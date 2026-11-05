Gericht in Hongkong verurteilt Demokratie-Aktivisten Wong zu zehn Jahren Haft

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Hongkong, 04. Nov (Reuters) - Der prominente Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist von einem Gericht in Hongkong zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihm wurden Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz vorgeworfen. ‌Der Anklage zufolge hatte der 30-Jährigen Wong mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, im Jahr 2020 ⁠gemeinsam ⁠mit anderen Bürgerrechtlern das Ausland zu Sanktionen gegen Hongkong oder China aufgerufen zu haben. Dafür drohte ihm die Todesstrafe. Das Gericht in Hongkong stellte nun fest Wongs "Reuebezeugungen und seine Resozialisierung" seien lobenswert. Wong hatte sich im ‌September in dem Anklagepunkt schuldig bekannt. ‌Er verbüßt bereits eine bis 2027 laufende Haftstrafe wegen "Verschwörung zur Untergrabung der Staatsgewalt" im Zusammenhang mit inoffiziellen Vorwahlen der ⁠Demokratiebewegung.

Basis für die Anklage war das nach Massenprotesten 2019 ‌in Hongkong erlassene "nationale Sicherheitsgesetz", das ⁠China trotz scharfer internationaler Proteste verabschiedet hatte. Der Regierung in Peking zufolge sollen damit Abspaltung, Subversion, Terrorismus und Einmischung aus dem Ausland bekämpft werden. Als ‌Höchststrafe droht lebenslange Haft. ⁠Das Gesetz gilt als massivster ⁠Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Viele westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratiebewegung mundtot machen zu wollen.

(Bericht von Greg Torode, geschrieben von Esther ⁠Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)