Evotec kappt Umsatzziel für 2030 - Umbau kommt voran

Frankfurt, 05. ⁠Nov (Reuters) - Das Biotechunternehmen Evotec hat trotz Fortschritten beim Konzernumbau seine mittelfristigen Umsatzziele gesenkt. Für das Jahr 2030 werden nur noch Erlöse von rund einer Milliarde Euro angepeilt, wie Evotec am Donnerstag mitteilte. ‌Bisher hatte der Vorstand für das Ende des Jahrzehnts mehr als eine Milliarde in Aussicht gestellt. An den Renditezielen hält ⁠das Hamburger ⁠Unternehmen dagegen fest: Die bereinigte operative Rendite (Ebitda-Marge) soll bis Ende 2028 die Marke von 20 Prozent erreichen und bis 2030 darüber liegen.

Getragen werden soll das Geschäft künftig zu etwa 40 Prozent aus dem Basisgeschäft mit Forschungsdienstleistungen und zu weiteren 40 ‌Prozent von der Biologika-Tochter Just-Evotec Biologics. Die ‌restlichen 20 Prozent sollen aus strategischen Partnerschaften kommen. Das im Frühjahr aufgelegte Sparprogramm "Horizon" entwickelt laut Evotec derweil schneller als geplant. Der Umbau ⁠sieht den Abbau von bis zu 800 Stellen sowie die Schließung ‌von vier Standorten vor, um die ⁠jährliche Kostenbasis bis Ende 2027 um rund 75 Millionen Euro zu senken. Bis Ende September seien mehr als 20 Prozent der angestrebten Einsparungen erzielt worden. Rund die ‌Hälfte der geplanten Personalmaßnahmen sei ⁠umgesetzt, zudem sollen drei der vier ⁠Standortschließungen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Erwartet wird ein Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro sowie ein bereinigter operativer Verlust von 70 bis 105 Millionen Euro. Auch die bereits veröffentlichten Neunmonatszahlen mit einem Umsatz von 465 Millionen Euro und einem operativen Verlust von 44,3 Millionen Euro wurden bestätigt.

(Bericht von Patricia Weiß, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)