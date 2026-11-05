Industrie zieht wieder mehr Aufträge an Land - Erholung nach Auftragsschwund

Berlin, ⁠05. Nov (Reuters) - Die deutsche Industrie hat im September wieder mehr Aufträge eingesammelt. Die Bestellungen legten um 4,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt ‌am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 4,8 ⁠Prozent gerechnet. ⁠Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang im September um 5,1 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich lag er im dritten Quartal insgesamt um ‌0,2 Prozent höher als im ‌Vorquartal.

Mit dem Bestellplus im September konnte sich der angeschlagene Wirtschaftssektor wieder etwas von dem Auftragsschwund im ⁠August erholen: Damals schrumpfte das Neugeschäft der Industrie ‌um revidiert 10,1 Prozent. ⁠Zunächst war von 10,6 Prozent die Rede gewesen.

Die deutsche Wirtschaft hat die Belastungen infolge des Iran-Krieges im Sommer allerdings überraschend ‌gut weggesteckt. Im ⁠dritten Quartal sprang ein ⁠Wachstum von 0,2 Prozent heraus. Dabei erholte sich auch die Industrie: So profitierten etwa Unternehmen in der Elektroindustrie und im Maschinenbau von einer steigenden Auslandsnachfrage. Experten und die Bundesregierung erwarten für das laufende Jahr mehr als ein Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)