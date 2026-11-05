Historische Dürre lässt Gewinn von Verbund einbrechen

Wien, 05. ⁠Nov (Reuters) - Eine historische Dürre und niedrigere Stromerlöse haben den Gewinn von Österreichs größtem Stromkonzern Verbund in den ersten neun Monaten einbrechen lassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 29 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, wie der mehrheitlich staatliche Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Konzernergebnis brach um 43,5 Prozent ‌auf 684,8 Millionen Euro ein. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Verbund Ergebnisse nahe dem unteren Ende der im Juli gesenkten Zielspanne. Die Verbund-Aktie sackte nach Bekanntgabe der Zahlen ⁠zunächst um mehr ⁠als zwei Prozent ab, drehte im Handelsverlauf aber ins Plus und notierte zuletzt leicht höher bei 69,50 Euro.

Grund für den Ergebniseinbruch war die niedrigste Wasserführung seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen vor rund 100 Jahren. Da Verbund den Großteil seines Stroms aus Wasserkraft in Laufkraftwerken an Flüssen wie der Donau sowie in alpinen Speicherkraftwerken erzeugt, schlug sich dies direkt ‌im Ergebnis nieder. Die niedrigen Wasserstände führten dazu, dass ‌die Stromerzeugung von Januar bis September um rund ein Fünftel auf 15.984 Gigawattstunden sank.

NIEDRIGERE STROMERLÖSE VERSCHÄRFEN BELASTUNG

Zusätzlich drückten niedrigere realisierte Strompreise auf den Gewinn. Wegen der geringen Wasserführung musste Verbund bereits verkaufte ⁠Strommengen zu hohen Preisen am Spotmarkt zurückkaufen. Der durchschnittlich erzielte Absatzpreis für die Erzeugung aus ‌Wasserkraft fiel um rund ein Drittel auf 79,7 ⁠Euro je Megawattstunde. Für die Zukunft sichert sich der Konzern jedoch höhere Preise. Für das Jahr 2027 hat Verbund bereits 56 Prozent der erwarteten Stromerzeugung aus Wasserkraft zu einem Durchschnittspreis von 107 Euro je Megawattstunde verkauft. Im Vorquartal lag dieser ‌Preis für die bis dahin abgesicherten Mengen ⁠noch bei 96 Euro.

Analysten der Erste Group ⁠bezeichneten die Ergebnisse als "schwach wie erwartet". Positiv werteten sie die Fortschritte bei den Absicherungsgeschäften für 2027. Die Bestätigung der Jahresprognose sei vor allem den verbesserten Aussichten für das Netzgeschäft und für Flexibilitätsprodukte zu verdanken.

Für das Gesamtjahr konkretisierte Verbund seine Prognose und erwartet nun ein Ebitda von rund 2,12 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Konzernergebnis von rund 1,05 Milliarden Euro. Diese Prognose berücksichtigt die unterdurchschnittliche Wasserführung im Oktober. Für November und Dezember kalkuliert der Vorstand mit einer durchschnittlichen Erzeugung. Verbund will unverändert zwischen 45 und 55 Prozent ⁠des bereinigten Konzernergebnisses an die Anteilseigner ausschütten.

Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).