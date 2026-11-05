Freenet kündigt Aktienrückkauf über bis zu 75 Millionen Euro an

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben. Im laufenden und/oder kommenden Geschäftsjahr sollen für bis zu 75 Millionen Euro eigene Papiere zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die so erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Anteilschein rechnerisch erhöht.

Die Finanzierung erfolge aus einem Teil der rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die Freenet zufließen werden, hieß es weiter. Bei der Festlegung des Programmvolumens sei der initiale Kaufpreis von 76 Millionen Euro für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Freenet-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 1,5 Prozent zum Xetra-Schluss zu./he

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