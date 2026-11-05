von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Heidelberg Materials - Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!

HSBC · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
HSBC Daily Trading

Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!

Die Unterstützungszone aus den horizontalen Marken bei rund 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,98 EUR) hat ihre Wirkung auf die Aktie von Heidelberg Materials nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. Oktober). In der damaligen Analyse diskutierten wir vor allem zwei Katalysatoren einer technischen Erholungsbewegung: die Wochenhochs bei 149 EUR sowie den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 154,31 EUR). Beide Signalmarken hat der Titel inzwischen übersprungen. Damit kann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach oben aufgelöste Keilformation interpretiert werden (siehe Chart). Der trendfolgende MACD quittiert den beschriebenen Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal – und zwar auf dem niedrigsten Level seit 2009. Darüber hinaus liegt im Verlauf des RSI eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch ergibt sich aus der beschriebenen Keilformation ein Anschlusspotenzial bis gut 200 EUR – mehr als ausreichend, um das Aprilhoch bei 198,95 EUR ins Visier zu nehmen. Die untere Gapkante (159,80 EUR) der gestrigen Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bietet sich indes als nachgezogener Stop-Loss an.

Heidelberg Materials (Weekly)

Chart Heidelberg Materials
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Heidelberg Materials

Chart Heidelberg Materials
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials

Das könnte dich auch interessieren

Parlaments-Zwischenwahlen in den USA
Kursverluste bei KI-Aktien – Regulierungssorgen nach US-Wahlgestern, 15:14 Uhr · dpa-AFX
Kursverluste bei KI-Aktien – Regulierungssorgen nach US-Wahl
Deutscher Aktienmarkt
Dax mit neuem Schwung - Quartalszahlen und US-Zwischenwahlengestern, 13:26 Uhr · dpa-AFX
Dax mit neuem Schwung - Quartalszahlen und US-Zwischenwahlen
Rückenwind aus der USA
Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlengestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlen
Vonovia, LEG Immobilien und Co.
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt02. Nov. · dpa-AFX
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen