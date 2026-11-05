Heeresinspekteur Freuding steigt zum Generalinspekteur der Bundeswehr auf

Berlin, 05. ⁠Nov (Reuters) - Der bisherige Heeresinspekteur Christian Freuding wird neuer Generalinspekteur der Bundeswehr. Der Generalleutnant folgt Anfang Februar 2027 auf General Carsten Breuer, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Breuer ‌war im September zum Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses gewählt worden und wechselt an die Spitze des Gremiums nach Brüssel.

Verteidigungsminister ⁠Boris Pistorius ⁠erklärte, Freuding bringe alle Voraussetzungen mit, um die Soldaten "in das neue Zeitalter zu führen, in dem wir uns besser schützen müssen als in den Jahrzehnten zuvor". Als Leiter des Sonderstabs Ukraine habe Freuding die technischen ‌Entwicklungen im russischen Krieg gegen die ‌Ukraine analysiert und Rückschlüsse für die Bundeswehr gezogen. Als Heeresinspekteur habe er daraus schnell die richtigen Maßnahmen abgeleitet, etwa ⁠bei der Aufstellung des ersten Drohnenregiments. Pistorius würdigte Freuding als ‌international hoch anerkannte und überzeugende ⁠Führungspersönlichkeit.

Freuding hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 die Leitung des Sonderstabs Ukraine im Ministerium übernommen und damit die deutsche ‌Militärhilfe für das Land koordiniert. ⁠Von 2023 bis 2025 leitete ⁠er den neu geschaffenen Planungs- und Führungsstab im Ministerium, bevor er im Oktober 2025 zum Inspekteur des Heeres ernannt wurde. Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler unter anderem Brigadekommandeur und von 2017 bis 2019 Adjutant der damaligen Verteidigungsministerin. Der Heeresaufklärer absolvierte Auslandseinsätze in Bosnien und Herzegowina sowie in Afghanistan.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)