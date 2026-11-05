IRW-News: Sibanye Stillwater: Operating Update: Quartal zum 30. September 2026

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Operating Update: Quartal zum 30. September 2026

Johannesburg, 5. November 2026 / IRW-Press / Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE und A2X: SSW; und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizing-margins-and-operational-efficiency/ -) freut sich, ein operatives Update für das Quartal zum 30. September 2026 vorzulegen. Die Vergleiche umfassen gegebenenfalls den Jahresvergleich (Q3 2026 gegenüber Q3 2025), den Zeitraum seit Jahresbeginn (YTD) vom 1. Januar 2026 bis 30. September 2026 sowie Q3 2026 im Vergleich zum Vorquartal Q2 2026 (Quartalsvergleich bzw. Q3 gegenüber Q2). Finanzergebnisse des Konzerns werden nur halbjährlich veröffentlicht.

HIGHLIGHTS - QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2026 (Q3 2026)

· Verbesserung der operativen Leistung im Quartalsvergleich bei den SA-PGM- und SA-Goldbetrieben, stabile Produktion beim Zink-Wiederaufbereitungsbetrieb Century, während die US-PGM-Betriebe durch Arbeitskampfmaßnahmen beeinträchtigt wurden

· Der Konzern ist auf Kurs, die jährliche operative Prognose zu erreichen, mit Ausnahme der US-PGM-Betriebe infolge des Streiks

· Das bereinigte EBITDA des Konzerns stieg im Jahresvergleich um 9 % auf 10,8 Milliarden Rand (662 Millionen US-Dollar), gestützt durch höhere Rohstoffpreise

· Weitere Verbesserungen bei den wichtigsten Sicherheitskennzahlen im Quartalsvergleich und seit Jahresbeginn

· Der Abschluss der US-PGM-Tarifvereinbarung und die Einführung teambasierter Anreize stellen einen wichtigen Meilenstein beim Übergang zu einem produktiveren und nachhaltigeren mechanisierten Betriebsmodell der US-PGM-Betriebe dar

KENNZAHLEN - KONZERN

US-Dollar SA-Rand

Quartal zum Quartal zum

Sep. 2025 Jun. 2026 Sep. 2026 KENNZAHLEN Sep. 2026 Jun. 2026 Sep. 2025

KONZERN

-560- -755- -662-Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Mio. R -10.773- -12.471- -9.872-

-17,64- -16,48- -16,28-R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs auf Basis des täglichen

Schlusskurses

INHALTSVERZEICHNIS Seite Aktiendaten für das Quartal zum 30. September 2026

Kennzahlen nach Regionen 2 Anzahl der ausgegebenen Aktien*

Überblick über die operativen Quartalsergebnisse 3 - zum 30. September 2026 2.830.567.264

Highlights - operative Tabellen - Quartalsstatistik 6 - gewichteter Durchschnitt 2.830.567.264

All-in Costs (Überleitung) - Quartale 11 Streubesitz -100 %-

Operative Stückkosten - Quartale 15 Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJ.J

Überleitung des bereinigten EBITDA - Quartale 17 JSE Limited - (SSW)

Nicht-IFRS-Kennzahlen 18 Kursspanne je Stammaktie (Hoch/Tief) 32,69 R bis 53,51 R

Verwaltung und Unternehmensinformationen 19 Durchschnittliches Tagesvolumen 16.073.920

Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen 20

NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien

Kursspanne je ADR (Hoch/Tief) 7,67 US$ bis 12,58 US$

Durchschnittliches Tagesvolumen 5.315.599

* Die Stammaktien von Sibanye-Stillwater sind mit Wirkung zum 6. Oktober 2026 an der Börse A2X (A2X) in Südafrika notiert. Die Primärnotierung von Sibanye-Stillwater an der JSE Limited, die Zweitnotierung der American Depositary Shares an der New York Stock Exchange und das ausgegebene Aktienkapital bleiben von der Zweitnotierung an der A2X unberührt.

KENNZAHLEN NACH REGIONEN

US-Dollar SA-Rand

Quartal zum Quartal zum

Sep. 2025 Jun. 2026 Sep. 2026 KENNZAHLEN Sep. 2026 Jun. 2026 Sep. 2025

BETRIEBE IM SÜDLICHEN AFRIKA (SA)

PGM-Betriebe

-493.863- -406.406- -439.802-oz 4E-PGM-Produktion2,3 kg -13.679- -12.641- -15.361-

-1.839- -2.486- -2.288-US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz -37.250- -40.967- -32.438-

-281- -408- -354-Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Mio. R -5.767- -6.758- -4.961-

-1.278- -1.685- -1.634-US$/4Eoz All-in Sustaining Costs1,4 R/4Eoz -26.598- -27.767- -22.537-

Goldbetriebe

-175.929- -154.259- -155.449-oz Goldproduktion kg -4.835- -4.798- -5.472-

-3.402- -4.440- -4.219-US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg -2.208.545- -2.352.512- -1.929.491-

-212- -261- -210-Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Mio. R -3.419- -4.290- -3.731-

-2.442- -3.097- -3.189-US$/oz All-in Sustaining Costs1,4 R/kg -1.668.973- -1.640.802- -1.385.189-

INTERNATIONALE BETRIEBE

US-PGM-Untertagebetriebe

-73.171- -69.544- -59.417-oz 2E-PGM-Produktion2,5 kg -1.848- -2.163- -2.276-

-1.184- -1.524- -1.411-US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz -22.971- -25.116- -20.886-

-33- -18- -36-Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1,6 Mio. R -580- -309- -579-

-1.165- -1.401- -1.617-US$/2Eoz All-in Sustaining Costs1,4,6 R/2Eoz -26.322- -23.093- -20.555-

Recycling-Betriebe7

-26- -66- -40-Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Mio. R -652- -1.085- -475-

Lithiumprojekt Keliber

-(3) -(2) -(9)Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Mio. R -(153) -(41) -(58)

Zink-Wiederaufbereitungsbetrieb Century

-24- -25- -25-ktZn Zahlbare Zinkproduktion8 ktZn -25- -25- -24-

-2.696- -4.177- -4.059-US$/tZn Durchschnittlicher Zinkkonzentrat-Äquivalenzpreis9 R/tZn -66.085- -68.842- -47.562-

-28- -26- -57-Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Mio. R -925- -433- -486-

-2.015- -2.143- -2.520-US$/tZn All-in Sustaining Costs1,4 R/tZn -41.022- -35.323- -35.539-

1 Der Konzern weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Grundlage der in den Kreditverträgen enthaltenen Formel zur Einhaltung der Kreditauflage (Covenant) aus. Zudem weist der Konzern All-in Sustaining Costs (AISC) zum Vergleich mit ähnlichen, in der Bergbaubranche verwendeten Kennzahlen aus. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen für weitere Informationen zu diesen von Sibanye-Stillwater dargestellten Kennzahlen. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Bereinigtes EBITDA und AISC sind keine Leistungskennzahlen nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollten ergänzend zu und nicht als Ersatz für andere Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit und Liquidität betrachtet werden. Der Betrag des bereinigten EBITDA in Mio. US$ für das Quartal zum 30. Juni 2026 errechnet sich aus dem bereinigten EBITDA in Mio. US$ für das Halbjahr zum 30. Juni 2026 abzüglich des bereinigten EBITDA in Mio. US$ für das Quartal zum 31. März 2026. Für eine Überleitung vom Gewinn/(Verlust) vor Förderabgaben und Steuern zum bereinigten EBITDA siehe Überleitung des bereinigten EBITDA - Quartale

2 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben umfasst hauptsächlich Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au) und gemessen an der Aufbereitungsanlage, in den US-Untertagebetrieben hauptsächlich Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM)

3 Die SA-PGM-Produktion schließt die Produktion aus dem Konzentratzukauf (Purchase of Concentrate, PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion und des PoC von Dritten siehe Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale

4 Zur Berechnung der All-in Sustaining Costs (AISC) siehe Highlights und Kosten-Benchmarks - Quartal. Die AISC der SA-PGM-Betriebe schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit PoC von Dritten aus

5 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die finanzielle Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet

6 Die Section-45X-Steuergutschriften (Advance Manufacturing Production Credits) für die US-PGM-Untertagebetriebe beliefen sich für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 auf 186 Millionen Rand (11 Millionen US-Dollar), 228 Millionen Rand (14 Millionen US-Dollar) bzw. 181 Millionen Rand (10 Millionen US-Dollar)

7 Die Recycling-Betriebe umfassen die Standorte Reldan Pennsylvania (PA), Metallix North Carolina (NC) und Montana. Der Erwerb des Standorts NC wurde am 4. September 2025 abgeschlossen; die Finanzergebnisse sind ab dem Quartal zum 31. Dezember 2025 enthalten.

8 Die zahlbare Zinkproduktion ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug der Hüttenabzüge

9 Der durchschnittliche Zinkkonzentrat-Äquivalenzpreis ist der gesamte Zinkumsatz, erfasst zum erwartet erzielbaren Preis ohne Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, geteilt durch die zahlbaren Zinkverkäufe

ERKLÄRUNG VON RICHARD STEWART, CHIEF EXECUTIVE OFFICER VON SIBANYE-STILLWATER

Der Konzern hat in Q3 2026 weitere Fortschritte bei seinen strategischen Prioritäten erzielt und ermutigende Sicherheitsverbesserungen, konstante operative Ergebnisse sowie eine deutlich gestärkte Finanzlage erreicht. Gestützt durch höhere Rohstoffpreise und eine stabile operative Leistung der SA-PGM-, SA-Gold-, Recycling- und Century-Zink-Wiederaufbereitungsbetriebe stieg das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 9 % auf 10,8 Milliarden Rand (662 Millionen US-Dollar). Der Konzern ist auf Kurs, die jährliche operative Prognose für 2026 zu erreichen, mit Ausnahme der US-PGM-Betriebe, deren Produktions- und Kostenprognose angepasst wurde, um die Auswirkungen des rund fünfwöchigen Streiks abzubilden. Beim Lithiumprojekt Keliber wurden der Abbau und die Heißinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage im Quartal fortgesetzt; dadurch wuchs die Erzhalde auf 330 kt an, während Durchsatz und Spodumen-Spezifikation der Aufbereitungsanlage weiter verbessert wurden.

In Q3 2026 verbesserten sich die Unfallhäufigkeitskennzahlen des Konzerns weiter, darunter Rückgänge bei schweren und bei insgesamt meldepflichtigen Verletzungen im Jahresvergleich. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehörte ein Jahr ohne tödlichen Unfall bei Driefontein. Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) des Konzerns je Million geleisteter Arbeitsstunden verbesserte sich im Jahresvergleich auf 1,82 von 2,31 in Q3 2025, während die konsequente Meldung von Beinaheunfällen das Risikobewusstsein, die operative Transparenz und das Vertrauen in den Meldeprozess stärkte. Überschattet wurde das Quartal jedoch vom tragischen Verlust zweier Kollegen in unseren Beatrix-Betrieben. Herr Lwandile Kohliso wurde am 21. September 2026 untertage tot aufgefunden, und Herr Chinonge Kalie, ein Mitarbeiter des Werkschutzes, wurde am 23. Juli 2026 bei einer Schießerei mit illegalen Bergleuten tödlich verletzt. Verwaltungsrat und Management sprechen den Familien und Freunden von Herrn Kohliso und Herrn Kalie ihr aufrichtiges Beileid aus.

Disziplinierte Investitionen in organische Wachstumsprojekte erfordern eine fokussierte Umsetzung. Die Produktion am Schacht K4 in Marikana wird weiterhin erfolgreich hochgefahren, und die Erweiterungsprojekte Siphumelele und Thembelani liegen im Zeitplan. Die Projekte Mt Lyell und Burnstone sind in die Umsetzungsphase übergegangen; die erforderlichen Planungs-, Mobilisierungs- und Vorbereitungsarbeiten zur Unterstützung einer erfolgreichen Projektumsetzung laufen.

Weitere Einzelheiten finden sich in den Abschnitten zur sicheren Produktion und zur operativen Entwicklung dieses operativen Updates für Q3 2026.

Nach dem rund fünfwöchigen Streik in den Stillwater-Betrieben und den Columbus-Verarbeitungsanlagen wurden die viermonatigen US-PGM-Verhandlungen Anfang Oktober 2026 abgeschlossen. Ich danke den Beschäftigten von Stillwater East, des Columbus-Hüttenbetriebs und von East Boulder sowie den angeschlossenen Mitgliedern der Gewerkschaft United Steelworkers Union (USW) für ihr konstruktives Engagement während der Verhandlungen. Trotz der Auswirkungen auf die Leistung in Q3 2026 stärkt der Abschluss der mehrjährigen Tarifverträge im Interesse aller Stakeholder die langfristige Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der US-PGM-Betriebe. In Südafrika begann in unseren Rustenburg-Betrieben am 8. September 2026 das Konsultationsverfahren nach Section 189 für Kwezi im Zusammenhang mit der möglichen Schließung des Kwezi-Schachts; ich möchte das konstruktive Engagement und die Professionalität aller Beteiligten im bisherigen Verlauf würdigen. Während das Konsultationsverfahren andauert, prüfen wir verfügbare Optionen für den Abbau im Projekt Kwezi Shallows. Das Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern zur Zukunft der Raffinerie Sandouville wurde im September 2026 eingeleitet und dauert an.

Der makroökonomische Ausblick bleibt volatil: Schwächere globale Wachstumserwartungen, anhaltende Inflation und höhere Zinsen belasten weiterhin die Wirtschaftstätigkeit und die Konsumausgaben, einschließlich der Fahrzeugnachfrage. Die Edelmetallmärkte entwickelten sich in Q3 2026 uneinheitlich: Die Gold-Spotpreise zogen gegen Quartalsende angesichts anhaltender geopolitischer Unsicherheit und Investmentnachfrage an, während die Spotpreise für Platin und Rhodium trotz schwächerer Erwartungen an die Automobilnachfrage stiegen. Die Entwicklung des PGM-Marktes bleibt wichtig, und wir treiben strategische Marktentwicklungsinitiativen mit unseren Partnern weiter voran. Kleantha Pillay, EVP: Sales and Marketing, die eine zentrale Rolle beim Aufbau der Vertriebs- und Marketingfunktion des Konzerns gespielt hat, wird den Konzern am 31. Januar 2027 verlassen. Nachfolger von Kleantha wird Henk de Hoop, der mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Global Head of Sales and Marketing ernannt wurde. Zudem hat Emma Chapman die Ernennung zur Head of Investor Relations abgelehnt. Die Suche nach einer geeigneten Kandidatin bzw. einem geeigneten Kandidaten dauert an.

Im Oktober 2026 waren die Edelmetallpreise erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Lithiumpreise blieben unter Druck, da die Prognosen für das globale Lithiumangebot angehoben wurden, das Nachfragewachstum übertrafen und für 2026 zu einem größeren Marktüberschuss als erwartet führten. Trotz geopolitischer Komplexität und makroökonomischer Volatilität halten wir entschlossen an unserem Ziel fest, eine bessere Zukunft für Mensch und Planet zu schaffen, und verfolgen es mit einer einfachen Philosophie: die Metalle produzieren, die die Welt braucht, in unsere Mitarbeitenden investieren, die Gemeinden stärken, in denen wir tätig sind, und nachhaltigen Wert für alle Stakeholder schaffen und liefern.

Zum Eintritt in das letzte Quartal 2026 und mit der Finalisierung unserer Minenlaufzeitpläne für 2027 konzentrieren wir uns weiterhin darauf, langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen - durch die Vereinfachung von Portfolio und Betrieb, sichere und nachhaltige Produktion, operative Exzellenz, disziplinierte Kapitalallokation und die Umsetzung unserer wertsteigernden Laufzeitverlängerungsprojekte.

SICHERE PRODUKTION

Sicherheit und Gesundheit unserer Belegschaft haben weiterhin höchste Priorität. Sichere Produktion ist der Grundpfeiler operativer Exzellenz und grundlegend für die Erreichung der strategischen Ziele des Konzerns.

Der Konzern verzeichnete eine Verbesserung der SIFR um 10 %; die Rate sank von 2,29 für die neun Monate zum 30. September 2025 auf 2,05 für die neun Monate zum 30. September 2026. Die Häufigkeitsrate aller meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) verbesserte sich um 9 % von 3,96 auf 3,61. Die Häufigkeitsrate tödlicher Verletzungen (FIFR) verbesserte sich von 0,041 im Jahr 2025 auf 0,025. Vorfälle mit hohem Gefährdungspotenzial gingen gegenüber den neun Monaten zum 30. September 2025 um 30 % zurück.

Trotz dieser positiven Entwicklung war Q3 2026 vom tragischen Verlust von Herrn Lwandile Kohliso, einem Teammitglied bei Beatrix, geprägt, der am 21. September 2026 untertage tot aufgefunden wurde. Die Todesursache ist noch nicht geklärt; eine gründliche Untersuchung durch das Management und die zuständigen Behörden dauert an. Am 23. Juli 2026 wurde Herr Chinonge Kalie, ein Auftragnehmer im Werkschutzteam, bei einer Schießerei mit illegalen Bergleuten bei Beatrix tödlich verletzt. Verwaltungsrat und Management von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien und Freunden unserer verstorbenen Kollegen in dieser schweren Zeit ihr aufrichtiges Beileid aus.

Zur Unterstützung unseres Ziels von null tödlichen Unfällen intensiviert der Konzern die Umsetzung seiner Fatal Elimination Strategy mit Schwerpunkt auf Führungsverantwortung, Management kritischer Risiken und operativer Disziplin. Das 2025 zur Unterstützung der Fatal Elimination Strategy gestartete Programm zur Stärkung der Sicherheitskultur hat sich zu einem integrierten Programm zur Beschleunigung von Sicherheit und Leistung weiterentwickelt. Das Programm wird in den südafrikanischen Betrieben eingeführt, unterstützt durch zusätzliches Führungsengagement und Sponsoring durch die Geschäftsleitung, mit dem Ziel nachhaltiger Verbesserungen bei der Sicherheit und der gesamten operativen Leistung.

OPERATIVE ENTWICKLUNG

Betriebe im südlichen Afrika (SA)

SA-PGM-Betriebe

Im saisonal stärkeren dritten Quartal erzielten die SA-PGM-Betriebe ihre beste Quartalsproduktion des Jahres 2026 und werden die Prognose für das Gesamtjahr voraussichtlich erfüllen. Die Produktion (einschließlich Konzentratzukauf von Dritten (PoC)) ging im Jahresvergleich um 10 % auf 458.202 4Eoz zurück, hauptsächlich aufgrund der planmäßig niedrigeren Übertageproduktion und der erwartet niedrigeren Produktion in Rustenburg (insbesondere in den Kroondal-Betrieben).

Das bereinigte EBITDA stieg in Q3 2026 im Jahresvergleich um 16 % auf 5,8 Milliarden Rand (354 Millionen US-Dollar), getragen von stabilen 4E-PGM-Absatzmengen und einem Anstieg des durchschnittlichen 4E-PGM-Korbpreises um 15 % auf 37.250 Rand/4Eoz (2.288 US-Dollar/4Eoz).

Die Produktion aus dem Untertageabbau (ohne Mimosa) ging im Jahresvergleich um 10 % (41.484 4Eoz) zurück, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren Produktion im mechanisierten Betrieb Kroondal, im Einklang mit dessen Minenlaufzeitprofil bei fortschreitender Erschöpfung der Erzreserven, insbesondere im Betrieb Kwezi, sowie aufgrund der Schließung der Tagebaubetriebe Klipfontein. Die Produktion des Betriebs Marikana wurde durch das Hochfahren des Schachts K4 gestützt, der in Q3 2026 30.453 4Eoz beitrug, ein Anstieg um 8 % im Quartalsvergleich.

Die Übertageproduktion (ohne PoC) ging im Jahresvergleich um 36 % zurück, bedingt durch die Erschöpfung von Übertagereserven, vor allem infolge des Übergangs zu einer neuen Aufgabequelle in Marikana, der Erschöpfung von Übertagereserven in Rustenburg und der geringeren Verfügbarkeit von Aufgabematerial bei Platinum Mile, wie bereits berichtet.

Der PoC von Dritten stieg im Jahresvergleich um 7 % (1.211 4Eoz) auf 18.400 4Eoz, hauptsächlich aufgrund höherer von Dritten angelieferter Tonnagen.

Die All-in Sustaining Costs (AISC) ohne PoC stiegen für die betriebenen Standorte absolut um 5 %. Die Kosten stiegen aufgrund höherer Investitionen in Erhaltung und Erschließung der Erzreserven, inflationsbedingten Drucks auf die Einsatzkosten, höherer Ausgaben für Verbrauchsmaterialien infolge gestiegener Kosten für Treibstoff, Schmierstoffe und Stahl sowie höherer Förderabgaben im Zusammenhang mit dem stärkeren PGM-Korbpreis. Im Jahresvergleich wurden die AISC je Einheit zudem durch eine um 11 % niedrigere Produktion belastet.

Die Gesamtinvestitionen für Q3 2026 stiegen im Jahresvergleich um 33 % auf 1,9 Milliarden Rand (119 Millionen US-Dollar). Die Investitionen in die Erschließung der Erzreserven stiegen um 4 % auf 672 Millionen Rand (41 Millionen US-Dollar), während die Erhaltungsinvestitionen um 46 % auf 961 Millionen Rand (59 Millionen US-Dollar) zunahmen, hauptsächlich getrieben durch das Erweiterungsprojekt Thembelani und die Sanierungsarbeiten an der Edelmetallraffinerie (PMR). Die Projektinvestitionen stiegen um 97 % auf 303 Millionen Rand (19 Millionen US-Dollar), da das Projekt Marikana K4 in Richtung stabiler Produktion voranschritt und die Erschließung des Projekts Siphumelele UG2 begann.

Die gesamte Chromproduktion der SA-PGM-Betriebe belief sich in Q3 2026 auf 545 kt, 19 % weniger als im Vorjahr, bedingt durch die Stilllegung der Chromanlage für die Behandlung von Bulk-Tailings (BTT) in Marikana in Q4 2025. Die Chrom-Absatzmengen stiegen um 14 % auf 585 kt, hauptsächlich aufgrund von Lagerabbau.

Weitere statistische Angaben zu den operativen Ergebnissen finden Sie auf den Seiten 6,11,12 und 15.

SA-Goldbetriebe

Gestützt durch ein starkes Goldpreisumfeld setzten die SA-Goldbetriebe ihren Übergang zu einem flacheren, margenstärkeren Portfolio mit längerer Laufzeit fort. Im Jahresvergleich glichen der Anstieg der Übertageproduktion um 17 % auf 1.712 kg (55.042 oz) und ein um 14 % höherer erzielter Goldpreis von 2.208.545 Rand/kg (4.219 US-Dollar/Unze) die Auswirkungen eines Rückgangs der Untertageproduktion um 22 % teilweise aus; daraus ergab sich für Q3 2026 ein um 8 % niedrigeres bereinigtes EBITDA von 3,4 Milliarden Rand (210 Millionen US-Dollar).

Die Untertageproduktion ging im Jahresvergleich bei Beatrix um 17 %, bei Driefontein um 21 % und bei Kloof um 31 % zurück. Die geringere operative Flexibilität bei Beatrix, da der Abbau in tiefere Sohlen der Mine vordrang, sowie schwierige Gebirgsverhältnisse in hochgradigen Bereichen beeinträchtigten Produktivität und durchschnittlichen Abbaugehalt. Die Produktion bei Driefontein wurde durch die Überflutung des Khomanani-Schachts 8 im August beeinträchtigt, die zu einer sechswöchigen Unterbrechung der Abbautätigkeiten führte und die operative Flexibilität einschränkte. Die niedrigere Produktion bei Kloof entsprach dem geplanten, neu festgelegten Minenlaufzeitprofil.

Die AISC (ohne DRDGOLD) stiegen absolut um 7 %, hauptsächlich aufgrund inflationsbedingt höherer Einsatzkosten, höherer Förderabgaben, zusätzlicher Pumpkosten bei Driefontein und zusätzlicher Arbeitsmannschaften bei Beatrix. Die AISC je Einheit (ohne DRDGOLD) stiegen in Q3 2026 im Jahresvergleich um 23 % auf 1.868.560 Rand/kg (3.570 US-Dollar/Unze), hauptsächlich aufgrund geringerer Goldverkäufe infolge des Produktionsrückgangs um 18 %. Die AISC je Einheit der SA-Goldbetriebe einschließlich DRDGOLD liegen mit 1.668.973 Rand/kg (3.189 US-Dollar/Unze) um 11 % niedriger (im Vergleich zu den AISC je Einheit ohne DRDGOLD); dies spiegelt den wachsenden Übertagebeitrag wider, während sich das SA-Goldportfolio zu einem flacheren Produktionsprofil mit geringerem Risiko und niedrigeren Kosten entwickelt.

Die Investitionen für Q3 2026 (ohne DRDGOLD) gingen im Jahresvergleich um 23 % auf 792 Millionen Rand (49 Millionen US-Dollar) zurück, was größtenteils die Einstellung der Aktivierung bei Kloof widerspiegelt. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch höhere Investitionen bei Driefontein und Beatrix zur Erschließung von Abbaubereichen und zur Ermöglichung sicherer, nachhaltiger Produktions- und Aufbereitungsbetriebe.

Das Burnstone-Restart-Projekt ist erfolgreich in die Umsetzungsphase übergegangen; Strukturen für die Projektsteuerung werden aufgebaut und wichtige Personalbesetzungen zur Unterstützung einer erfolgreichen Umsetzung laufen.

Die Produktion von DRDGOLD stieg in Q3 2026 im Jahresvergleich um 10 % auf 1.307 kg (42.021 oz), getragen von einer um 15 % verbesserten Ausbeute von 0,21 g/t trotz eines Rückgangs der aufbereiteten Tonnen um 5 %. Die operativen Stückkosten stiegen um 3 % auf 1.040.551 Rand/kg (1.988 US-Dollar/Unze), da höhere Kosten für Personal, Diesel und Reagenzien sowie höhere Stromtarife durch die gestiegene Produktion teilweise ausgeglichen wurden.

Die Projektinvestitionen bei DRDGOLD sanken im Jahresvergleich um 29 % auf 556 Millionen Rand (34 Millionen US-Dollar) von 782 Millionen Rand (44 Millionen US-Dollar), da mehrere Projekte von DRDGOLD im Rahmen von Vision 2028 kurz vor dem Abschluss stehen und ihre Phase der höchsten Investitionen hinter sich gelassen haben.

Weitere statistische Angaben zu den operativen Ergebnissen finden Sie auf den Seiten 9, 13 und 16.

Internationale Betriebe und Recycling-Betriebe

US-PGM-Betriebe

Die operativen Kennzahlen in Q3 2026 wurden erheblich durch den USW-Streik beeinträchtigt, der am 3. September 2026 begann und die Stillwater-Mine sowie den Hüttenkomplex betraf. Der Streik endete nach der Ratifizierung eines neuen Tarifvertrags; die Beschäftigten nahmen die Arbeit am 9. Oktober 2026 wieder auf.

Die neue Vereinbarung umfasst ein breites Spektrum an Bedingungen, darunter Lohnerhöhungen von 4,5 % im ersten Jahr, im zweiten Jahr 3,5 % oder den US-Verbraucherpreisindex (CPI), je nachdem, welcher Wert höher ist, und im dritten Jahr 3,0 % oder den CPI, je nachdem, welcher Wert höher ist. Entscheidend ist jedoch die Einführung teambasierter Anreize und Arbeitsweisen, die auf den Übergang zum vollständig mechanisierten Abbau ausgerichtet sind. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Transformation der US-PGM-Betriebe, der dazu beitragen wird, die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu sichern.

Die US-PGM-Betriebe verfügen über einen klaren, nachhaltigen und umsetzbaren, produktivitätsorientierten Plan mit dem Ziel strukturell niedrigerer AISC von ~1.000 US-Dollar/2Eoz bis Ende 2028. Dies wird durch Produktivitätssteigerungen untermauert, die eine geschätzte Steigerung der stabilen Produktion um 45 % auf rund 410.000 2Eoz aus East Boulder und Stillwater East unterstützen, sobald das Mechanisierungsprogramm im zweiten Halbjahr 2028 abgeschlossen ist.

Die Produktion ging um 19 % auf 59.417 2Eoz zurück. Die verkaufte Produktion sank um 7 % auf 72.514 2Eoz, da während des Streiks aufgebaute Konzentratbestände verarbeitet wurden. Die vollen Auswirkungen des Streiks auf die Absatzmengen werden daher erst in Q4 2026 sichtbar, wenn sich die Lagerbestände voraussichtlich normalisieren.

Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 9 % auf 36 Millionen US-Dollar (580 Millionen Rand), hauptsächlich getrieben durch einen Anstieg des 2E-PGM-Korbpreises um 19 % auf 1.411 US-Dollar/2Eoz (22.971 Rand/2Eoz) gegenüber 1.184 US-Dollar/2Eoz (20.886 Rand/2Eoz) in Q3 2025.

Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 39 % auf 1.617 US-Dollar/2Eoz (26.322 Rand/2Eoz), was die niedrigere Produktion und höhere Investitionen widerspiegelt. Ohne Section-45X-Gutschriften stiegen die AISC auf 1.809 US-Dollar/2Eoz (29.445 Rand/2Eoz) von 1.306 US-Dollar/2Eoz (23.034 Rand/2Eoz) in Q3 2025.

Die Gesamtinvestitionen stiegen auf 38 Millionen US-Dollar (617 Millionen Rand) (Q3 2025: 22 Millionen US-Dollar, 396 Millionen Rand). Die Erhaltungsinvestitionen stiegen auf 16 Millionen US-Dollar (268 Millionen Rand) von 3 Millionen US-Dollar (57 Millionen Rand) in Q3 2025, im Einklang mit der Mechanisierungsstrategie und hauptsächlich getrieben durch Investitionen in mobile Ausrüstung und Untertageausrüstung, darunter Ankerbohrgeräte, Transportausrüstung, Übertagefuhrpark und unterstützende Infrastruktur.

Die Personalfluktuation stieg während der Lohnverhandlungen in allen Betrieben deutlich an, sodass der Personalbestand rund 25 % unter der für 2027 geplanten mechanisierten Belegschaft liegt. In Q4 2026 liegt der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau der Arbeitsteams, der Wiederherstellung der operativen Dynamik und der Unterstützung des Hochfahrens auf das geplante Produktionsniveau.

Die Auswirkungen des Streiks und die für den Wiederaufbau der operativen Leistung in Q4 2026 erforderliche Zeit haben zu einer angepassten Produktionsprognose von 245.000-255.000 2Eoz und einer Kostenprognose für die AISC von 1.700-1.760 US-Dollar/2Eoz geführt, einschließlich Section 45X: 1.510-1.570 US-Dollar/2Eoz (bisherige Jahresprognose 2026: 280.000-300.000 2Eoz und AISC von 1.520-1.580 US-Dollar/2Eoz, einschließlich Section 45X: 1.360-1.420 US-Dollar/2Eoz).

Weitere statistische Angaben zu den operativen Ergebnissen finden Sie auf den Seiten 6, 11 und 15.

Recycling-Betriebe

Das bereinigte EBITDA der Recycling-Betriebe stieg im Jahresvergleich um 54 % auf 40 Millionen US-Dollar (652 Millionen Rand), getrieben durch höhere Edelmetallpreise, die erfolgreiche Integration von North Carolina (NC) und eine höhere Produktion in Pennsylvania (PA). Das bereinigte EBITDA der Recycling-Betriebe ohne Section-45X-Gutschriften des Standorts Montana stieg im Jahresvergleich um 41 % auf 25 Millionen US-Dollar (406 Millionen Rand).

Im Quartal wurden 1,2 Millionen Unzen Edelmetalle verkauft, davon 89 % Silber, 8 % 3E-PGM und 3 % Gold. Die fortgesetzte Optimierung des Aufgabematerials und die Integration der Anlagen in PA, NC und Montana verbesserten die Anlagenauslastung und unterstützten eine bessere kommerzielle Leistung.

Lithiumprojekt Keliber

Die Heißinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage Keliber begann im April 2026 und wurde im gesamten Q3 2026 fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf dem Erreichen der Ziel-Lithiumgehalte innerhalb der Produktspezifikationen lag. In Q4 2026 liegt der Schwerpunkt auf dem Abschluss der Heißinbetriebnahme und der Erprobung der Aufbereitungsanlage bei Auslegungskapazität; seit Ende Q3 2026 wurden ermutigende Fortschritte erzielt.

Die Projektinvestitionen für Keliber beliefen sich in Q3 2026 auf 16 Millionen Euro bzw. 0,3 Milliarden Rand (seit Jahresbeginn 75 Millionen Euro bzw. 1,4 Milliarden Rand), einschließlich aktivierter Zinsen und Ausgaben außerhalb des ursprünglich prognostizierten Projektumfangs. Die kumulierten Investitionen der Bauphase beliefen sich zum 30. September 2026 auf 726 Millionen Euro (13,8 Milliarden Rand), ohne aktivierte Zinsen und Exploration. Das Projekt liegt weiterhin innerhalb der genehmigten Investitionsprognose von 783 Millionen Euro (14,9 Milliarden Rand) in realen Werten von 2024.

Angesichts der Volatilität am Lithiummarkt priorisiert der gestufte Inbetriebnahmeansatz einen stabilen Betrieb von Abbau und Aufbereitungsanlage vor dem Anlauf der Raffinerie; dies verringert das Risiko des integrierten Hochfahrens und erhält die Flexibilität beim Kapitaleinsatz.

* Die Zahlen wurden gegebenenfalls zu einem durchschnittlichen Wechselkurs von 19,01 R/ umgerechnet

Nickelraffinerie Sandouville

Sandouville befindet sich weiterhin im Pflege- und Wartungszustand (Care and Maintenance); die Aktivitäten am Standort konzentrieren sich auf Anlagenintegrität und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

Im September 2026 wurde gemäß den geltenden Vorschriften des französischen Arbeitsrechts ein Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern zur Zukunft der Raffinerie Sandouville eingeleitet. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der französischen Regierung an der bestmöglichen Lösung im Interesse aller Stakeholder. Es wurden keine endgültigen Entscheidungen getroffen; das laufende Konsultationsverfahren wird in die Bewertung der verfügbaren Optionen einfließen.

Zink-Wiederaufbereitungsbetrieb Century

Die zahlbare Zinkproduktion stieg in Q3 2026 im Jahresvergleich um 2 % auf 25 kt, nach 24 kt in Q3 2025. Der Anstieg spiegelt vor allem die niedrigere Vergleichsbasis infolge des geplanten Stillstands in Q3 2025 wider. Der nächste geplante Stillstand ist für Q4 2026 vorgesehen.

Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 25 % auf 2.520 US-Dollar/tZn (um 15 % auf 41.022 Rand/tZn), hauptsächlich getrieben durch inflationsbedingten Kostendruck, einschließlich höherer Kosten für Treibstoff und Reagenzien (vor allem Kupfersulfat).

Der zahlbare Zinkabsatz stieg um 72 % auf 29 kt, verglichen mit 17 kt in Q3 2025, hauptsächlich aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Verschiffungen.

Das bereinigte EBITDA hat sich auf 57 Millionen US-Dollar (925 Millionen Rand) mehr als verdoppelt, von 28 Millionen US-Dollar (486 Millionen Rand) in Q3 2025. Die Verbesserung war getrieben durch höhere zahlbare Zinkabsatzmengen, einen Anstieg der Zinkkonzentrat-Äquivalenzpreise um 51 % und niedrigere Verhüttungskosten.

Die Erhaltungsinvestitionen stiegen auf 2 Millionen US-Dollar (28 Millionen Rand), verglichen mit 1 Million US-Dollar (11 Millionen Rand) in Q3 2025. Der Anstieg spiegelt vor allem die Überholung von Ausrüstung für die Rekultivierung sowie zusätzliche Hydro-Mining-Wasserwerfer zur Optimierung des Abbaus am Dammboden wider. Die Investitionen konzentrieren sich weiterhin auf die Zuverlässigkeit kritischer Infrastruktur, während sich der Betrieb dem Ende seiner Minenlaufzeit nähert.

Optionen zur Wertrealisierung aus der bestehenden Infrastruktur von Century und Karumba sowie zur Bewertung möglicher Laufzeitverlängerungen über die derzeitigen Zink-Wiederaufbereitungsbetriebe hinaus werden weiterhin geprüft.

Weitere statistische Angaben zu den operativen Ergebnissen finden Sie auf den Seiten 10 und 14.

