Finnisches Gericht verurteilt Seeleute wegen Sabotage von Unterseekabeln

Helsinki, 05. ⁠Nov (Reuters) - Ein finnisches Gericht hat den russischen Kapitän und ein aserbaidschanisches Besatzungsmitglied eines Frachters wegen schwerer Sabotage an zwei Telekommunikationskabeln in der Ostsee zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Kapitän erhielt eine ‌Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, wie das Bezirksgericht Helsinki am Donnerstag mitteilte. Das Crew-Mitglied wurde demnach zu ⁠zwei Jahren ⁠und zehn Monaten verurteilt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr zwei Unterseekabel im Finnischen Meerbusen vorsätzlich beschädigt zu haben. Sie sollen einen Anker samt Kette über eine Strecke von rund 130 Kilometern auf dem Meeresboden gezogen haben.

Die ‌Verurteilten müssen darüber hinaus gemeinsam rund 1,9 ‌Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Der Kapitän des Frachtschiffs "Fitburg" wurde zudem zu einer zusätzlichen Zahlung von rund 85.000 Euro verurteilt. Die beiden ⁠Männer wiesen die Vorwürfe zurück und bestritten die Zuständigkeit der ‌finnischen Justiz. Der Kapitän werde Berufung ⁠gegen das Urteil einlegen, das Besatzungsmitglied habe sich jedoch noch nicht entschieden, teilten ihre jeweiligen Anwälte mit. Finnland hatte das unter der Flagge von St. Vincent und ‌den Grenadinen fahrende Schiff ⁠am 31. Dezember im Finnischen Meerbusen ⁠festgesetzt. Es war auf dem Weg vom russischen St. Petersburg nach Israel. Das Schiff wurde inzwischen wieder freigegeben. Finnland hat seine Bemühungen zum Schutz der Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee verstärkt, nachdem es dort seit 2022 zu einer Reihe von Vorfällen an Kabeln und Pipelines gekommen war.

(Bericht von Essi Lehto und Elviira Luoma, geschrieben von Christian Götz, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)