Heidelberg Materials - Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!
HSBC · Uhr
Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!
Die Unterstützungszone aus den horizontalen Marken bei rund 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,98 EUR) hat ihre Wirkung auf die Aktie von Heidelberg Materials nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. Oktober). In der damaligen Analyse diskutierten wir vor allem zwei Katalysatoren einer technischen Erholungsbewegung: die Wochenhochs bei 149 EUR sowie den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 154,31 EUR). Beide Signalmarken hat der Titel inzwischen übersprungen. Damit kann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach oben aufgelöste Keilformation interpretiert werden (siehe Chart). Der trendfolgende MACD quittiert den beschriebenen Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal – und zwar auf dem niedrigsten Level seit 2009. Darüber hinaus liegt im Verlauf des RSI eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch ergibt sich aus der beschriebenen Keilformation ein Anschlusspotenzial bis gut 200 EUR – mehr als ausreichend, um das Aprilhoch bei 198,95 EUR ins Visier zu nehmen. Die untere Gapkante (159,80 EUR) der gestrigen Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bietet sich indes als nachgezogener Stop-Loss an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die Unterstützungszone aus den horizontalen Marken bei rund 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,98 EUR) hat ihre Wirkung auf die Aktie von Heidelberg Materials nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. Oktober). In der damaligen Analyse diskutierten wir vor allem zwei Katalysatoren einer technischen Erholungsbewegung: die Wochenhochs bei 149 EUR sowie den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 154,31 EUR). Beide Signalmarken hat der Titel inzwischen übersprungen. Damit kann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach oben aufgelöste Keilformation interpretiert werden (siehe Chart). Der trendfolgende MACD quittiert den beschriebenen Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal – und zwar auf dem niedrigsten Level seit 2009. Darüber hinaus liegt im Verlauf des RSI eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch ergibt sich aus der beschriebenen Keilformation ein Anschlusspotenzial bis gut 200 EUR – mehr als ausreichend, um das Aprilhoch bei 198,95 EUR ins Visier zu nehmen. Die untere Gapkante (159,80 EUR) der gestrigen Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bietet sich indes als nachgezogener Stop-Loss an.
Heidelberg Materials (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Heidelberg Materials
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Parlaments-Zwischenwahlen in den USAKursverluste bei KI-Aktien – Regulierungssorgen nach US-Wahlgestern, 15:14 Uhr · dpa-AFX
Deutscher AktienmarktDax mit neuem Schwung - Quartalszahlen und US-Zwischenwahlengestern, 13:26 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials nach starkem Quartalsbericht im Rallymodusgestern, 10:32 Uhr · dpa-AFX
Rückenwind aus der USAErneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlengestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
PlusBis zu sieben Prozent Rendite
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen