wenn es für viele direkt mit den Nationalmannschaften weitergeht./dha/DP/zb