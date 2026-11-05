IRW-News: ALZAI Health Corp.: ALZAI Health Corp. tritt dem Alzheimers Association Business Consortium zur Förderung von Forschung und Innovation im Alzheimerbereich bei

IRW-PRESS: ALZAI Health Corp.: ALZAI Health Corp. tritt dem Alzheimers Association Business Consortium zur Förderung von Forschung und Innovation im Alzheimerbereich bei

TORONTO, ONTARIO / 5. November 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) (ALZAI oder das Unternehmen), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es dem Alzheimers Association Business Consortium (AABC) beigetreten ist. Das AABC ist eine Initiative der Alzheimers Association®, die sich der Förderung der Forschung im Bereich Alzheimer-Krankheit und Demenz durch Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch widmet.

Das AABC bringt Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik Medizintechnik und klinischer Forschung zusammen, um die Zusammenarbeit und Innovationstätigkeit im Ökosystem der Alzheimerforschung zu fördern.

Die Mitgliedschaft von ALZAI ist ein wichtiger Schritt in der Ausweitung seines Engagements in der Alzheimer-Forschungsgemeinschaft. Die proprietäre, KI-gestützte Plattform des Unternehmens nutzt routinemäßig erhobene Gesundheitsdaten, einschließlich Standardlaborbefunden und demografische Informationen, um Personen mit einem möglicherweise erhöhten Risiko für das Auftreten der Alzheimer-Krankheit vor einer klinischen Diagnose zu identifizieren. Die Technologie soll eine frühere Risikostratifizierung, eine Rekrutierung für klinische Studien sowie eine fundiertere Entscheidungsfindung durch Gesundheitsdienstleister, Pharmaunternehmen, klinische Forschungsorganisationen und Kostenträger im Gesundheitswesen ermöglichen.

Im Rahmen seiner Beteiligung am AABC beabsichtigt ALZAI, Erkenntnisse auszutauschen, den Dialog mit anderen Mitgliedern zu suchen und mögliche Forschungs- und kommerzielle Partnerschaften im Einklang mit seiner langfristigen Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie zu sondieren.

Der Beitritt zum Alzheimers Association Business Consortium ist ein wichtiger Meilenstein für ALZAI, da wir uns nach wie vor darum bemühen, unsere Technologie weiterzuentwickeln und unsere Präsenz in der Alzheimer-Forschungsgemeinschaft zu stärken, so Hayim Raclaw, Chief Executive Officer von ALZAI Health Corp. Die KI-gestützte Risikostratifizierung anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten hat unserer Ansicht nach das Potenzial, eine frühzeitigere Identifikation von Patienten und eine effizientere Gestaltung der klinischen Forschung zu unterstützen. Wir sehen dem Austausch mit anderen AABC-Mitgliedern und der Prüfung von Möglichkeiten entgegen, um einen Beitrag zur Förderung der Alzheimerforschung zu leisten.

Über ALZAI Health Corp.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten möglicherweise Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

Informations- und Medienanfragen richten Sie bitte an:

Hayim Raclaw

Chairman und Chief Executive Officer

ALZAI Health Corp.

E-Mail: info@alzaihealth.com

Telefon: 416-862-4351

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