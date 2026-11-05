Finanzministerium pocht auf wirksamen Spritpreisdeckel

Berlin, 05. ⁠Nov (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium pocht auf einen wirksamen und für die Verbraucher spürbaren Spritpreisdeckel. Für das Ministerium sei entscheidend, dass die mit dem Bund-Länder-Beschluss vom 18. September vereinbarte Maßnahme wirke, verlautete am ‌Donnerstag aus dem von SPD-Chef Lars Klingbeil geführten Haus. Weitere maßlose Preissprünge an den Zapfsäulen müssten verhindert werden. Einer Ministerimssprecherin ⁠zufolge laufen ⁠die regierungsinternen Beratungen zum Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. Der darin entworfene Spritpreisdeckel hätte trotz der kräftigen Preissteigerungen in diesem Jahr bislang kein einziges Mal gegriffen.

In den laufenden Gesprächen seien für das Finanzministerium mehrere Punkte wesentlich, hieß es. "Weitere Abzocke an den ‌Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge muss verhindert ‌werden", verlautete aus dem Ministerium. "Diese Wirkung muss für Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar sein." Der Deckel müsse wie vereinbart zum neuen Jahr greifen ⁠und so ausgestaltet sein, dass Umgehungsstrategien von Mineralölkonzernen verhindert würden. ‌Angesichts anhaltender globaler Unsicherheiten und des ⁠Iran-Konflikts sei die vorgesehene Befristung auf drei Monate zu kurz und müsse von vornherein länger angesetzt werden.

Nach dem Reuters vorliegenden Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums soll die Bundesregierung nur ‌dann Höchstpreise für Benzin oder ⁠Diesel festlegen dürfen, wenn die ⁠Kraftstoffpreise in Deutschland drei Wochen hintereinander jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Eine Auswertung der wöchentlichen EU-Daten für Februar bis Oktober ergab, dass diese Voraussetzung weder bei Benzin noch bei Diesel erfüllt gewesen wäre. Selbst während der starken Preissprünge im März wurde die Schwelle nicht erreicht.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)