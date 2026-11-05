Industrie zieht wieder mehr Aufträge an Land - "Sommerflaute ist vorbei"

Berlin, 05. Nov (Reuters) - ⁠Die deutsche Industrie hat im September mehr Bestellungen erhalten und sich damit etwas vom Auftragseinbruch im Vormonat erholt. Das Neugeschäft legte um 4,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 4,8 Prozent gerechnet. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang im ‌September um 5,1 Prozent höher als im Vormonat. Mit dem Bestellplus im September berappelte sich der angeschlagene Industriesektor wieder etwas, nachdem das Neugeschäft im Vormonat um revidiert 10,1 Prozent geschrumpft war.

Commerzbank-Chefökonom Jörg ⁠Krämer spricht mit ⁠Blick auf die aktuellen Zahlen von einer positiven Überraschung: "Auch ohne die stark schwankenden Großaufträge zogen die Orders im September kräftig an. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufträge den Seitwärtstrend der zurückliegenden anderthalb Jahre verlassen und wieder steigen." Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im dritten Quartal insgesamt um 0,2 Prozent höher als im Vorquartal. "Zusammen mit den bereits vorhandenen Auftragsbeständen in vielen Industriezweigen dürfte damit das Fundament ‌für eine baldige Erholung im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt gelegt sein", meint ‌Marc Schattenberg, Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Dennoch bleibe der Strukturwandel in wichtigen Industrien, wie etwa im Automobilbereich, eine große Herausforderung.

AUTOBRANCHE MIT KRÄFTIGEM BESTELLPLUS

Die Automobilindustrie überraschte im September allerdings mit einem kräftigen Bestellplus von 10,5 Prozent. In ⁠diesem Bereich hatten die Auftragseingänge und die Produktion in den beiden Monaten zuvor unter anderem wegen Produktionsumstellungen und ‌Werksferien auf einem niedrigen Niveau gelegen, wie Destatis erläuterte. ⁠Auch der deutliche Zuwachs im Maschinenbau (plus 8,3 Prozent) wirkte sich positiv auf das Gesamtergebnis aus. Zu diesem Anstieg trug laut dem Statistischen Bundesamt ein Großauftrag bei der Herstellung von Maschinenverbrennungsmotoren und Turbinen bei. Im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge), der im bisherigen Jahresverlauf teils sehr ‌hohe Volumina an Großaufträgen verzeichnete, ging der Auftragseingang hingegen ⁠um 10,4 Prozent zurück.

Bei den Investitionsgütern lag der ⁠Auftragseingang im September um 5,3 Prozent, bei den Vorleistungsgütern um 0,5 Prozent und bei den Konsumgütern um 14,4 Prozent höher als im Vormonat. "Die Auftragseingänge für den September überzeugen auf ganzer Linie. Die Sommerflaute ist vorbei", so das Fazit von Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger, verweist jedoch darauf, dass volle Auftragsbücher noch nicht automatisch für Produktion sorgen: "Hier drückt weiter der Schuh, da Produktion durch Standortnachteile und Energiepreise ausgebremst wird." Die deutsche Wirtschaft hat die Belastungen infolge des Iran-Krieges im Sommer allerdings überraschend gut weggesteckt. Im dritten Quartal sprang ein ⁠Wachstum von 0,2 Prozent heraus. Experten und die Bundesregierung erwarten für das laufende Jahr mehr als ein Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)