Kupferprojekt Mt Lyell

Nach der Genehmigung der Restart-Investition durch den Verwaltungsrat in Q3 2026 haben die Planungen vor der Umsetzung und die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Front-End-Engineering und -Design, die Rekrutierung des Projektteams, erste Arbeiten an Unterkünften sowie die Weiterführung wichtiger regulatorischer und betrieblicher Genehmigungen laufen.

OPERATIVE PROGNOSE FÜR 2026*

Die jährliche operative Prognose für die US-PGM-Betriebe wird aktualisiert, um die Auswirkungen des Streiks und der operativen Normalisierung in Q4 2026 abzubilden. Die jährliche operative Prognose 2026 für alle übrigen Betriebe bleibt gemäß nachstehender Tabelle unverändert.

Jahresprognose 2026 Produktion All-in Sustaining Costs Gesamtinvestitionen

SA- SA-PGM-Betriebe 1,65-1,75 Moz3,4 26.500-27.500 R/4Eoz 8 Mrd. R (439 Mio. US$)²

Betriebe (4E-PGM) (1.453-1.508 US$/4Eoz)² (inkl. 1,79 Mrd. R (98 Mio. US$) für

Projektinvestitionen)

SA-Goldbetriebe 13.700-14.700 kg 1.750.000-1.840.000 R/kg 3 Mrd. R (164 Mio. US$)² (inkl. 98

(ohne DRDGOLD) (440-473 koz) (2.984-3.138 US$/oz)² Mio. R (5 Mio. US$) für

Projektinvestitionen

Burnstone)

SA-Goldbetriebe 19.100-19.750 kg 1.565.000-1.685.000 R/kg 6,6 Mrd. R (364 Mio. US$)2

(inkl. DRDGOLD)7 (614-635 koz) (2.670-2.870 US$/oz)2 (inkl. 3,1 Mrd. R (172 Mio. US$) für

Projektinvestitionen

DRDGOLD)

Internationale US-PGM-Betriebe 245-255 koz 1.700-1.760 US$/2Eoz, einschließlich 125-135 Mio. US$ (inkl. 6 Mio. US$

Betriebe (2E abgebaut) Section 45X: 1.510-1.570 Wachstum)

US$/2Eoz (2,3-2,5 Mrd. R inkl. 109 Mio. R

Wachstum)²

Recycling-Betriebe (Columbus, Gesamt 400-420 koz k. A. 12,2 Mio. US$ (223 Mio. R)²

PA und Goldäquivalent-Unzen5

NC)

(PGM-Autokatalysatoren,

edelmetallhaltige Industrie-

und Elektronikabfälle)

Lithiumprojekt Keliber 15,000-20,000 k. A. 180-190 Mio. 6 (3,7-3,9 Mrd. R)²

Tonnen Spodumenkonzentrat (inkl. 90 Mio. (1,8 Mrd. R) für

Projektinvestitionen)

Zinkbetriebe Century 86,300-98,300 3.400-3.800 A$/t (42.160-47.120 5-5,5 Mio. A$

Tonnen (zahlbar) R/t)² (2.311-2.583 (3,4-3,7 Mio. US$, 62-68,2 Mio. R)²

US$/t)²

Mt Lyell k. A. k. A. 11 Mio. A$

(7,5 Mio. US$, 136 Mio. R)2,8

Quelle: Unternehmensprognosen. Hinweis: Die Prognose berücksichtigt nicht die Auswirkungen unvorhergesehener Ereignisse

* Stand: 5. November 2026

1. Die AISC der US-PGM-Betriebe werden durch auf Basis der PGM-Preise gezahlte Steuern und Förderabgaben beeinflusst; die aktuelle Prognose basierte auf 2E-PGM-Spotpreisen von 1.500 US-Dollar/Unze; Annahmen für Nebenproduktgutschriften: Rh 9.000 US-Dollar/Unze und Gold 4.400 US-Dollar/Unze

2. Die Schätzungen wurden zu Wechselkursen von 18,24 R/US$, 20,43 R/ und 12,40 R/A$ umgerechnet

3. Die Produktionsprognose der SA-PGM-Betriebe umfasst den PoC von Dritten und 50 % der zurechenbaren Produktion von Mimosa

4. Die AISC der SA-PGM-Betriebe schließen die Kaufkosten des PoC von Dritten sowie die Kosten und Investitionen von Mimosa (nach der Equity-Methode bilanziert) aus

5. Die Produktion in Goldäquivalent-Unzen wurde auf Basis folgender Metallpreise berechnet: Au 2.506 US-Dollar/Unze, Ag 38 US-Dollar/Unze, Pt 1.150 US-Dollar/Unze, Pd 1.050 US-Dollar, Ir 4.000 US-Dollar/Unze, Rh 4.800 US-Dollar/Unze, Ru 500 US-Dollar/Unze und Cu 4,4 US-Dollar/lb

6. Die prognostizierten Investitionen 2026 umfassen Anlaufinvestitionen der Bauphase, Erhaltungskosten und aktivierte Kosten. Das aktuelle Produktionsprofil umfasst die Tagebaue Syväjärvi und Rapasaari

7. DRDGOLD zu 100 % einbezogen

8. In Q3 2026 wurde eine Rückstellung von 14,7 Millionen australischen Dollar (AUD) (10 Millionen US-Dollar, 182 Millionen Rand) als aufgeschobene Akquisitionsgegenleistung aus der im September 2026 bekannt gegebenen positiven Investitionsentscheidung für Mt Lyell erfasst. Diese ist erst bei Aufnahme der ersten Produktion zahlbar, die für Anfang 2029 erwartet wird

RICHARD STEWART

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

HIGHLIGHTS UND KOSTEN-BENCHMARKS - QUARTALE

US- und SA-PGM-Betriebe

US-PGM-Betri SA-PGM-Betriebe gesamt2 Rustenburg Marikana2 Plat Mile Mimosa

ebe

Unter- Gesamt Unter- Übertage Unter- Übertage Unter- Übertage Übertage Zurechen-bar

tage1 tage tage tage

Produktion

Gemahlene/aufbereitete kt Sep. 2026 -177- -8.205- -4.773- -3.432- -2.757- -1.107- -1.667- -645- -1.680- -349-

Tonnen

Jun. 2026 -199- -7.524- -4.368- -3.156- -2.535- -876- -1.475- -802- -1.478- -357-

Sep. 2025 -198- -10.343- -5.283- -5.061- -3.152- -1.407- -1.760- -960- -2.694- -370-

Aufgabegehalt der Anlage g/t Sep. 2026 -11,44- -2,25- -3,22- -0,91- -2,95- -1,24- -3,69- -0,91- -0,69- -3,13-

Jun. 2026 -11,62- -2,29- -3,29- -0,91- -3,03- -1,24- -3,75- -0,92- -0,70- -3,22-

Sep. 2025 -12,73- -2,12- -3,23- -0,96- -2,97- -1,15- -3,67- -1,36- -0,72- -3,39-

Ausbringung der Anlage % Sep. 2026 -91,64- -74,10- -85,26- -18,42- -84,85- -24,89- -86,86- -8,06- -16,09- -78,69-

Jun. 2026 -90,89- -73,37- -84,37- -17,98- -84,10- -27,10- -86,98- -8,14- -15,64- -74,03-

Sep. 2025 -90,61- -70,05- -84,73- -18,60- -84,77- -22,55- -86,68- -20,52- -13,98- -73,42-

Ausbeute g/t Sep. 2026 -10,48- -1,67- -2,75- -0,17- -2,50- -0,31- -3,21- -0,07- -0,11- -2,46-

Jun. 2026 -10,56- -1,68- -2,78- -0,16- -2,55- -0,34- -3,26- -0,07- -0,11- -2,38-

Sep. 2025 -11,53- -1,49- -2,74- -0,18- -2,52- -0,26- -3,18- -0,28- -0,10- -2,49-

PGM-Produktion3 4Eoz - 2Eoz Sep. 2026 -59.417- -439.802- -421.303- -18.499- -221.878- -10.980- -171.795- -1.522- -5.997- -27.630-

Jun. 2026 -69.544- -406.406- -389.811- -16.595- -207.693- -9.460- -154.721- -1.932- -5.203- -27.397-

Sep. 2025 -73.171- -493.863- -464.803- -29.060- -255.126- -11.731- -180.031- -8.612- -8.717- -29.646-

PGM verkauft4 4Eoz - 2Eoz Sep. 2026 -72.514- -449.658- -202.319- -11.333- 199.663 -5.997- -30.346-

Jun. 2026 -63.159- -426.134- -175.044- -12.522- 203.294 -5.203- -30.071-

Sep. 2025 -78.340- -457.197- -195.282- -13.760- 200.872 -8.717- -38.566-

Preise und Kosten5

Durchschnittlicher R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -22.971- -37.250- -37.588- -32.982- 37.187 -35.019- -32.994-

PGM-Korbpreis6

Jun. 2026 -25.116- -40.967- -41.280- -36.987- 40.919 -38.318- -36.473-

Sep. 2025 -20.886- -32.438- -32.732- -29.629- 32.387 -29.929- -29.172-

US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep. 2026 -1.411- -2.288- -2.309- -2.026- 2.284 -2.151- -2.027-

Jun. 2026 -1.524- -2.486- -2.505- -2.244- 2.483 -2.325- -2.213-

Sep. 2025 -1.184- -1.839- -1.856- -1.680- 1.836 -1.697- -1.654-

Betriebskosten7,9 R/t Sep. 2026 -6.570- -1.505- -2.246- 377 2.170 -119- -1.889-

Jun. 2026 -6.255- -1.544- -2.360- -340- 2.028 -111- -1.785-

Sep. 2025 -6.706- -1.122- -1.942- -197- 1.684 -77- -1.881-

US$/t Sep. 2026 -404- -92- -138- -23- 133 -7- -116-

Jun. 2026 -380- -94- -143- -21- 123 -7- -108-

Sep. 2025 -380- -64- -110- -11- 95 -4- -107-

R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -19.540- -28.694- -27.907- -37.978- 28.953 -33.350- -23.851-

Jun. 2026 -17.859- -29.195- -28.812- -31.501- 29.486 -31.520- -23.287-

Sep. 2025 -18.122- -24.094- -23.988- -23.613- 24.279 -23.861- -23.511-

US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep. 2026 -1.200- -1.763- -1.714- -2.333- 1.778 -2.049- -1.465-

Jun. 2026 -1.084- -1.772- -1.748- -1.911- 1.789 -1.913- -1.413-

Sep. 2025 -1.027- -1.366- -1.360- -1.339- 1.376 -1.353- -1.333-

All-in Sustaining Costs7,8,9R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -26.322- -26.598- 26.024 27.372 -26.513- -23.634-

Jun. 2026 -23.093- -27.767- 28.045 27.456 -25.562- -25.331-

Sep. 2025 -20.555- -22.537- 23.241 21.697 -19.961- -23.410-

US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep. 2026 -1.617- -1.634- 1.599 1.681 -1.629- -1.452-

Jun. 2026 -1.401- -1.685- 1.702 1.666 -1.551- 1.537

Sep. 2025 -1.165- -1.278- 1.318 1.230 -1.132- 1.327

All-in Costs7,8,9 R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -27.366- -27.333- 26.381 28.520 -26.513- -23.634-

Jun. 2026 -24.100- -28.276- 28.404 28.190 -25.562- -25.331-

Sep. 2025 -21.716- -22.869- 23.297 22.434 -19.961- -23.410-

US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep. 2026 -1.681- -1.679- 1.620 1.752 -1.629- -1.452-

Jun. 2026 -1.462- -1.716- 1.724 1.711 -1.551- -1.537-

Sep. 2025 -1.231- -1.296- 1.321 1.272 -1.132- -1.327-

Investitionen5

Erschließung der ErzreservenMio. R Sep. 2026 -293- -672- 217 455 --- ---

Jun. 2026 -362- -622- 210 412 --- ---

Sep. 2025 -263- -644- 203 441 --- ---

Erhaltungsinvestitionen Mio. R Sep. 2026 -268- -961- 472 489 --- -123-

Jun. 2026 -143- -693- 395 297 -1- -132-

Sep. 2025 -57- -656- 367 278 -11- -75-

Projektinvestitionen Mio. R Sep. 2026 -56- -303- 83 199 --- ---

Jun. 2026 -59- -193- 78 115 --- ---

Sep. 2025 -76- -154- 15 139 --- ---

Gesamtinvestitionen Mio. R Sep. 2026 -617- -1.936- 772 1.143 --- -123-

Jun. 2026 -564- -1.508- 683 824 -1- -132-

Sep. 2025 -396- -1.454- 585 858 -11- -75-

Mio. US$ Sep. 2026 -38- -119- 47 70 --- -8-

Jun. 2026 -34- -92- 41 50 --- -8-

Sep. 2025 -22- -82- 33 49 -1- -4-

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die finanzielle Leistung wird in Rand umgerechnet

