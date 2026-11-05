IRW-News: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals Corp. will im Rahmen der umfassenderen Exploration des Projekts Marietta das Potenzial für Seltenerdmetalle prüfen

IRW-PRESS: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals Corp. will im Rahmen der umfassenderen Exploration des Projekts Marietta das Potenzial für Seltenerdmetalle prüfen

Das Programm umfasst die Bewertung von sieben historischen Bergbaugebieten in Bezug auf Gold, Silber und Basismetalle; die Prüfung soll auch eine Evaluierung des Potenzials für Seltenerdmetalle umfassen.

Vancouver, British Columbia / 5. November 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das Unternehmen) (CSE: HRNY) gibt bekannt, dass die Phase-I-Exploration in seinem Projekt Marietta im Mineral County, Nevada, im Bergbaurevier Silver Star in den Excelsior Mountains (das Projekt) angelaufen ist. Aufbauend auf dem Programm, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. November 2026 dargelegt wurde, werden in Phase I die historischen Vorkommen von Gold, Silber, Kupfer und anderen Basismetallen im gesamten Projekt bewertet. Außerdem umfasst es eine vorläufige Bewertung des Potenzials für Seltenerdmetalle (REE). Ziel des Programms ist die Erhebung moderner geologischer Daten als Grundlage für die zukünftige Exploration.

Einbeziehung von Seltenerdmetallen in die Explorationsüberprüfung

Neben der Bewertung der historisch gemeldeten Vorkommen von Edel- und Basismetallen in dem Projekt hat das Unternehmen die Absicht, vorhandene historische Unterlagen auf Hinweise auf REE zu prüfen und geeignete Möglichkeiten für die geologische Untersuchung und die Probenahme zu evaluieren. Potenzielle REE-Zielgebiete erfordern moderne analytische Tests und eine fachliche Interpretation, bevor deren Bedeutung bestimmt werden kann.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Potenzial für REE nur als vorläufig einzustufen ist. Bisher wurde in dem Projekt keine REE-Mineralisierung identifiziert, und es wurde bisher weder eine aktuelle REE-Mineralressource noch eine wirtschaftlich förderbare REE-Lagerstätte ermittelt.

Sieben historische Minengebiete und Vorkommen verschiedener Metalle

Das Projekt Marietta umfasst sieben historische Minengebiete, unter anderem die Gebiete Sultana, Endowment, Black Hawk und London Silver-Lead. Die historischen Aufzeichnungen beschreiben ein Netzwerk aus Schächten, untertägigen Bergbauanlagen auf verschiedenen Sohlen, Stollen, Rampen, Schürfgruben und Grubenhalden. Ein bestehendes Straßennetz ermöglicht den Zugang zu zahlreichen historischen Bergbauanlagen. Bei historischen Bergbau- und Probenahmeaktivitäten wurden Vorkommen von Gold, Silber, Kupfer und anderen Basismetallen gemeldet.

Moderne Feldarbeiten zur Beurteilung der historischen Ziele

Das Phase-I-Programm ist darauf ausgelegt, vorhandene historische Explorationsunterlagen zusammenzustellen und auszuwerten, historische Bergbauanlagen wieder zu lokalisieren und zu kartieren, eine Vorerkundung und geologische Kartierung durchzuführen und ausgewählte Gesteinsaufschlüsse und Grubenhalden zu untersuchen. Sofern die Zugangs- und Sicherheitsbedingungen dies zulassen, plant das Unternehmen auch die Entnahme von Proben aus historischen ober- und untertägigen Bergbauanlagen, Schürfgrabungen an der Oberfläche sowie eine umfassende Bodenuntersuchung.

Die daraus gewonnenen Informationen sollen dem Unternehmen dabei helfen, Mineralisierungstrends zu bewerten, Gebiete für die weiterführende Untersuchung, einschließlich potenzieller REE-Ziele, zu identifizieren und mögliche Folgearbeiten zu priorisieren. Abhängig von den Ergebnissen, der Erteilung der Genehmigungen, der Zugänglichkeit, der Finanzierung und weiteren betrieblichen Überlegungen könnte das Programm in die Planung eines nachfolgenden Phase-II-Bohrprogramms einfließen.

Unabhängige technische Überprüfung

Das Unternehmen hat Gregory C. Ferdock, M.Sc., CPG, beauftragt, für das Projekt einen unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) zu erstellen. Im Rahmen dieses Prozesses wird eine Vor-Ort-Besichtigung organisiert.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Gregory C. Ferdock, M.Sc., CPG, einem Berater des Unternehmens und einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Ferdock hat noch keine Besichtigung vor Ort des Projekts durchgeführt und die in dieser Pressemitteilung offengelegten historischen Daten noch nicht überprüft; daher sollte man sich nicht auf diese historischen Informationen verlassen, bis sie überprüft worden sind.

