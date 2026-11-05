IRW-News: Chervon Holdings Limited: Chervon ernennt Doug Palmer zum Vice President of Finance Canada

IRW-PRESS: Chervon Holdings Limited: Chervon ernennt Doug Palmer zum Vice President of Finance Canada

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / Mit Wirkung zum 9. November 2026 ernennt Chervon Doug Palmer zum Vice President of Finance - Canada; er berichtet an Neil Harrison, Vice President und Managing Director von Chervon Canada. Darüber hinaus wird er in einer indirekten Berichtslinie an Ryan Wang, Chief Financial Officer von Chervon NA, berichten.

Palmer bringt bei Chervon eine außergewöhnliche 20-jährige Karriere mit Positionen zunehmender Verantwortung im kanadischen Finanzmanagement ein. Während seiner 18-jährigen Tätigkeit bei J.M. Smucker bekleidete er Positionen im Finanzmanagement als Analyst, Senior Manager, Direktor und Senior Director und war für alle Bereiche der Finanzkontrolle sowie für FP&A verantwortlich. Zuletzt war er als Vice President of Finance bei der Crump Group tätig.

Wir haben Kanada als strategische Priorität für Chervon mit enormem Wachstumspotenzial identifiziert, sagte Joe Galli, CEO von Chervon. Wir bauen das beste Führungsteam in der Elektrowerkzeug- und OPE-Branche in Kanada auf. Doug Palmer ist eine hervorragende Verstärkung für dieses leistungsstarke kanadische Team.

Nachdem ich die Position und das Potenzial, das Chervon auf dem kanadischen Markt hat, sorgfältig geprüft hatte, habe ich die Gelegenheit ergriffen, als VP of Finance an der Seite von Neil einzusteigen, sagte Doug Palmer. Ich bin fest entschlossen, eng mit Neils großartigem Team zusammenzuarbeiten, um in den kommenden Jahren ein aggressives Umsatz- und Gewinnwachstum in Kanada zu erzielen.

Palmer hat einen Bachelor of Science in Rechnungswesen von der University of Akron in Ohio. Er schloss sein Studium mit summa cum laude und einem GPA von 3,98 (von 4,00) ab.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-Technologie sowie intelligenter und digitaler Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com, +1 (331) 231-2360

QUELLE: Chervon

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