2 Die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Konzentratzukauf (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten siehe Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale und Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben umfasst hauptsächlich Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au) und gemessen an der Aufbereitungsanlage, in den US-Untertagebetrieben hauptsächlich Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM)

4 PGM verkauft umfasst die verkauften Unzen aus PoC von Dritten

5 Die Stückkosten-Benchmarks und Investitionen der gesamten SA-PGM-Betriebe schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert und aus Umsatz und Umsatzkosten ausgeklammert wird

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Umsatz je 4E/2E-Unze vor einer Anpassung für den Konzentratzukauf

7 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen für weitere Informationen zu den von Sibanye-Stillwater dargestellten Kennzahlen. All-in Sustaining Costs und All-in Costs gelten nach den Börsenzulassungsvorschriften der JSE (JSE Listing Requirements) als Pro-forma-Leistungskennzahlen. Diese Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats des Konzerns und dienen ausschließlich der Veranschaulichung; aufgrund ihrer Art sollten All-in Sustaining Costs und All-in Costs nicht als Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit betrachtet werden

8 Die All-in Costs schließen Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Working Capital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungsaufwendungen und zur Normalisierung des Ergebnisses erforderliche Posten aus. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in Costs siehe All-in Costs - Quartale

9 Die Section-45X-Steuergutschriften (Advance Manufacturing Production Credits) für die US-PGM-Untertagebetriebe beliefen sich für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 auf 186 Millionen Rand (11 Millionen US-Dollar), 228 Millionen Rand (14 Millionen US-Dollar) bzw. 181 Millionen Rand (10 Millionen US-Dollar)

HIGHLIGHTS UND KOSTEN-BENCHMARKS - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldbetriebe

SA-BETRIEBE

SA-Gold gesamt Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Gesamt Unter- Übertage Unter- Übertage Unter- Übertage Unter- Übertage Übertage Übertage

tage tage tage tage

Produktion

Gemahlene/aufbereitete kt Sep. 2026 -8.354- -729- -7.625- -248- -62- -180- -204- -302- --- -1.188- -6.170-

Tonnen

Jun. 2026 -8.381- -721- -7.660- -271- -62- -150- -172- -300- --- -1.080- -6.345-

Sep. 2025 -8.408- -864- -7.544- -296- --- -237- -74- -332- --- -989- -6.481-

Ausbeute g/t Sep. 2026 -0,58- -4,28- -0,22- -7,24- -1,14- -3,37- -0,45- -2,39- --- -0,20- -0,21-

Jun. 2026 -0,57- -4,25- -0,23- -6,50- -0,26- -3,87- -0,64- -2,42- --- -0,30- -0,20-

Sep. 2025 -0,65- -4,64- -0,19- -7,66- --- -3,68- -0,73- -2,63- --- -0,22- -0,18-

Goldproduktion kg Sep. 2026 -4.835- -3.123- -1.712- -1.794- -71- -606- -92- -723- --- -242- -1.307-

Jun. 2026 -4.798- -3.066- -1.732- -1.760- -16- -581- -110- -725- --- -323- -1.283-

Sep. 2025 -5.472- -4.010- -1.462- -2.263- --- -874- -54- -873- --- -217- -1.191-

oz Sep. 2026 -155.449- -100.407- -55.042- -57.678- -2.283- -19.483- -2.958- -23.245- --- -7.780- -42.021-

Jun. 2026 -154.259- -98.574- -55.685- -56.585- -514- -18.680- -3.537- -23.309- --- -10.385- -41.249-

Sep. 2025 -175.929- -128.924- -47.004- -72.757- --- -28.100- -1.736- -28.068- --- -6.977- -38.292-

Gold verkauft kg Sep. 2026 -4.915- -3.215- -1.700- -1.883- -42- -606- -72- -726- --- -262- -1.324-

Jun. 2026 -4.936- -3.171- -1.765- -1.725- -10- -627- -145- -819- --- -288- -1.322-

Sep. 2025 -5.361- -3.911- -1.450- -2.258- --- -831- -30- -822- --- -262- -1.158-

oz Sep. 2026 -158.021- -103.365- -54.656- -60.540- -1.350- -19.483- -2.315- -23.341- --- -8.423- -42.568-

Jun. 2026 -158.696- -101.950- -56.746- -55.460- -322- -20.159- -4.662- -26.331- --- -9.259- -42.503-

Sep. 2025 -172.360- -125.742- -46.619- -72.596- --- -26.717- -965- -26.428- --- -8.423- -37.231-

Preise und Kosten

Erzielter Goldpreis R/kg Sep. 2026 -2.208.545- 2.214.026 2.150.442 2.210.744 2.209.924 -2.228.852-

Jun. 2026 -2.352.512- 2.355.043 2.283.679 2.366.300 2.368.056 -2.377.458-

Sep. 2025 -1.929.491- 1.857.396 1.744.483 1.843.066 1.908.397 -1.947.323-

US$/oz Sep. 2026 -4.219- 4.230 4.108 4.224 4.222 -4.258-

Jun. 2026 -4.440- 4.445 4.310 4.466 4.469 -4.487-

Sep. 2025 -3.402- 3.275 3.076 3.250 3.365 -3.434-

Betriebskosten1,4 R/t Sep. 2026 -835- -6.861- -259- -8.562- -577- -9.068- -593- -4.150- --- -384- -220-

Jun. 2026 -803- -6.522- -265- -7.353- -673- -9.914- -1.040- -4.072- --- -488- -201-

Sep. 2025 -757- -5.435- -221- -7.055- --- -6.435- -282- -3.276- --- -450- -186-

US$/t Sep. 2026 -51- -421- -16- -526- -35- -557- -36- -255- --- -24- -14-

Jun. 2026 -49- -396- -16- -446- -41- -602- -63- -247- --- -30- -12-

Sep. 2025 -43- -308- -13- -400- --- -365- -16- -186- --- -26- -11-

R/kg Sep. 2026 -1.443.226- -1.602.626- -1.152.453- -1.182.274- -507.042- -2.691.419- -1.315.217- -1.733.057- --- -1.884.298- 1.040.551

Jun. 2026 -1.402.251- -1.533.594- -1.169.746- -1.131.250- -2.625.000- -2.564.544- -1.627.273- -1.684.138- --- -1.631.579- -996.103-

Sep. 2025 -1.163.743- -1.171.571- -1.142.271- -921.343- --- -1.747.140- -388.889- -1.243.986- --- -2.050.691- -1.010.915-

US$/oz Sep. 2026 -2.757- -3.062- -2.202- -2.259- -969- -5.142- -2.513- -3.311- --- -3.600- -1.988-

Jun. 2026 -2.647- -2.894- -2.208- -2.135- -4.954- -4.840- -3.071- -3.179- --- -3.079- -1.880-

Sep. 2025 -2.052- -2.066- -2.014- -1.625- --- -3.081- -686- -2.193- --- -3.616- -1.782-

All-in Sustaining Costs1,2R/kg Sep. 2026 -1.668.973- 1.594.286 2.547.198 1.964.187 1.854.962 -1.156.344-

Jun. 2026 -1.640.802- 1.636.888 2.349.741 1.804.640 1.940.972 -1.071.104-

Sep. 2025 -1.385.189- 1.267.936 2.119.628 1.397.810 1.988.550 -1.045.769-

US$/oz Sep. 2026 -3.189- 3.046 4.867 3.753 3.544 -2.209-

Jun. 2026 -3.097- 3.089 4.435 3.406 3.663 -2.022-

Sep. 2025 -2.442- 2.236 3.737 2.465 3.506 -1.844-

All-in Costs1,2 R/kg Sep. 2026 -1.784.741- 1.594.286 2.547.198 1.964.187 1.854.962 -1.576.284-

Jun. 2026 -1.875.000- 1.636.888 2.349.741 1.804.640 1.940.972 -1.922.088-

Sep. 2025 -1.533.483- 1.267.936 2.119.628 1.397.810 1.988.550 -1.721.071-

US$/oz Sep. 2026 -3.410- 3.046 4.867 3.753 3.544 -3.012-

Jun. 2026 -3.539- 3.089 4.435 3.406 3.663 -3.628-

Sep. 2025 -2.704- 2.236 3.737 2.465 3.506 -3.035-

Investitionen

Erschließung der Mio. R Sep. 2026 -600- 524 - 76 --- ---

Erzreserven

Jun. 2026 -581- 517 - 64 --- ---

Sep. 2025 -821- 473 281 67 --- ---

Erhaltungsinvestitionen Mio. R Sep. 2026 -306- 145 - 41 --- -120-

Jun. 2026 -253- 127 - 28 --- -98-

Sep. 2025 -253- 112 64 26 --- -51-

Projektinvestitionen3 Mio. R Sep. 2026 -562- - - - --- -556-

Jun. 2026 -1.135- - - - --- -1.125-

Sep. 2025 -786- - - - --- -782-

Gesamtinvestitionen4 Mio. R Sep. 2026 -1.468- 669 - 117 --- -676-

Jun. 2026 -1.969- 644 - 92 --- -1.223-

Sep. 2025 -1.860- 585 345 93 --- -833-

Mio. US$ Sep. 2026 -90- 41 - 7 --- -42-

Jun. 2026 -119- 39 - 6 --- -74-

Sep. 2025 -105- 33 20 5 --- -47-

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen für weitere Informationen zu den von Sibanye-Stillwater dargestellten Kennzahlen. All-in Sustaining Costs und All-in Costs gelten nach den Börsenzulassungsvorschriften der JSE (JSE Listing Requirements) als Pro-forma-Leistungskennzahlen. Diese Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats des Konzerns und dienen ausschließlich der Veranschaulichung; aufgrund ihrer Art sollten All-in Sustaining Costs und All-in Costs nicht als Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit betrachtet werden

2 Die All-in Costs schließen Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Working Capital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungsaufwendungen und zur Normalisierung des Ergebnisses erforderliche Posten aus. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in Costs siehe All-in Costs - Quartale

3 Die gesamten Projektinvestitionen für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 umfassen 6 Millionen Rand (- Millionen US-Dollar), 10 Millionen Rand (1 Million US-Dollar) bzw. 4 Millionen Rand (- Millionen US-Dollar), die sich hauptsächlich auf verschiedene sicherheitsbezogene Investitionserfordernisse und das Projekt Burnstone beziehen und nicht unter den oben genannten einzelnen Betrieben erfasst sind

4 Da die Kloof-Betriebe zum 31. Dezember 2025 eine Minenlaufzeit von 1 Jahr haben, werden alle Investitionen als Aufwand erfasst

HIGHLIGHTS UND KOSTEN-BENCHMARKS - QUARTALE (Fortsetzung)

Australische Betriebe

Zink-Wiederaufbereitungsbetrieb Century

Produktion

Abgebautes und aufbereitetes Erz kt Sep. 2026 -2.160-

Jun. 2026 -2.196-

Sep. 2025 -2.063-

Zinkgehalt des aufbereiteten Erzes % Sep. 2026 -2,83-

Jun. 2026 -2,75-

Sep. 2025 -2,87-

Ausbringung der Anlage % Sep. 2026 -49,73-

Jun. 2026 -49,37-

Sep. 2025 -49,97-

Produziertes Konzentrat1 kt Sep. 2026 -68-

Jun. 2026 -66-

Sep. 2025 -64-

Zinkgehalt des Konzentrats2 % Sep. 2026 -44,79-

Jun. 2026 -45,00-

Sep. 2025 -46,11-

Zink im produzierten Konzentrat3 kt Sep. 2026 -30-

Jun. 2026 -30-

Sep. 2025 -30-

Zahlbare Zinkproduktion4 kt Sep. 2026 -25-

Jun. 2026 -25-

Sep. 2025 -24-

Zahlbarer Zinkabsatz5 kt Sep. 2026 -29-

Jun. 2026 -18-

Sep. 2025 -17-

Preise und Kosten

Durchschnittlicher R/tZn Sep. 2026 -66.085-

Zinkkonzentrat-Äquivalenzpreis6

Jun. 2026 -68.842-

Sep. 2025 -47.562-

US$/tZn Sep. 2026 -4.059-

Jun. 2026 -4.177-

Sep. 2025 -2.696-

All-in Sustaining Costs7,8 R/tZn Sep. 2026 -41.022-

Jun. 2026 -35.323-

Sep. 2025 -35.539-

US$/tZn Sep. 2026 -2.520-

Jun. 2026 -2.143-

Sep. 2025 -2.015-

All-in Costs7,8 R/tZn Sep. 2026 -41.022-

Jun. 2026 -35.730-

Sep. 2025 -36.560-

US$/tZn Sep. 2026 -2.520-

Jun. 2026 -2.168-

Sep. 2025 -2.073-

Investitionen

Erhaltungsinvestitionen Mio. R Sep. 2026 -28-

Jun. 2026 -4-

Sep. 2025 -11-

Projektinvestitionen Mio. R Sep. 2026 ---

Jun. 2026 -10-

Sep. 2025 -25-

Gesamtinvestitionen Mio. R Sep. 2026 -28-

Jun. 2026 -14-

Sep. 2025 -36-

Mio. US$ Sep. 2026 -2-

Jun. 2026 -1-

Sep. 2025 -2-

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Das produzierte Konzentrat enthält Zink, Blei, Silber und taubes Material und wird als relativ trockenes Produkt exportiert

