Heidelberg Materials - Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!

Die Unterstützungszone aus den horizontalen Marken bei rund 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,98 EUR) hat ihre Wirkung auf die Aktie von Heidelberg Materials nicht verfehlt ( siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. Oktober ). In der damaligen Analyse diskutierten wir vor allem zwei Katalysatoren einer technischen Erholungsbewegung: die Wochenhochs bei 149 EUR sowie den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 154,31 EUR). Beide Signalmarken hat der Titel inzwischen übersprungen. Damit kann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach oben aufgelöste Keilformation interpretiert werden (siehe Chart). Der trendfolgende MACD quittiert den beschriebenen Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal – und zwar auf dem niedrigsten Level seit 2009. Darüber hinaus liegt im Verlauf des RSI eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch ergibt sich aus der beschriebenen Keilformation ein Anschlusspotenzial bis gut 200 EUR – mehr als ausreichend, um das Aprilhoch bei 198,95 EUR ins Visier zu nehmen. Die untere Gapkante (159,80 EUR) der gestrigen Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bietet sich indes als nachgezogener Stop-Loss an.

Heidelberg Materials (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Heidelberg Materials

Quelle: LSEG, tradesignal²

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