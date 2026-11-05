Hellofresh bekommt schwache Nachfrage im dritten Quartal zu spüren

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat auch im dritten Quartal schlechtere Geschäfte gemacht. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent auf 1,43 Milliarden Euro zurück, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Sowohl mit Kochboxen als auch mit Fertiggerichten machte Hellofresh merklich weniger Umsatz. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dagegen um mehr als ein Drittel auf 54,4 Millionen Euro und fiel damit auch besser aus als von Analysten erwartet.

Bereits Ende September hatte Hellofresh vor allem wegen der enttäuschenden Neukundengewinnung einen prozentual zweistelligen Rückgang beim Umsatz im dritten Quartal angekündigt. Der operative Gewinn profitiere derweil von geringeren Marketingausgaben.

Die damals gesenkte Prognose bestätigte Hellofresh nun. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin währungsbereinigt zwischen 9 und 11 Prozent zurückgehen. Der operative Gewinn (ber. Ebitda) dürfte bei ausgeklammerten Währungseffekten laut Hellofresh zwischen 350 Millionen und 370 Millionen Euro landen. Auf dieses Basis erzielte Hellofresh im dritten Quartal einen um Währungsumrechnungen bereingten operativen Gewinn von 50,9 Millionen Euro./niw/mis