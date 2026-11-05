IRW-News: Graycliff Exploration Limited: Graycliff berichtet über hochgradige Goldergebnisse in allen fünf neuen Bohrlöchern

IRW-PRESS: Graycliff Exploration Limited: Graycliff berichtet über hochgradige Goldergebnisse in allen fünf neuen Bohrlöchern

Vancouver, BC. / 5. November 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (Graycliff oder das Unternehmen) (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) gibt weitere hochgradige Goldergebnisse aus seinem laufenden Explorationsbohrprogramm auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldprojekt Shakespeare in der Nähe von Sudbury, Ontario, bekannt.

Das vierte große metallurgische Kernbohrloch (HQ), Bohrloch D-26, und alle vier anschließenden Bohrlöcher, die Bohrlöcher J-62-26 bis J-65-26, durchteuften hochgradige Goldwerte, darunter 115,25 Gramm Gold pro Tonne (g/t Gold) über 6,0 Meter (m) in einer Bohrlochtiefe (Tiefe) von 118 m.

Highlights der hochgradigen Goldabschnitte:

· Bohrloch D-26: 26,48 g/t Gold über 4,0 m in einer Tiefe von 157 m, darunter 75,25 g/t Gold über 1,0 m

· Bohrloch J-62-26: 115,25 g/t Gold über 6,0 m in einer Tiefe von 118 m, darunter 551,00 g/t Gold über 1,0 m

· Bohrloch J-63-26: 4,13 g/t Gold über 4,0 m in einer Tiefe von 104 m, darunter 9,95 g/t Gold über 1,0 m

· Bohrloch J-63-26: 16,19 g/t Gold über 6,0 m in einer Tiefe von 119 m, darunter 68,20 g/t Gold über 1,0 m

· Bohrloch J-64-26: 7,15 g/t Gold über 1,5 m in einer Tiefe von 75 m, darunter 8,26 g/t Gold über 0,5 m

· Bohrloch J-65-26: 8,09 g/t Gold über 10,0 m in einer Tiefe von 85 m, darunter 19,00 g/t Gold über 4,0 m

Diese außergewöhnlich hochgradigen Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich, während wir die Lage, Mächtigkeit und Gehalte dieses Bereichs mit hochgradiger bis sogar extrem hochgradiger Goldmineralisierung in der Nähe der historischen Grubenbaue, jedoch größtenteils unterhalb davon, weiter eingrenzen. Hervorzuheben ist, dass der extrem hochgradige Abschnitt in Bohrloch 62 mehr als 16 Feinunzen Gold pro Tonne über einen Meter entspricht, sagte Bruce Durham, qualifizierte Person und Direktor von Graycliff Exploration.

Highlights der Bohrungen:

· Bohrloch D-26, ein metallurgisches Bohrloch mit großem Durchmesser (HQ), sollte die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung der Hauptgoldzone rund 40 Meter neigungsabwärts von Bohrloch A-22 testen, das einen hochgradigen Abschnitt von 3030 g/t Gold über 1,0 m in einer Tiefe von 124 m durchteuft hatte (wie am 2. Juni 2026 berichtet). Die Ergebnisse aus Bohrloch D-26 zeigen das Potenzial, weiterhin hochgradige Goldmineralisierung in der Tiefe abzugrenzen.

· Die Bohrlöcher J-62-26 und J-63-26 wurden auf dem gleichen Bohrabschnitt niedergebracht wie die vier vorherigen metallurgischen Bohrlöcher (Bohrlöcher A-22, B-23, C-23 und D-26), um weitere geologische und Analysedaten für diesen Bereich zu liefern.

· Die Bohrlöcher J-64-26 und J-65-26 wurden parallel zu den Bohrlöchern J-62-26 und J-63-26 auf einem Abschnitt 12,5 m östlich niedergebracht, um weitere Erkenntnisse zu Ausmaß und Gehalt der Hauptzone der hochgradigen Goldmineralisierung zu liefern.

· Bohrloch J-64-26 wurde in einem Winkel von -45 Grad niedergebracht und durchteufte 7,15 g/t Gold über einen Abschnitt von 1,5 m, bevor es einen historischen Grubenbau durchkreuzte, in dem die Hauptgoldzone möglicherweise irgendwann zwischen 1903 und 1907 abgebaut wurde.

· Der Fokus des aktuellen Bohrprogramms liegt darauf, Lage, Ausmaß und Gehalt der hochgradigen Goldzone zu bestimmen, die größtenteils unterhalb der historischen Grubenbaue der Goldmine Shakespeare liegt, die erstmals vor mehr als 120 Jahren erschlossen wurde.

