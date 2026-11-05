Gewinnrückgang bei Swiss Re geringer als befürchtet

Zürich, 05. Nov (Reuters) - ⁠Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re sieht sich trotz eines Rückgangs des Quartalsgewinns auf Kurs für seine Jahresziele. Der Nettogewinn sank im dritten Quartal um 6,5 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Er übertraf ‌aber die Schätzungen der Analysten, die laut einem vom Unternehmen erhobenen Konsens mit 1,15 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

In der wichtigsten Sparte, der Schaden- ⁠und Unfallrückversicherung, ⁠sank der Gewinn in den ersten neun Monaten um sechs Prozent infolge eines wettbewerbsintensiven Marktumfelds. Laut Vontobel-Analyst Matteo Lindauer gibt es in der Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin keine Anzeichen für eine Umkehr des Preisdrucks. Die Kapitalanlagerendite (ROI) lag bei 4,0 Prozent und damit leicht über den Analystenschätzungen von 3,9 ‌Prozent.

Von den Großschäden von insgesamt 941 Millionen Dollar ‌entfiel auf das dritte Quartal mit 624 Millionen Dollar der größte Teil der Kosten. Finanzchef Anders Malmström erklärte in einer Telefonkonferenz, 471 Millionen Dollar davon seien ⁠auf Naturkatastrophen zurückzuführen gewesen und hätten damit deutlich unter dem Budget von ‌773 Millionen Dollar gelegen. Insgesamt habe ⁠Swiss Re in den ersten neun Monaten von relativ niedrigen Naturkatastrophenschäden profitiert. "Das war daher ein günstiges Quartal und reiht sich in eine Serie von Quartalen ein, in denen das Budget für Naturkatastrophenschäden nicht ‌überschritten wurde", sagte Analyst Lindauer.

Swiss ⁠Re bestätigte das Ziel eines Konzerngewinns ⁠von 4,5 Milliarden Dollar im Gesamtjahr und erklärte, auf Kurs zu sein, die Betriebskosten bis 2028 um 500 Millionen Dollar zu senken. Mit Blick auf das vierte Quartal liege der Fokus darauf, die Finanzziele zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Dies könne auch bedeuten, Verluste auf festverzinslichen Anlagen früher zu realisieren, um sich langfristig höhere Anlagerenditen zu sichern, sagte Finanzchef Malmström im Interview. Die Aktien stiegen um rund ein ⁠Prozent.

richt von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und M