2 Der Zinkgehalt des Konzentrats ist der prozentuale Anteil des im produzierten Konzentrat enthaltenen Zinks

3 Zink im produzierten Konzentrat ist das im produzierten Konzentrat enthaltene Zinkmetall

4 Die zahlbare Zinkproduktion ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug der Hüttenabzüge

5 Der zahlbare Zinkabsatz ist die zahlbare Menge des verkauften Zinkmetalls nach Abzug der Hüttenabzüge

6 Der durchschnittliche Zinkkonzentrat-Äquivalenzpreis ist der gesamte Zinkumsatz, erfasst zum erwartet erzielbaren Preis ohne Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, geteilt durch die zahlbaren Zinkverkäufe

7 All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen für weitere Informationen zu den von Sibanye-Stillwater dargestellten Kennzahlen. All-in Sustaining Costs und All-in Costs gelten nach den Börsenzulassungsvorschriften der JSE (JSE Listing Requirements) als Pro-forma-Leistungskennzahlen. Diese Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats des Konzerns und dienen ausschließlich der Veranschaulichung; aufgrund ihrer Art sollten All-in Sustaining Costs und All-in Costs nicht als Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit betrachtet werden

8 Die All-in Costs schließen Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Working Capital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungsaufwendungen und zur Normalisierung des Ergebnisses erforderliche Posten aus. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in Costs siehe All-in Costs - Quartale

ALL-IN COSTS - QUARTALE

US- und SA-PGM-Betriebe-

Angaben in Millionen Rand, sofern nicht anders angegeben

US-PGM-BetrieSA-PGM-Betrie Rustenburg Marikana2 Plat Mile Mimosa Unternehmense

be1 be bene

gesamt2

Umsatzkosten vor Abschreibungen3 Sep. 2026 -1.251- -12.399- -6.376- -5.790- -233- -745- -(745)

Jun. 2026 -1.415- -11.668- -5.679- -5.803- -186- -693- -(693)-

Sep. 2025 -1.259- -10.919- -5.435- -5.257- -227- -926- -(926)-

Förderabgaben Sep. 2026 --- -367- -207- -160- --- -42- -(42)

Jun. 2026 --- -434- -256- -178- --- -72- -(72)-

Sep. 2025 --- -267- -229- -38- --- -51- -(51)-

CO-Steuer Sep. 2026 --- --- --- --- --- --- ---

Jun. 2026 --- -1- --- -1- --- --- ---

Sep. 2025 --- -1- --- -1- --- --- ---

Kosten für Gemeinden Sep. 2026 --- -48- -7- -41- --- --- ---

Jun. 2026 --- -37- -3- -34- --- --- ---

Sep. 2025 --- -67- -21- -46- --- --- ---

Bestandsveränderung Sep. 2026 -(90) -406- -349- -57- --- -(86) -86-

Jun. 2026 -(173)- -410- -707- -(297)- --- -(55)- -55-

Sep. 2025 -67- -1.220- -1.179- -41- --- -(229)- -229-

Aktienbasierte Vergütungen4 Sep. 2026 -19- -71- -40- -31- --- --- ---

Jun. 2026 -25- -91- -48- -42- -1- --- ---

Sep. 2025 -18- -47- -27- -26- -1- --- ---

Zinsen und Abschreibungen für Rekultivierung5 Sep. 2026 -14- -68- -43- -25- --- -3- -(3)

Jun. 2026 -14- -67- -48- -19- --- -2- -(2)-

Sep. 2025 -8- -47- -37- -10- --- -2- -(2)-

Leasingverhältnisse Sep. 2026 --- -16- -3- -12- -1- --- ---

Jun. 2026 --- -10- -2- -8- --- --- ---

Sep. 2025 --- -12- -5- -7- --- --- ---

Erschließung der Erzreserven Sep. 2026 -293- -672- -217- -455- --- --- ---

Jun. 2026 -362- -622- -210- -412- --- --- ---

Sep. 2025 -263- -644- -203- -441- --- --- ---

Erhaltungsinvestitionen Sep. 2026 -268- -961- -472- -489- --- -123- -(123)

Jun. 2026 -143- -693- -395- -297- -1- -132- -(132)-

Sep. 2025 -57- -656- -367- -278- -11- -75- -(75)-

Abzüglich: Nebenproduktgutschrift Sep. 2026 -(191) -(3.448) -(1.654) -(1.719) -(75) -(174) -174-

Jun. 2026 -(180)- -(2.854)- -(1.258)- -(1.541)- -(55)- -(150)- -150-

Sep. 2025 -(168)- -(2.919)- -(1.301)- -(1.553)- -(65)- -(131)- -131-

All-in Sustaining Costs gesamt6,7 Sep. 2026 -1.564- -11.560- -6.060- -5.341- -159- -653- -(653)

Jun. 2026 -1.606- -11.179- -6.090- -4.956- -133- -694- -(694)-

Sep. 2025 -1.504- -10.961- -6.202- -4.592- -174- -694- -(694)-

Zuzüglich: Kosten auf Unternehmensebene, Wachstum Sep. 2026 -62- -303- -83- -199- --- --- -21-

und

Investitionen

Jun. 2026 -70- -193- -78- -115- --- --- ---

Sep. 2025 -85- -154- -15- -139- --- --- ---

All-in Costs gesamt6,7 Sep. 2026 -1.626- -11.863- -6.143- -5.540- -159- -653- -(632)

Jun. 2026 -1.676- -11.372- -6.168- -5.071- -133- -694- -(694)-

Sep. 2025 -1.589- -11.115- -6.217- -4.731- -174- -694- -(694)-

PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Sep. 2026 -59.417- -458.202- -232.858- -191.717- -5.997- -27.630- ---

Jun. 2026 -69.544- -428.342- -217.153- -178.589- -5.203- -27.397- ---

Sep. 2025 -73.171- -511.052- -266.857- -205.832- -8.717- -29.646- ---

kg Sep. 2026 -1.848- -14.252- -7.243- -5.963- -187- -859- ---

Jun. 2026 -2.163- -13.323- -6.754- -5.555- -162- -852- ---

Sep. 2025 -2.276- -15.895- -8.300- -6.402- -271- -922- ---

All-in Sustaining Costs6,7 R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -26.322- -26.848- -26.024- -27.859- -26.513- -23.634- ---

Jun. 2026 -23.093- -27.882- -28.045- -27.751- -25.562- -25.331- ---

Sep. 2025 -20.555- -22.769- -23.241- -22.309- -19.961- -23.410- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep. 2026 -1.617- -1.649- -1.599- -1.711- -1.629- -1.452- ---

Jun. 2026 -1.401- -1.692- -1.702- -1.684- -1.551- -1.537- ---

Sep. 2025 -1.165- -1.291- -1.318- -1.265- -1.132- -1.327- ---

All-in Costs6,7 R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -27.366- -27.552- -26.381- -28.897- -26.513- -23.634- ---

Jun. 2026 -24.100- -28.363- -28.404- -28.395- -25.562- -25.331- ---

Sep. 2025 -21.716- -23.089- -23.297- -22.985- -19.961- -23.410- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep. 2026 -1.681- -1.692- -1.620- -1.775- -1.629- -1.452- ---

Jun. 2026 -1.462- -1.721- -1.724- -1.723- -1.551- -1.537- ---

Sep. 2025 -1.231- -1.309- -1.321- -1.303- -1.132- -1.327- ---

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die finanzielle Leistung wird in Rand umgerechnet

2 Die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana umfassen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Konzentratzukauf (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten siehe Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale und Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale

3 Die Umsatzkosten vor Abschreibungen umfassen sämtliche Abbau- und Aufbereitungskosten, Raffinationskosten Dritter, allgemeine Verwaltungskosten auf Unternehmensebene sowie Genehmigungskosten

4 Aktienbasierte Vergütungen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bei erstmaligem Ansatz berechnet und enthalten nicht die Anpassung der Verpflichtung aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Abschlussstichtag

5 Die Rekultivierung umfasst den Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltrekultivierung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rekultivierungskosten. Der Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltrekultivierung und die Abschreibung der aktivierten Rekultivierungskosten spiegeln die periodischen Rekultivierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

6 Die All-in Costs werden gemäß den Leitlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in Costs schließen Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Working Capital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungsaufwendungen und zur Normalisierung des Ergebnisses erforderliche Posten aus. Die All-in Costs setzen sich zusammen aus den All-in Sustaining Costs, also den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Berechnung der All-in Costs als Zwischensumme ausgewiesen werden, zuzüglich der Kosten auf Unternehmensebene und der wesentlichen wachstumsbezogenen Investitionen. Die All-in Sustaining Costs je Unze und die All-in Costs je Unze werden berechnet, indem die All-in Sustaining Costs bzw. die All-in Costs einer Periode durch die gesamte in derselben Periode produzierte 4E/2E-PGM-Menge (ohne Mimosa) geteilt werden

7 Die Section-45X-Steuergutschriften (Advance Manufacturing Production Credits) für die US-PGM-Untertagebetriebe beliefen sich für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 auf 186 Millionen Rand (11 Millionen US-Dollar), 228 Millionen Rand (14 Millionen US-Dollar) bzw. 181 Millionen Rand (10 Millionen US-Dollar)

ALL-IN COSTS - QUARTALE (Fortsetzung)

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale

SA-PGM-Betriebe gesamt Marikana

Mio. R Sep. 2026 Jun. 2026 Sep. 2025 Sep. 2026 Jun. 2026 Sep. 2025

Umsatzkosten vor Abschreibungen gemäß obiger Tabelle -12.399- -11.668- -10.919- -5.790- -5.803- -5.257-

Bestandsveränderung gemäß obiger Tabelle -406- -410- -1.220- -57- -(297)- -41-

Abzüglich: Umsatzkosten Chrom -(177)- -(155)- -(306)- -(28)- -(29)- -(70)-

Betriebskosten gesamt einschließlich PoC von Dritten -12.628- -11.923- -11.833- -5.819- -5.477- -5.228-

Abzüglich: Kaufkosten des PoC -(801)- -(858)- -(648)- -(801)- -(858)- -(648)-

Betriebskosten gesamt ohne PoC von Dritten -11.827- -11.065- -11.185- -5.018- -4.619- -4.580-

PGM-Produktion gemäß obiger Tabelle 4Eoz - 2Eoz -458.202- -428.342- -511.052- -191.717- -178.589- -205.832-

Abzüglich: Produktion Mimosa -(27.630)- -(27.397)- -(29.646)- --- --- ---

PGM-Produktion ohne Mimosa -430.572- -400.945- -481.406- -191.717- -178.589- -205.832-

Abzüglich: PoC-Produktion -(18.400)- -(21.936)- -(17.189)- -(18.400)- -(21.936)- -(17.189)-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten -412.172- -379.009- -464.217- -173.317- -156.653- -188.643-

PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten -439.802- -406.406- -493.863- -173.317- -156.653- -188.643-

Gemahlene/aufbereitete Tonnen kt -8.205- -7.524- -10.343- -2.312- -2.278- -2.720-

Abzüglich: Tonnen Mimosa -(349)- -(357)- -(370)- --- --- ---

PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten -7.856- -7.166- -9.973- -2.312- -2.278- -2.720-

Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz - R/2Eoz -29.328- -29.737- -24.580- -30.352- -30.668- -25.399-

US$/4Eoz - US$/2Eoz -1.802- -1.804- -1.393- -1.864- -1.861- -1.440-

R/t -1.607- -1.664- -1.187- -2.516- -2.405- -1.922-

US$/t -99- -101- -67- -155- -146- -109-

Betriebskosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz - R/2Eoz -28.694- -29.195- -24.094- -28.953- -29.486- -24.279-

US$/4Eoz - US$/2Eoz -1.763- -1.772- -1.366- -1.778- -1.789- -1.376-

R/t -1.505- -1.544- -1.122- -2.170- -2.028- -1.684-

US$/t -92- -94- -64- -133- -123- -95-

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale

SA-PGM-Betriebe gesamt Marikana

Mio. R Sep. 2026 Jun. 2026 Sep. 2025 Sep. 2026 Jun. 2026 Sep. 2025

All-in Sustaining Costs gesamt gemäß obiger Tabelle -11.560- -11.179- -10.961- -5.341- -4.956- -4.592-

Abzüglich: Kaufkosten des PoC -(801)- -(858)- -(648)- -(801)- -(858)- -(648)-

Zuzüglich: Nebenproduktgutschrift des PoC -204- -203- -149- -204- -203- -149-

All-in Sustaining Costs gesamt ohne PoC von Dritten -10.963- -10.524- -10.462- -4.744- -4.301- -4.093-

Zuzüglich: Kosten auf Unternehmensebene, Wachstum und Investitionen -303- -193- -154- -199- -115- -139-

All-in Costs gesamt ohne PoC von Dritten -11.266- -10.717- -10.616- -4.943- -4.416- -4.232-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Eoz - 2Eoz -412.172- -379.009- -464.217- -173.317- -156.653- -188.643-

All-in Sustaining Costs ohne PoC von Dritten R/4Eoz - R/2Eoz -26.598- -27.767- -22.537- -27.372- -27.456- -21.697-

US$/4Eoz - US$/2Eoz -1.634- -1.685- -1.278- -1.681- -1.666- -1.230-

All-in Costs ohne PoC von Dritten R/4Eoz - R/2Eoz -27.333- -28.276- -22.869- -28.520- -28.190- -22.434-

US$/4Eoz - US$/2Eoz -1.679- -1.716- -1.296- -1.752- -1.711- -1.272-

ALL-IN COSTS - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldbetriebe

Angaben in Millionen Rand, sofern nicht anders angegeben

SA-BETRIEBE

SA-Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmense

gesamt bene

Umsatzkosten vor Abschreibungen1 Sep. 2026 -7.063- -2.263- -1.711- -1.249- -457- -1.383- ---

Jun. 2026 -6.995- -2.049- -1.795- -1.310- -532- -1.309- ---

Sep. 2025 -6.218- -2.130- -1.454- -992- -489- -1.153- ---

Förderabgaben Sep. 2026 -121- -125- -7- -24- -3- --- -(38)

Jun. 2026 -178- -127- -9- -50- -2- --- -(10)-

Sep. 2025 -38- -135- -8- -38- -2- --- -(145)-

CO-Steuer Sep. 2026 --- --- --- --- --- --- ---

Jun. 2026 --- --- --- --- --- --- ---

Sep. 2025 -(4)- --- --- -(4)- --- --- ---

Kosten für Gemeinden Sep. 2026 -22- -1- -2- -12- --- -7- ---

Jun. 2026 -3- --- --- --- --- -3- ---

Sep. 2025 -7- --- --- --- --- -7- ---

Aktienbasierte Vergütungen2 Sep. 2026 -41- -12- -7- -7- -1- -14- ---

Jun. 2026 -45- -16- -9- -8- --- -12- ---

Sep. 2025 -31- -7- -6- -5- -1- -12- ---

Zinsen und Abschreibungen für Rekultivierung3 Sep. 2026 -43- -(2) -1- -13- -25- -4- -2-

Jun. 2026 -39- -5- -2- -14- -25- -(9)- -2-

Sep. 2025 -59- -6- -10- -22- -29- -(10)- -2-

Leasingverhältnisse Sep. 2026 -13- -4- -1- -5- --- -3- ---

Jun. 2026 -11- -2- -1- -5- --- -3- ---

Sep. 2025 -8- --- -2- -3- --- -3- ---

Erschließung der Erzreserven Sep. 2026 -600- -524- --- -76- --- --- ---

Jun. 2026 -581- -517- --- -64- --- --- ---

Sep. 2025 -821- -473- -281- -67- --- --- ---

Erhaltungsinvestitionen Sep. 2026 -306- -145- --- -41- --- -120- ---

Jun. 2026 -253- -127- --- -28- --- -98- ---

Sep. 2025 -253- -112- -64- -26- --- -51- ---

Abzüglich: Nebenproduktgutschrift Sep. 2026 -(6) -(3) -(2) -(1) --- --- ---

Jun. 2026 -(6)- -(3)- -(2)- -(1)- --- --- ---

Sep. 2025 -(5)- --- --- --- --- -(5)- ---

All-in Sustaining Costs gesamt4 Sep. 2026 -8.203- -3.069- -1.727- -1.426- -486- -1.531- -(36)

Jun. 2026 -8.099- -2.840- -1.814- -1.478- -559- -1.416- -(8)-

Sep. 2025 -7.426- -2.863- -1.825- -1.149- -521- -1.211- -(143)-

Zuzüglich: Kosten auf Unternehmensebene, Wachstum und Sep. 2026 -569- --- --- --- --- -556- -13-

Investitionen

Jun. 2026 -1.156- --- --- --- --- -1.125- -31-

Sep. 2025 -795- --- --- --- --- -782- -13-

All-in Costs gesamt4 Sep. 2026 -8.772- -3.069- -1.727- -1.426- -486- -2.087- -(23)

Jun. 2026 -9.255- -2.840- -1.814- -1.478- -559- -2.541- -23-

Sep. 2025 -8.221- -2.863- -1.825- -1.149- -521- -1.993- -(130)-

Gold verkauft kg Sep. 2026 -4.915- -1.925- -678- -726- -262- -1.324- ---

Jun. 2026 -4.936- -1.735- -772- -819- -288- -1.322- ---

Sep. 2025 -5.361- -2.258- -861- -822- -262- -1.158- ---

oz Sep. 2026 -158.021- -61.890- -21.798- -23.341- -8.423- -42.568- ---

Jun. 2026 -158.696- -55.782- -24.820- -26.331- -9.259- -42.503- ---

Sep. 2025 -172.360- -72.596- -27.682- -26.428- -8.423- -37.231- ---

All-in Sustaining Costs4 R/kg Sep. 2026 -1.668.973- -1.594.286- -2.547.198- -1.964.187- -1.854.962- -1.156.344- ---

Jun. 2026 -1.640.802- -1.636.888- -2.349.741- -1.804.640- -1.940.972- -1.071.104- ---

Sep. 2025 -1.385.189- -1.267.936- -2.119.628- -1.397.810- -1.988.550- -1.045.769- ---

All-in Sustaining Costs US$/oz Sep. 2026 -3.189- -3.046- -4.867- -3.753- -3.544- -2.209- ---

Jun. 2026 -3.097- -3.089- -4.435- -3.406- -3.663- -2.022- ---

Sep. 2025 -2.442- -2.236- -3.737- -2.465- -3.506- -1.844- ---

All-in Costs4 R/kg Sep. 2026 -1.784.741- -1.594.286- -2.547.198- -1.964.187- -1.854.962- -1.576.284- ---

Jun. 2026 -1.875.000- -1.636.888- -2.349.741- -1.804.640- -1.940.972- -1.922.088- ---

Sep. 2025 -1.533.483- -1.267.936- -2.119.628- -1.397.810- -1.988.550- -1.721.071- ---

All-in Costs US$/oz Sep. 2026 -3.410- -3.046- -4.867- -3.753- -3.544- -3.012- ---

Jun. 2026 -3.539- -3.089- -4.435- -3.406- -3.663- -3.628- ---

Sep. 2025 -2.704- -2.236- -3.737- -2.465- -3.506- -3.035- ---

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Die Umsatzkosten vor Abschreibungen umfassen sämtliche Abbau- und Aufbereitungskosten, Raffinationskosten Dritter, allgemeine Verwaltungskosten auf Unternehmensebene sowie Genehmigungskosten

2 Aktienbasierte Vergütungen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bei erstmaligem Ansatz berechnet und enthalten nicht die Anpassung der Verpflichtung aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Abschlussstichtag

3 Die Rekultivierung umfasst den Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltrekultivierung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rekultivierungskosten. Der Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltrekultivierung und die Abschreibung der aktivierten Rekultivierungskosten spiegeln die periodischen Rekultivierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in Costs werden gemäß den Leitlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in Costs schließen Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Working Capital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungsaufwendungen und zur Normalisierung des Ergebnisses erforderliche Posten aus. Die All-in Costs setzen sich zusammen aus den All-in Sustaining Costs, also den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Berechnung der All-in Costs als Zwischensumme ausgewiesen werden, zuzüglich der Kosten auf Unternehmensebene und der wesentlichen wachstumsbezogenen Investitionen. Die All-in Sustaining Costs je Kilogramm (und Unze) und die All-in Costs je Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die All-in Sustaining Costs bzw. die All-in Costs einer Periode durch die gesamte im selben Zeitraum verkaufte Goldmenge geteilt werden

ALL-IN COSTS - QUARTALE (Fortsetzung)

Australische Betriebe

Angaben in Millionen Rand, sofern nicht anders angegeben

Zink-Wiederaufbereitungsbetrieb Century

Umsatzkosten vor Abschreibungen1 Sep. 2026 -962-

Jun. 2026 -855-

Sep. 2025 -392-

Förderabgaben Sep. 2026 -97-

Jun. 2026 -61-

Sep. 2025 -50-

Kosten für Gemeinden Sep. 2026 -15-

Jun. 2026 -15-

Sep. 2025 -15-

Bestandsveränderung Sep. 2026 -(60)

Jun. 2026 -(30)-

Sep. 2025 -425-

Aktienbasierte Vergütungen2 Sep. 2026 -11-

Jun. 2026 -13-

Sep. 2025 -5-

Zinsen und Abschreibungen für Rekultivierung3 Sep. 2026 -19-

Jun. 2026 -18-

Sep. 2025 -18-

Leasingverhältnisse Sep. 2026 -13-

Jun. 2026 -11-

Sep. 2025 -24-

Erhaltungsinvestitionen Sep. 2026 -28-

Jun. 2026 -4-

Sep. 2025 -11-

Abzüglich: Nebenproduktgutschrift Sep. 2026 -(61)

Jun. 2026 -(80)-

Sep. 2025 -(70)-

All-in Sustaining Costs gesamt4 Sep. 2026 -1.024-

Jun. 2026 -867-

Sep. 2025 -870-

Zuzüglich: Kosten auf Unternehmensebene, Wachstum und Sep. 2026 ---

Investitionen

Jun. 2026 -10-

Sep. 2025 -25-

All-in Costs gesamt4 Sep. 2026 -1.024-

Jun. 2026 -877-

Sep. 2025 -895-

Zahlbare Zinkproduktion kt Sep. 2026 -25-

Jun. 2026 -25-

Sep. 2025 -24-

All-in Sustaining Costs4 R/tZn Sep. 2026 -41.022-

Jun. 2026 -35.323-

Sep. 2025 -35.539-

US$/tZn Sep. 2026 -2.520-

Jun. 2026 -2.143-

Sep. 2025 -2.015-

All-in Costs4 R/tZn Sep. 2026 -41.022-

Jun. 2026 -35.730-

Sep. 2025 -36.560-

US$/tZn Sep. 2026 -2.520-

Jun. 2026 -2.168-

Sep. 2025 -2.073-

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Die Umsatzkosten vor Abschreibungen umfassen sämtliche Abbau- und Aufbereitungskosten, allgemeine Verwaltungskosten auf Unternehmensebene sowie Genehmigungskosten

2 Aktienbasierte Vergütungen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bei erstmaligem Ansatz berechnet und enthalten nicht die Anpassung der Verpflichtung aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Abschlussstichtag

3 Die Rekultivierung umfasst den Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltrekultivierung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rekultivierungskosten. Der Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltrekultivierung und die Abschreibung der aktivierten Rekultivierungskosten spiegeln die periodischen Rekultivierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Zinkproduktion wider