Tabelle 1 - Goldanalyseergebnisse aus den Bohrlöchern D-26 und den Bohrlöchern J-62-26 bis J-65-26

Loch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m)1 Au (g/t) 2

D-26 127,0 128,0 1,0 1,58

140,0 141,0 1,0 1,44

157,0 161,0 4,0 28,68

einschließlich

158 159,0 1,0 75,25

und

159,0 160,0 1,0 33,50

165,0 168,0 3,0 1,60

J-62-26 118,0 124,0 6,0 115,25

einschließlich

118,0 119,0 1,0 83,70

und

119,0 120,0 1,0 551,00

und

122,0 123,0 1,0 45,20

J-63-26 104,0 108,0 4,0 4,13

einschließlich

104,0 105,0 1,0 6,46

und

107,0 108,0 1,0 9,95

116,0 117,0 6,0 1,47

119,0 125,0 6,0 16,19

einschließlich

119,0 120,0 1,0 68,00

und

123,0 124,0 1,0 14,90

und

124,0 125,0 1,0 8,98

J-64-26 75,0 76,5 1,5 7,15

J-65-26 85,0 95,0 10,0 8,09

einschließlich

90,0 91,0 1,0 24,40

und

91,0 92,0 1,0 36,10

und

93,0 94,0 1,0 10,70

1-Die angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrlochlängen und nicht auf die wahren Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund des frühen Stadiums des Programms noch nicht bestimmen.

2-Die längengewichteten Durchschnittsgehalte werden anhand der Goldanalysedaten ohne Obergrenze berechnet.

Alle fünf Bohrlöcher wurden von einer Höhe von rund 231 m mit einem Azimut von 330 Grad niedergebracht. Die Bohrlöcher D-26 sowie J-62-26 und J-63-26 lagen auf 433802 O und 5126912 N. Die Einfallswinkel und Längen der Bohrlöcher betrugen: Bohrloch D -83 Grad bis zu einer Tiefe von 181,0 m, Bohrloch 62 -78 Grad bis zu einer Tiefe von 159,5 m und Bohrloch 63 -76 Grad bis zu einer Tiefe von 139,0 m. Die Bohrlöcher J-64-26 und J-65-26 lagen auf 433824 O und 5126903 N. Die Einfallswinkel und Längen dieser Bohrlöcher betrugen: Bohrloch 64 -45 Grad bis zu einer Tiefe von 76,5 m und Bohrloch 65 -55 Grad bis zu einer Tiefe von 127,9 m.

Die Protokollierung und Aufbereitung des Bohrkerns dauert an, und alle übrigen Proben dieses Bohrprogramms werden vom Labor Activation Laboratories Ltd aufbereitet.

Qualifizierte Person & QA/QC

Bruce Durham, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Direktor von Graycliff, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Das QA/QC-Protokoll des Unternehmens für Bohrkernproben sieht vor, dass Proben in der Regel in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern (abhängig von der Lithologie und der Art der Mineralisierung) aus den mineralisierten Abschnitten des Bohrlochs entnommen werden. Der Bohrkern wird mit einer Diamantsäge halbiert, wobei eine Hälfte des Kerns in Probenbeutel verpackt und die andere Hälfte sicher in Kernkisten außerhalb des Standorts aufbewahrt wird. Die Proben werden in Chargen zusammengefasst, die mindestens einen kommerziell hergestellten Standard sowie Blindmaterial enthalten. Die Probenchargen werden in regelmäßigen Abständen von Mitarbeitern des Unternehmens direkt an AGAT geliefert. AGAT nimmt alle Proben entgegen, erfasst sie und verfolgt ihren Verbleib. Alle Proben werden bei AGAT Laboratories Ltd. (AGAT) in Thunder Bay, Ontario, analysiert. AGAT ist vom Standards Council of Canada (SCC) nach ISO 17025 akkreditiert. Nach dem Trocknen, Zerkleinern und gegebenenfalls erforderlichen Mahlen werden die Proben mittels Brandprobe mit Bleischmelzaufschluss mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert. Für die Analyse kommen PerkinElmer AAnalyst 400 AAS-Geräte zum Einsatz. Alle Proben werden einer Standard-Brandprobe zur Goldbestimmung unterzogen. Bei Proben, bei denen sichtbares Gold festgestellt wird oder vermutet wird, oder bei Proben, die an Proben mit sichtbarem Gold angrenzen, wird eine Sieb-Metallgold-Analyse durchgeführt, die einen gewichteten durchschnittlichen Goldgehalt aus der Brandprobe der gesamten +75-Mikrometer-Fraktion und drei 30-Gramm-Proben der -75-Mikrometer-Fraktion aus einer 500-Gramm-Probe liefert. Aufbereitete Proben, Probenreplikate, Duplikate und interne Referenzmaterialien (sowohl wässrige als auch geochemische Standards) werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungsprogramms von AGAT verwendet. Die Bohrlöcher 63, 64 und 65 wurden bei Activation Laboratories Ltd. nach einem nahezu identischen Protokoll analysiert.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein aussichtsreiches 1.366 Hektar großes Konzessionsgebiet gerichtet ist, das sich rund 88 Kilometer westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens besteht aus einer staatlichen patentierten Pacht (Crown Patented Lease), zwei staatlichen Pachten (Crown Lease) und 82 Claims auf einem Konzessionsgebiet, das die historische Goldmine Shakespeare umfasst. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat Bohrungen über mehr als 13.600 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website des Unternehmens unter https://graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh

Direktor

(416) 271-8300

jm@graycliffexploration.com

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