Börse New York

Flucht aus Techwerten – Nasdaq mit 6,4 Prozent Verlust

dpa-AFX · Uhr
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com
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Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als größte Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten. Aber auch Standardwerte standen stark unter Druck. Anleger flohen aus Aktien und schichteten Gelder in den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen um.

Der Nasdaq 100 sackte um 6,4 Prozent auf 26.630 Punkte ab und fiel auf das Niveau von April zurück. Damit verschwanden 2,3 Billionen Dollar an Marktwert; allerdings war der Tech-Index auch seit Anfang 2023 rasant gestiegen und hatte damit sehr stark von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz profitiert. Erst im Oktober hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht. Seit Jahresanfang hat er noch um 5,5 Prozent zugelegt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 4,4 Prozent auf 7.354 Zähler nach unten. Es ist der größte Tagesverlust seit April 2025. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 3,4 Prozent auf 51.523 Punkte. Hier liegt das Plus seit Jahresanfang noch bei 7,2 Prozent./la/he

Größter Verlierer war der Chipwert Sandisk mit einem Minus von 22,3 Prozent. Auch Astera Labs (-20 Prozent), Lumentum (-19 Prozent), Micron (-17 Prozent) und Western Digital (-17 Prozent) verloren dramatisch an Wert.

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