IRW-News: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. stellt Update zur Phase 1 bei Ford Lake bereit, arbeitet an der Identifizierung vorrangiger Zielgebiete

IRW-PRESS: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. stellt Update zur Phase 1 bei Ford Lake bereit, arbeitet an der Identifizierung vorrangiger Zielgebiete

Vancouver, British Columbia--(4. November 2026) / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTC Pink: ASRFF) (FWB: WA7) (das Unternehmen oder Americas Uranium) freut sich bekannt zu geben, dass der Berater des Unternehmens, Axiom Exploration Group Ltd., die multiphysikalische Integration der Ergebnisse der TDEM-, Bodengravitations- und Magnetikmessungen mit der strukturellen Lineaments- und der Wahrscheinlichkeitsanalyse abgeschlossen hat. Dabei wurden drei vorrangige Zielgebiete identifiziert, die im Rahmen eines Diamantbohrprogramms auf dem Projekt Ford Lake des Unternehmens (das Konzessionsgebiet Ford Lake) am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan weiter untersucht werden sollen. Diese Arbeiten stellen den nächsten Schritt in der systematischen Explorationsstrategie des Unternehmens dar, nachdem die Bodengravitationsmessung 2025 sowie die konzessionsweite Analyse der strukturellen Lineamente im Jahr 2026 abgeschlossen wurden.

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Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebiets Ford Lake

Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter:

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Abbildung 2: Mineralclaim des Konzessionsgebiets Ford Lake

Fortschritte des Explorationsprogramms

Das Explorationsprogramm des Unternehmens bei Ford Lake schreitet weiterhin systematisch voran und verfeinert vorrangige Zielgebiete durch einen stufenweisen, multidisziplinären Ansatz zur Datenintegration.

Die im Jahr 2025 durchgeführte Bodengravitationsmessung identifizierte eine Reihe von Dichteänderungen und Bereichen mit niedriger Gravitation, die als höffig für weitere Untersuchungen angesehen werden. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse führte das Unternehmen im Jahr 2026 eine detaillierte strukturelle Interpretation durch, bei der regionale geologische, geophysikalische und Fernerkundungsdatensätze integriert wurden, um höffige strukturelle Korridore abzugrenzen und Gebiete mit erhöhter struktureller Komplexität und Höffigkeit zu identifizieren.

Das daraus resultierende Strukturmodell hebt dominante von Nordost nach Südwest verlaufende Strukturtrends hervor, ergänzt durch sekundäre von Nordwest nach Südost sowie von Ostnordost nach Westsüdwest verlaufende Trends. Diese sich kreuzenden Strukturrichtungen bieten einen wichtigen Rahmen für die Bewertung potenzieller Wege und struktureller Gegebenheiten, die für eine Mineralisierung günstig sein könnten, und wurden in den laufenden Zielbewertungsprozess des Unternehmens einbezogen.

Vessela Hobson, Chief Geophysicist bei Axiom Exploration, erstellte ein Inversionsvolumen der TDEM-Datensätze nach dem Layered-Earth-Ansatz, das zur Erstellung von Sektionen der scheinbaren Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Tiefe entlang jeder Fluglinie verwendet wurde. Unabhängig davon wurden uneingeschränkte Inversionen der Bodengravitations- und regionalen Magnetikdatensätze verwendet, um separate dreidimensionale Anomaliekörper für Dichte und magnetische Suszeptibilität zu generieren. Zusätzlich wurde ein Diskordanzhorizont abgeleitet, der manuell aus den EM-Daten erstellt wurde.

Diese unabhängig voneinander abgeleiteten geophysikalischen Produkte wurden anschließend direkt miteinander verglichen und räumlich mit der strukturellen Interpretation integriert, um Bereiche zu identifizieren, in denen mehrere Explorationsindikatoren zusammenlaufen, und in ein 3D-GIS-Projekt eingebunden. Schnittpunkte von eigenständigen Gravitationstiefs, Leitfähigkeitssignalen und günstigen strukturellen Gegebenheiten wurden analysiert, und aussichtsreiche Gebiete wurden für Folgeuntersuchungen ausgewählt. Dieser integrierte Ansatz hat die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, einzelne Zielgebiete für weitere Untersuchungen zu priorisieren.

Ergebnisse

Die integrierte Interpretation der geologischen, geophysikalischen und strukturellen Daten des Unternehmens bei Ford Lake hat die Ausrichtung der Exploration verfeinert und drei vorrangige Zielgebiete für nachfolgende Diamantbohrungen identifiziert. Die Zusammenstellung kombinierte TDEM-Leitfähigkeitsergebnisse, dreidimensionale Gravitations- und Magnetik-Inversionsmodelle, die interpretierte Diskordanz zwischen Sandstein und Grundgebirge sowie wichtige strukturelle Abschnitte, um Bereiche zu identifizieren, in denen mehrere Explorationsindikatoren zusammenlaufen.