Im Namen des Board of Directors

BIGHORN METALS CORP.

Reno J. Calabrigo

Reno J. Calabrigo

Chief Executive Officer

Tel: 1-877 913-1912

Über Bighorn Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Rohstoffunternehmen in der Explorationsphase, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten befasst, um vielversprechende Konzessionsgebiete durch Exploration und Bewertung weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hält derzeit Beteiligungen an den Mineralkonzessionsgebieten Marietta in Nevada und Loljuh in British Columbia.

Projekt Marietta, Nevada

Das Unternehmen verfügt über einen Explorationspachtvertrag mit der Option, eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Projekt Marietta zu erwerben. Die Liegenschaft befindet sich im Bergbaudistrikt Silver Star in den Excelsior Mountains im Mineral County, Nevada. Sie besteht aus 12 patentierten Lode-Claims und einem angrenzenden Townsite-Grundstück, die zusammen Teile der Abschnitte 29 bis 32, Township 5 North, Range 33 East, Mount-Diablo-Meridian, umfassen.

Projekt Loljuh, British Columbia

Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb des Porphyr-Kupfer-Gold-Projekts Loljuh (das Projekt Loljuh). Das Projekt Loljuh umfasst einen Claim mit einer Fläche von 1.656,73 Hektar im Bergbaudistrikt Omineca im Zentrum von British Columbia. Es liegt etwa 40 km südlich von Smithers und 32 km westlich von Houston. Das Projekt Loljuh weist Potenzial für eine Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung auf.

Geochemische Untersuchungen aus dem Jahr 2019 haben mehrere Gebiete mit anomalen Gold- und Kupferwerten im Boden identifiziert. Die Untersuchungen wurden großflächig mithilfe von Vermessungslinien im Abstand von 400 Metern und Probenahmen im Abstand von 200 Metern durchgeführt. Im Jahr 2019 an mehreren Standorten innerhalb des Plateaugebiets entnommene Gesteinsproben wiesen ebenfalls anomale Kupfer- und Goldwerte auf. Eine aeromagnetische Untersuchung zeigte mehrere Alterationszonen auf.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Zeitplan, Umfang und zu den Zielen des Explorationsprogramms der Phase I im Rahmen des Projekts Marietta; zur geplanten Überprüfung historischer Aufzeichnungen sowie zur Wiederlokalisierung und Kartierung historischer Abbaustätten; zu geplanten Prospektionsarbeiten, Probenahmen, Schürfgrabungen und Bodenuntersuchungen; zur Bewertung des Potenzials des Projekts hinsichtlich Seltenerdmetallen, Gold, Silber, Kupfer und anderer Basismetalle; zur Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen; zur Durchführung einer Standortbesichtigung und zur Erstellung eines unabhängigen technischen Berichts gemäß NI 43-101; sowie zum Potenzial für ein Bohrprogramm der Phase II. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie plant, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, potenziell, wird, könnte und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter die Annahme, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen und Zugangsberechtigungen rechtzeitig erhalten wird; dass der Zugang zu historischen ober- und untertägigen Bergbauanlagen sowie die Sicherheitsbedingungen dort die Durchführung der geplanten Arbeiten ermöglichen; dass qualifiziertes Personal, Auftragnehmer, Ausrüstung und Labordienstleistungen zur Verfügung stehen werden; dass die Wetter- und saisonalen Bedingungen die Durchführung der geplanten Feldarbeiten ermöglichen; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel zur Durchführung des Programms verfügt; dass die qualifizierte Person die Standortbesichtigung und den technischen Bericht wie vorgesehen abschließt; und dass historische Daten und Aufzeichnungen ausreichend zuverlässig sind, um als Grundlage für die anfängliche Exploration zu dienen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter Verzögerungen oder Misserfolge bei der Erlangung von Genehmigungen oder Zugangsrechten; unsichere oder unzugängliche historische Abbaustätten; ungünstige Wetter- oder saisonale Bedingungen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Labordienstleistungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu beschaffen; die der Mineralexploration innewohnende Ungewissheit; die Möglichkeit, dass historische Daten nicht verifiziert werden können oder sich als unzuverlässig erweisen; die Möglichkeit, dass bei der Exploration keine Seltenerdmetalle oder andere wirtschaftlich bedeutende Mineralisierungen identifiziert werden; das Fehlen aktueller Mineralressourcen oder Mineralreserven im Projekt; Verzögerungen bei der Erstellung des technischen Berichts; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie die sonstigen Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Phase-I-Programm wie geplant abgeschlossen wird, dass seine Ergebnisse eine weitere Exploration rechtfertigen oder dass ein Phase-II-Programm durchgeführt wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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