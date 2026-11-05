Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.11.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AT&SBericht 2. Quartal 2027
CommerzbankBericht 3. Quartal 2026
Deutsche PostBericht 3. Quartal 2026
Deutsche TelekomBericht 3. Quartal 2026
DeutzBericht 3. Quartal 2026
EvotecBericht 3. Quartal 2026
HensoldtBericht 3. Quartal 2026
HochtiefBericht 3. Quartal 2026
IREN Limited (ehem. Iris Energy)Bericht 1. Quartal 2027
NemetschekBericht 3. Quartal 2026
NordexBericht 3. Quartal 2026
RENK GroupBericht 3. Quartal 2026
RheinmetallBericht 3. Quartal 2026
Siemens HealthineersBericht Geschäftsjahr 2026
SUSS MicroTecBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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