Die drei vorrangigen Zielgebiete werden durch den räumlichen Zusammenhang einzelner Gravitationstiefs, Leitfähigkeitssignale und günstiger struktureller Rahmenbedingungen gestützt und stehen im Zusammenhang mit interpretierten Diskordanzversätzen. Diese zusammenfallenden Merkmale könnten Alterationen, Verwerfungen oder geologische Kontakte widerspiegeln, die für eine Uranmineralisierung aussichtsreich sind. Die Ergebnisse liefern eine starke technische Begründung für Diamantbohrungen zur Überprüfung der vorrangigen Ziele.

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Abbildung 3: Lageplan der vorrangigen Zielgebiete

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Abbildung 4: Vorrangige Bohrziele mit Isohüllen niedriger Dichte und Leitfähigkeitsvolumen

Das vorrangige Ziel 1 liegt entlang des interpretierten Leiters Ford Lake, wo ein elektromagnetischer (EM) Spitzenwert mit einem Gravitationstief zusammenfällt, das auf den Leiter ausgerichtet ist, sowie mit einem interpretierten vertikalen Versatz von 20-40 m in der Diskordanz und strukturellen Merkmalen, die anhand regionaler magnetischer Daten und Oberflächenmerkmale identifiziert wurden. Die geplanten Bohrungen werden senkrecht zur interpretierten Struktur ausgerichtet, wobei Folgebohrungen je nach Bohrergebnissen auf Erweiterungen entgegen der Fallrichtung oder in Fallrichtung abzielen.

Das vorrangige Ziel 2 befindet sich am nördlichen Ende des Leiters Ford Lake, etwa 2 km nordöstlich des vorrangigen Ziels 1. Das Ziel vereint einen EM-Spitzenwert, ein Gravitationstief und eine interpretierte Verwerfung, die auf den Leiter ausgerichtet ist. Die geplanten Bohrungen werden senkrecht zur interpretierten Struktur ausgerichtet, wobei Folgebohrungen je nach Bohrergebnissen auf Erweiterungen entgegen der Fallrichtung oder in Fallrichtung abzielen.

Das vorrangige Ziel 3 befindet sich auf halber Strecke zwischen den vorrangigen Zielen 1 und 2 entlang des Leiters Ford Lake. Es wurde anhand ähnlicher Kriterien ausgewählt und vereint einen EM-Spitzenwert, ein Gravitationstief, eine interpretierte, auf den Leiter ausgerichtete Verwerfung sowie einen Versatz in der interpretierten Diskordanz.

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Abbildung 5: Schnitt durch das Layered Earth-Leitfähigkeitsvolumen (mS/m) mit Isohüllen, die aus 3D-Gravitations- und Magnetik-Inversionsvolumina extrahiert wurden (blau = Gravitationstief, rot = magnetisches Hoch), dargestellt über Satellitenbildern des Konzessionsgebiets, ergänzt durch strukturelle Interpretationen zur Auswahl vorrangiger Zielgebiete.

Explorationszielerstellung und nächste Schritte

Auf Wunsch des Unternehmens wird Axiom Exploration gemeinsam mit dem technischen Berater Denis Goulet, P.Geo., die Planung für das Programm von Americas Uranium mit 4 bis 6 Diamantbohrlöchern über insgesamt bis zu 1.250 m in den drei Zielgebieten weiter verfeinern. Bestehende Straßen, die von Highway 914 abzweigen, der den südöstlichen Teil des Konzessionsgebiets durchquert, bieten Zugang für den Bau der Bohrplattformen und die Bohrarbeiten (Abbildung 3). Es wird erwartet, dass die künftigen Bohrergebnisse als Orientierung für die weiteren Explorationsarbeiten dienen und zur Verfeinerung zukünftiger geologischer, geochemischer und geophysikalischer Modelle beitragen werden.

Kommentar des Managements

Nick Luksha, CEO von Americas Uranium Corp., erklärte:

Die Identifizierung von drei vorrangigen Bohrzielen bei Ford Lake stellt einen bedeutenden Meilenstein für Americas Uranium und einen spannenden Fortschritt in unserer Explorationsstrategie dar, erklärte Nicholas Luksha, CEO von Americas Uranium Corp. Durch die systematische Integration mehrerer geophysikalischer Datensätze und detaillierter Strukturanalysen ist es unserem technischen Team gelungen, unseren Fokus auf drei äußerst aussichtsreiche Gebiete einzugrenzen, die überzeugende geologische Merkmale in Zusammenhang mit einer potenziellen Mineralisierung aufweisen. Wir sind der Ansicht, dass diese Arbeiten unsere Kenntnis des Konzessionsgebiets erheblich vertieft und einen klaren Weg für unsere nächste Explorationsphase aufgezeigt haben. Mit definierten Bohrzielen und einem geplanten Diamantbohrprogramm, das Gestalt annimmt, freuen wir uns darauf, Ford Lake der ersten Bohrphase näher zu bringen und das Uranpotenzial des Konzessionsgebiets zu erschließen. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne, während wir Americas Uranium weiter zu einem führenden nordamerikanischen Uranexplorationsunternehmen ausbauen.

