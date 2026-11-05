IRW-News: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics präsentiert Daten zu seinem hirngängigen ATR-Inhibitor auf der 31. Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology

IRW-PRESS: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics präsentiert Daten zu seinem hirngängigen ATR-Inhibitor auf der 31. Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology

Posterpräsentation hebt die mithilfe von KI entwickelten kt-5000AI-Wirkstoffe hervor, die für PTEN-defiziente Hirntumore entwickelt wurden

VANCOUVER, British Columbia, den 5. November 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Krebstherapien mithilfe KI-gestützter Wirkstoffforschung vorantreibt, gab heute bekannt, dass neue vorklinische Daten aus seinem kt-5000AI-ATR-Inhibitorprogramm im Rahmen einer Posterpräsentation auf der 31. Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology (SNO) & dem Education Day vorgestellt werden. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 15. November 2026 in Philadelphia, Pennsylvania, statt.

In der Posterpräsentation werden hirngängige Inhibitoren der Ataxia-Telangiectasia-and-Rad3-related-Protein-Kinase (ATR) beschrieben, die gemeinsam mit Variational AI Inc. (Variational AI) unter Verwendung der generativen KI-Plattform Enki entwickelt wurden. Die Verbindungen wurden für Tumore konzipiert, bei denen das Tumorsuppressorgen PTEN verloren gegangen ist. Diese Schwachstelle findet sich bei Gliomen sowie bei Krebsarten, die häufig ins Gehirn metastasieren.

Das Programm untersuchte zunächst die duale Hemmung von ATR und mTOR, wie im Titel des Abstracts zum Ausdruck kommt. Die Optimierung der Leitstrukturen hat sich inzwischen auf ATR-selektive Verbindungen konzentriert. Der Fokus von kt-5000AI liegt nun auf der hirngängigen ATR-Hemmung.

Details der Präsentation

Titel: Hirngängige duale ATR-mTOR-Inhibitoren für PTEN-defiziente Krebsarten

Abstract-Code: DNAR-04

Format: Posterpräsentation

Datum und Uhrzeit: Freitag, 13. November 2026, 19:30 bis 21:30 Uhr EST

Ort: Ausstellungshalle D & E, Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Wie am 22. Oktober 2026 bekannt gegeben, ist das kt-5000AI-Programm mithilfe der Enki-Plattform innerhalb von rund zwei Jahren von der Zielspezifikation bis zu einem fortgeschrittenen Stadium der Leitstrukturoptimierung vorangeschritten. Optimierte Verbindungen haben eine starke und selektive ATR-Hemmung, eine verbesserte metabolische Stabilität sowie Permeabilitäts- und Efflux-Eigenschaften gezeigt, die mit einer Hirngängigkeit verbunden sind. Untersuchungen zur Charakterisierung der ZNS-Exposition der optimierten Wirkstoffserie laufen noch.

Die Society for Neuro-Oncology bietet eine wichtige Gelegenheit, unsere Forschung führenden Klinikern und Wissenschaftlern vorzustellen, die sich auf die Weiterentwicklung von Behandlungsmöglichkeiten für Hirntumore konzentrieren, sagte Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. PTEN-defiziente Tumoren könnten besonders anfällig für eine ATR-Hemmung sein, was eine vielversprechende Möglichkeit für die Entwicklung gezielter Therapien eröffnet. Unser kt-5000AI-Programm wurde speziell entwickelt, um diese Einschränkung anzugehen, indem es eine starke und selektive ATR-Hemmung mit dem Potenzial verbindet, Tumore innerhalb des zentralen Nervensystems zu erreichen.

Heutiges Webinar

Rakovina veranstaltet heute, am 5. November 2026, um 9:30 Uhr Ortszeit in Vancouver (17:30 Uhr Ortszeit in Deutschland) ein gemeinsames Webinar mit Variational AI, um das kt-5000AI-Programm und seine bisherigen Fortschritte zu erörtern. Dabei werden auch die Ergebnisse vorgestellt, die in der kürzlich veröffentlichten Fallstudie beschrieben wurden.

An dem Webinar nehmen Kim Oishi, Chief Executive Officer, und Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics, sowie Handol Kim, Mitgründer und Chief Executive Officer von Variational AI, teil.

Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://us02web.zoom.us/meeting/register/mxBaSUVySR-gz86NaoMSEQ#/registration

Über die Society for Neuro-Oncology

Die Society for Neuro-Oncology (SNO) ist eine multidisziplinäre Organisation, die sich der Förderung der Hirntumorforschung, der Ausbildung und der Zusammenarbeit widmet, um wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben und die Patientenversorgung zu verbessern. Die 31. Jahrestagung der SNO & der Education Day stehen unter dem Motto Crossing the Translational Divide: From Neurons to Novel Therapies (Die Überwindung der translationalen Lücke: Von Neuronen zu neuartigen Therapien). Im Mittelpunkt stehen Forschung, Diagnose und Behandlung von bösartigen Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

Weitere Informationen finden Sie unter www.soc-neuro-onc.org.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien spezialisiert hat. Unsere Arbeit basiert auf einzigartigen Technologien zur gezielten Beeinflussung der DNA-Schadensantwort, die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützt werden und auf validierten, proprietären Plattformen beruhen. Mithilfe von KI können wir Wirkstoffkandidaten schneller als je zuvor überprüfen und optimieren.

Das Unternehmen hat eine Pipeline aus differenzierten Inhibitoren der DNA-Schadensantwort aufgebaut. Ziel ist es, gemeinsam mit pharmazeutischen Partnern einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in klinische Studien am Menschen zu überführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Kontakt:

Kim Oishi

CEO

Kim.Oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

IR@rakovinatherapeutics.com

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