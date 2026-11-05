IRW-News: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

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IRW-PRESS: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frankfurt am Main (IRW-Press/05.11.2026) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name Sachs Assets GmbH

2 Grund der Meldung

a) Position/Status In enger Beziehung

Reiner Sachs

Vorstand

b) Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI 391200PWTXBEBMBP4P94

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts Kauf

c) Preis(e) Volumen

0,07 EUR 101.522,19 EUR

d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

0,07 EUR 101.522,19 EUR

e) Datum des Geschäfts 03.11.2026 UTC+1

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@germantechholding.com

Website: germantechholding.com

ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

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