Projekt Ford Lake

Das Konzessionsgebiet Ford Lake liegt am südöstlichen Rand des uranproduzierenden Athabasca-Beckens. Es befindet sich etwa 15 km nordwestlich der derzeit in Betrieb befindlichen Uranaufbereitungsanlage Key Lake und etwa 580 km nordnordöstlich von Saskatoon (Saskatchewan). Das Konzessionsgebiet liegt in der Nähe des Übergangs zwischen den Domänen Wollaston und Mudjatik, in denen sich mehrere bedeutende, in Diskordanzzonen und im Grundgebirge beherbergte Uranlagerstätten befinden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass ungeachtet ihrer Nähe und Lage Mineralentdeckungen auf oder in der Nähe historischer Minen wie dem Bergwerksstandort Key Lake oder Lagerstätten innerhalb der Domänen Wollaston und Mudjatik sowie etwaige vielversprechende Ergebnisse daraus nicht unbedingt auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Ford Lake, die Fähigkeit des Unternehmens zur kommerziellen Entwicklung des Konzessionsgebiets Ford Lake oder dort auf das Vorhandensein einer kommerziell nutzbaren Lagerstätte hindeuten.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Denis Goulet, P.Geo., Technical Advisor von Americas Uranium Corp. und registriertem Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Goulet ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht des Unternehmens, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens im Rahmen seines umfassenden Omnibus Equity Incentive-Plans (der Plan) insgesamt 6.000.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat.

Vorsichtshinweis / Technischer Haftungsausschluss

Geophysikalische, strukturelle und fernerkundungsbasierte Interpretationen haben prognostischen Charakter und stellen keinen direkten Nachweis einer Uranmineralisierung dar. Interpretierte Anomalien, Leiter, Strukturen und Zielgebiete müssen durch geeignete Felduntersuchungen und, sofern gerechtfertigt, durch Bohrungen überprüft werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass Explorationsziele zur Entdeckung einer Mineralisierung oder einer wirtschaftlich rentablen Minerallagerstätte führen.

Über Americas Uranium Corp.

Americas Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung aussichtsreicher Uran-Assets konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit einer Gesamtfläche von 4.700 Hektar im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einem der weltweit führenden Uranreviere. Americas Uranium treibt die Exploration in einem frühen Stadium mithilfe moderner Verfahren und eines disziplinierten, datengestützten Ansatzes voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Exploration und die Konzentration auf vielversprechende Zielgebiete in bislang wenig explorierten Gebieten langfristigen Wert zu schaffen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nicholas Luksha

President & Chief Executive Officer

Americas Uranium Corp.

info@americasuraniumcorp.com

604-838-0184

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel, jedoch nicht immer, an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, prognostiziert, schätzt, kann, könnte, würde, wird, sollte, potenziell, vorgeschlagen, Ziel, fortsetzen, und vorantreiben bzw. ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten, erreicht oder realisiert werden, können oder könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der Interpretation, Bedeutung und Höffigkeit von geophysikalischen, strukturellen, geologischen und Fernerkundungsdaten sowie Anomalien auf dem Konzessionsgebiet Ford Lake; des Potenzials, dass Leiter, Bereiche mit geringer Gravitation, Strukturkorridore, Schnittpunkte von Verwerfungen und Diskordanzen sowie andere interpretierte Merkmale mit einer Uranmineralisierung in Verbindung stehen; der weiteren Verfeinerung, Einstufung und Priorisierung von Explorations- und Bohrzielen; der Konzeption, des Zeitplans, des Umfangs und der Durchführung des geplanten Diamantbohrprogramms sowie aller weiteren künftigen geologischen, geochemischen oder geophysikalischen Programme; der Verfügbarkeit und Nutzung bestehender Straßen für den Bau von Bohrplattformen und für Bohrarbeiten; der Nutzung künftiger Bohrergebnisse zur Steuerung der Folgeexploration und zur Verfeinerung geologischer, geochemischer und geophysikalischer Modelle; der Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Ford Lake und der Explorationsstrategie des Unternehmens; sowie der potenziellen Entdeckung, Abgrenzung oder Erschließung einer Uranmineralisierung oder einer wirtschaftlich rentablen Minerallagerstätte.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der verfügbaren geologischen, geophysikalischen und Fernerkundungsdaten sowie der daraus abgeleiteten Interpretationen; der Fähigkeit des Unternehmens, von Axiom Exploration Group Ltd. und der jeweiligen Berater und Auftragnehmer, das Bohrprogramm weiter zu verfeinern und das erforderliche Personal, die Ausrüstung und die Dienstleistungen zu akzeptablen Bedingungen zu beschaffen; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; des Zugangs zum Konzessionsgebiet Ford Lake; sowie der allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und marktbezogenen Bedingungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter der Mineralexploration; des vorläufigen und interpretativen Charakters geophysikalischer und struktureller Zielauswahl; der Möglichkeit, dass Bohrungen die interpretierten Ziele möglicherweise nicht bestätigen oder keine Mineralisierung identifizieren; Änderungen an Explorationsplänen, Zeitplänen oder Kosten; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen; Genehmigungs-, behördliche, umweltbezogene und gemeindebezogene Angelegenheiten; Zugangs-, Witterungs- und sonstige Betriebsbedingungen; Rohstoffpreise und Marktbedingungen; sowie der sonstigen Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

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