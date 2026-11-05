GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen, / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +----------+-----------+ | Titel | Dr. | +----------+-----------+ | Vorname | Alexander | +----------+-----------+ | Nachname | Sagel | +----------+-----------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +----------+ | Vorstand | +----------+ b) Erstmeldung 3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +---------------+ | Renk Group AG | +---------------+ b) LEI +----------------------+ | 894500H8CNSZ53EI6K63 | +----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments +------+--------------+ | Art | Aktie | +------+--------------+ | ISIN | DE000RENK730 | +------+--------------+ b) Art des Geschäfts +------+ | Kauf | +------+ c) Preis(e) und Volumen +------------+--------------+ | Preis(e) | Volumen | +------------+--------------+ | 35,170 EUR | 2237,87 EUR | +------------+--------------+ | 35,175 EUR | 2522,40 EUR | +------------+--------------+ | 35,205 EUR | 2524,56 EUR | +------------+--------------+ | 35,230 EUR | 2704,26 EUR | +------------+--------------+ | 35,190 EUR | 2701,18 EUR | +------------+--------------+ | 35,195 EUR | 2737,12 EUR | +------------+--------------+ | 35,185 EUR | 3020,64 EUR | +------------+--------------+ | 35,145 EUR | 3549,64 EUR | +------------+--------------+ | 35,140 EUR | 4117,00 EUR | +------------+--------------+ | 35,130 EUR | 6847,89 EUR | +------------+--------------+ | 35,120 EUR | 7238,12 EUR | +------------+--------------+ | 35,215 EUR | 8713,95 EUR | +------------+--------------+ | 35,125 EUR | 9791,45 EUR | +------------+--------------+ | 35,235 EUR | 11245,60 EUR | +------------+--------------+ | 35,195 EUR | 13507,84 EUR | +------------+--------------+ | 35,175 EUR | 13535,70 EUR | +------------+--------------+ | 35,215 EUR | 13693,36 EUR | +------------+--------------+ | 35,155 EUR | 13670,03 EUR | +------------+--------------+ | 35,200 EUR | 13687,52 EUR | +------------+--------------+ | 35,135 EUR | 15188,16 EUR | +------------+--------------+ | 35,210 EUR | 17781,05 EUR | +------------+--------------+ | 35,135 EUR | 18807,76 EUR | +------------+--------------+ | 35,130 EUR | 22956,40 EUR | +------------+--------------+ | 35,165 EUR | 28413,32 EUR | +------------+--------------+ d) Aggregierte Informationen +------------+-----------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | +------------+-----------------------+ | 35,169 EUR | 238802,94 EUR | +------------+-----------------------+ e) Datum des Geschäfts (CET/CEST) +------------+ | 05.11.2026 | +------------+ f) Ort des Geschäfts +------+-------+ | Name | XETRA | +------+-------+ | MIC | XETR | +------+-------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+-----------------------+ | Unternehmen | Renk Group AG | | | | | | Gögginger Str. 73 | | | | | | 86159 Augsburg | | | | | | Germany | +-------------+-----------------------+ | Internet | https://www.renk.com/ | +-------------+-----------------------+ Â°