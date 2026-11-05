GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

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Thema: Rüstung
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    ^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+-----------+
| Titel    | Dr.       |
+----------+-----------+
| Vorname  | Alexander |
+----------+-----------+
| Nachname | Sagel     |
+----------+-----------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------+
| Renk Group AG |
+---------------+
b) LEI
+----------------------+
| 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art  | Aktie        |
+------+--------------+
| ISIN | DE000RENK730 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+------------+--------------+
| Preis(e)   | Volumen      |
+------------+--------------+
| 35,170 EUR | 2237,87 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,175 EUR | 2522,40 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,205 EUR | 2524,56 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,230 EUR | 2704,26 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,190 EUR | 2701,18 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,195 EUR | 2737,12 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,185 EUR | 3020,64 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,145 EUR | 3549,64 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,140 EUR | 4117,00 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,130 EUR | 6847,89 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,120 EUR | 7238,12 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,215 EUR | 8713,95 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,125 EUR | 9791,45 EUR  |
+------------+--------------+
| 35,235 EUR | 11245,60 EUR |
+------------+--------------+
| 35,195 EUR | 13507,84 EUR |
+------------+--------------+
| 35,175 EUR | 13535,70 EUR |
+------------+--------------+
| 35,215 EUR | 13693,36 EUR |
+------------+--------------+
| 35,155 EUR | 13670,03 EUR |
+------------+--------------+
| 35,200 EUR | 13687,52 EUR |
+------------+--------------+
| 35,135 EUR | 15188,16 EUR |
+------------+--------------+
| 35,210 EUR | 17781,05 EUR |
+------------+--------------+
| 35,135 EUR | 18807,76 EUR |
+------------+--------------+
| 35,130 EUR | 22956,40 EUR |
+------------+--------------+
| 35,165 EUR | 28413,32 EUR |
+------------+--------------+
d) Aggregierte Informationen
+------------+-----------------------+
| Preis      | Aggregiertes Volumen  |
+------------+-----------------------+
| 35,169 EUR | 238802,94 EUR         |
+------------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 05.11.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+------+-------+
| Name | XETRA |
+------+-------+
| MIC  | XETR  |
+------+-------+
Ende der Mitteilung
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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| Sprache     | Deutsch               |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG         |
|             |                       |
|             | Gögginger Str. 73     |
|             |                       |
|             | 86159 Augsburg        |
|             |                       |
|             | Germany               |
+-------------+-----------------------+
| Internet    | https://www.renk.com/ |
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