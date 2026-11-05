Ex-Milliardär Benko wegen Betrugs verurteilt
dpa-AFX · Uhr
Innsbruck (dpa) - Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko ist wegen des Betrugs eines Investors in Millionenhöhe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA und die Zeitung «Der Standard» berichteten, erhielt er am Landesgericht Innsbruck eine Zusatzstrafe von zwei Jahren - zusätzlich zu den zweieinhalb Jahren Haft aus einem vorangegangenen Prozess.
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