4 Die All-in Costs werden gemäß den Leitlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in Costs schließen Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Working Capital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungsaufwendungen und zur Normalisierung des Ergebnisses erforderliche Posten aus. Die All-in Costs setzen sich zusammen aus den All-in Sustaining Costs, also den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Berechnung der All-in Costs als Zwischensumme ausgewiesen werden, zuzüglich der Kosten auf Unternehmensebene und der wesentlichen wachstumsbezogenen Investitionen. Die All-in Sustaining Costs je Tonne und die All-in Costs je Tonne werden berechnet, indem die All-in Sustaining Costs bzw. die All-in Costs einer Periode durch die gesamten Tonnen zahlbarer Zinkproduktion derselben Periode geteilt werden

OPERATIVE STÜCKKOSTEN - QUARTALE

US- und SA-PGM-Betriebe

Angaben in Millionen Rand, sofern nicht anders angegeben

US-PGM-BetrieSA-PGM-Betrie Rustenburg3 Marikana3 Plat Mile3 Mimosa

be be

gesamt2,3

Unter- Gesamt Unter- Übertage Unter- Übertage Übertage Zurechen-bar

tage1 tage tage

Umsatzkosten vor Abschreibungen Sep. 2026 1.251 12.399 -5.982- -394- 5.790 -233- -745-

Jun. 2026 -1.415- -11.668- -5.325- -354- 5.803 -186- -693-

Sep. 2025 -1.259- -10.919- -5.077- -358- 5.257 -227- -926-

Bestandsveränderung Sep. 2026 (90) -406- -326- -23- 57 --- -(86)

Jun. 2026 -(173)- -410- -763- -(56)- (297) --- -(55)-

Sep. 2025 -67- -1.220- -1.260- -(81)- 41 --- -(229)-

Abzüglich: Umsatzkosten Chrom Sep. 2026 --- -(177) -(116) --- (28) -(33) ---

Jun. 2026 --- -(155)- -(104)- --- (29) -(22)- ---

Sep. 2025 --- -(306)- -(217)- --- (70) -(19)- ---

Abzüglich: Kaufkosten des PoC Sep. 2026 --- -(801) --- --- (801) --- ---

Jun. 2026 --- -(858)- --- --- (858) --- ---

Sep. 2025 --- -(648)- --- --- (648) --- ---

Betriebskosten gesamt ohne PoC von Dritten Sep. 2026 1.161 11.827 -6.192- -417- 5.018 -200- -659-

Jun. 2026 -1.242- -11.065- -5.984- -298- 4.619 -164- -638-

Sep. 2025 -1.326- -11.185- -6.120- -277- 4.580 -208- -697-

Gemahlene/aufbereitete Tonnen kt Sep. 2026 -177- -7.856- -2.757- -1.107- -1.667- -645- -1.680- -349-

Jun. 2026 -199- -7.166- -2.535- -876- -1.475- -802- -1.478- -357-

Sep. 2025 -198- -9.973- -3.152- -1.407- -1.760- -960- -2.694- -370-

PGM-Produktion ohne PoC von Dritten4 4Eoz Sep. 2026 59.417 412.172 -221.878- -10.980- 173.317 -5.997- -27.630-

Jun. 2026 -69.544- -379.009- -207.693- -9.460- 156.653 -5.203- -27.397-

Sep. 2025 -73.171- -464.217- -255.126- -11.731- 188.643 -8.717- -29.646-

Betriebskosten5,6 R/t Sep. 2026 -6.570- -1.505- -2.246- -377- 2.170 -119- -1.889-

Jun. 2026 -6.255- -1.544- -2.360- -340- 2.028 -111- -1.785-

Sep. 2025 -6.706- -1.122- -1.942- -197- 1.684 -77- -1.881-

US$/t Sep. 2026 -404- -92- -138- -23- 133 -7- -116-

Jun. 2026 -380- -94- -143- -21- 123 -7- 108

Sep. 2025 -380- -64- -110- -11- 95 -4- 107

R/4Eoz - R/2Eoz Sep. 2026 -19.540- -28.694- -27.907- -37.978- 28.953 -33.350- -23.851-

Jun. 2026 -17.859- -29.195- -28.812- -31.501- 29.486 -31.520- -23.287-

Sep. 2025 -18.122- -24.094- -23.988- -23.613- 24.279 -23.861- -23.511-

US$/4Eoz - Sep. 2026 -1.200- -1.763- -1.714- -2.333- 1.778 -2.049- -1.465-

US$/2Eoz

Jun. 2026 -1.084- -1.772- -1.748- -1.911- 1.789 -1.913- 1.413

Sep. 2025 -1.027- -1.366- -1.360- -1.339- 1.376 -1.353- 1.333

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet-

2-Die gesamten SA-PGM-Betriebe schließen die Ergebnisse von Mimosa (Finanz- und Produktionsergebnisse) aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird

3-Die Umsatzkosten vor Abschreibungen für die gesamten SA-PGM-Betriebe, Rustenburg, Marikana und Platinum Mile enthalten die Umsatzkosten für Chrom; diese werden jedoch für die Berechnung der operativen Stückkosten ausgeklammert, da die Chromproduktion nicht in der Konzentratproduktion enthalten ist

4-Für eine Überleitung der Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten siehe Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die gesamten SA-PGM-Betriebe und Marikana - Quartale

5-Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten je Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen, bereinigt um die Bestandsveränderung, abzüglich der Umsatzkosten für Chrom und PoC einer Periode durch die in derselben Periode gemahlenen/aufbereiteten Tonnen geteilt werden; die Betriebskosten je Unze werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen, bereinigt um die Bestandsveränderung, abzüglich der Umsatzkosten für Chrom und PoC einer Periode durch die in derselben Periode produzierten PGM geteilt werden

6 Die Section-45X-Steuergutschriften (Advance Manufacturing Production Credits) für die US-PGM-Untertagebetriebe beliefen sich für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 auf 186 Millionen Rand (11 Millionen US-Dollar), 228 Millionen Rand (14 Millionen US-Dollar) bzw. 181 Millionen Rand (10 Millionen US-Dollar)

OPERATIVE STÜCKKOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldbetriebe

Angaben in Millionen Rand, sofern nicht anders angegeben

SA-Goldbetriebe gesamt Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Gesamt Unter- Übertage Unter- Übertage Unter- Übertage Unter- Übertage Übertage Übertage

tage tage tage tage

Umsatzkosten vor Sep. 2026 -7.063- -5.075- -1.988- -2.227- -36- -1.599- -112- -1.249- --- -457- -1.383-

Abschreibungen

Jun. 2026 -6.995- -4.913- -2.082- -2.007- -42- -1.596- -199- -1.310- --- -532- -1.309-

Sep. 2025 -6.218- -4.561- -1.657- -2.130- --- -1.439- -15- -992- --- -489- -1.153-

Bestandsveränderung Sep. 2026 -(85) -(70) -(15) -(106) --- -32- -9- -4- --- -(1) -(23)

Jun. 2026 -(267)- -(211)- -(56)- -(16)- --- -(106)- -(20)- -(89)- --- -(5)- -(31)-

Sep. 2025 -150- -137- -13- -(45)- --- -88- -6- -94- --- -(44)- -51-

Betriebskosten gesamt Sep. 2026 -6.978- -5.005- -1.973- -2.121- -36- -1.631- -121- -1.253- --- -456- -1.360-

Jun. 2026 -6.728- -4.702- -2.026- -1.991- -42- -1.490- -179- -1.221- --- -527- -1.278-

Sep. 2025 -6.368- -4.698- -1.670- -2.085- --- -1.527- -21- -1.086- --- -445- -1.204-

Gemahlene/aufbereitete Tonnen kt Sep. 2026 -8.354- -729- -7.625- -248- -62- -180- -204- -302- --- -1.188- -6.170-

Jun. 2026 -8.381- -721- -7.660- -271- -62- -150- -172- -300- --- -1.080- -6.345-

Sep. 2025 -8.408- -864- -7.544- -296- --- -237- -74- -332- --- -989- -6.481-

Goldproduktion kg Sep. 2026 -4.835- -3.123- -1.712- -1.794- -71- -606- -92- -723- --- -242- -1.307-

Jun. 2026 -4.798- -3.066- -1.732- -1.760- -16- -581- -110- -725- --- -323- -1.283-

Sep. 2025 -5.472- -4.010- -1.462- -2.263- --- -874- -54- -873- --- -217- -1.191-

oz Sep. 2026 -155.449- -100.407- -55.042- -57.678- -2.283- -19.483- -2.958- -23.245- --- -7.780- -42.021-

Jun. 2026 -154.259- -98.574- -55.685- -56.585- -514- -18.680- -3.537- -23.309- --- -10.385- -41.249-

Sep. 2025 -175.929- -128.924- -47.004- -72.757- --- -28.100- -1.736- -28.068- --- -6.977- -38.292-

Betriebskosten1,2 R/t Sep. 2026 -835- -6.861- -259- -8.562- -577- -9.068- -593- -4.150- --- -384- -220-

Jun. 2026 -803- -6.522- -265- -7.353- -673- -9.914- -1.040- -4.072- --- -488- -201-

Sep. 2025 -757- -5.435- -221- -7.055- --- -6.435- -282- -3.276- --- -450- -186-

US$/t Sep. 2026 -51- -421- -16- -526- -35- -557- -36- -255- --- -24- -14-

Jun. 2026 -49- -396- -16- -446- -41- -602- -63- -247- --- -30- -12-

Sep. 2025 -43- -308- -13- -400- --- -365- -16- -186- --- -26- 11

R/kg Sep. 2026-1.443.226--1.602.626--1.152.453--1.182.274- -507.042--2.691.419--1.315.217--1.733.057- ----1.884.298- 1.040.551

Jun. 2026-1.402.251--1.533.594--1.169.746--1.131.250--2.625.000--2.564.544--1.627.273--1.684.138- ----1.631.579- -996.103-

Sep. 2025-1.163.743--1.171.571--1.142.271- -921.343- ----1.747.140- -388.889--1.243.986- ----2.050.691--1.010.915-

US$/oz Sep. 2026 -2.757- -3.062- -2.202- -2.259- -969- -5.142- -2.513- -3.311- --- -3.600- -1.988-

Jun. 2026 -2.647- -2.894- -2.208- -2.135- -4.954- -4.840- -3.071- -3.179- --- -3.079- -1.880-

Sep. 2025 -2.052- -2.066- -2.014- -1.625- --- -3.081- -686- -2.193- --- -3.616- -1.782-

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2026, 30. Juni 2026 und 30. September 2025 betrug 16,28 R/US$, 16,48 R/US$ bzw. 17,64 R/US$

Abweichungen in den Summen sind möglich, da die Zahlen unabhängig voneinander gerundet werden

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten je Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und die Bestandsveränderung einer Periode durch die in derselben Periode gemahlenen/aufbereiteten Tonnen geteilt werden; die Betriebskosten je Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und die Bestandsveränderung einer Periode durch die in derselben Periode produzierte Goldmenge geteilt werden

2 Da die Kloof-Betriebe zum 31. Dezember 2025 eine Laufzeit von 1 Jahr haben, werden alle Investitionen als Aufwand erfasst

ÜBERLEITUNG DES BEREINIGTEN EBITDA - QUARTALE

Quartal zum 30. Sep. 2026 Quartal zum 30. Jun. 2026 Quartal zum 30. Sep. 2025

Konzern Region Südliches Region Amerika Region Europa (EU) Region Australien Konzern Konzern Region Südliches Region Amerika Region Europa (EU) Region Australien Konzern Konzern Region Südliches Region Amerika Region Europa (EU) Region Australien Konzern

Afrika (AUS) Afrika (AUS) Afrika (AUS)

(SA) (SA) (SA)

Angaben in Millionen - Konzern SA-PGM SA-Gold US-BetriebUS-Unter- Recycling EU gesamt Keliber OYAUS gesamtZink-WiedeUnternehme Konzern SA-PGM SA-Gold US-BetriebUS-Unter- Recycling EU gesamt Keliber OYAUS gesamtZink-WiedeUnternehme Konzern SA-PGM SA-Gold US-BetriebUS-Unter- Recycling EU gesamt Keliber OYAUS gesamtZink-WiedeUnternehme

SA-Rand e tage-PGM raufbereit nsebene e tage-PGM raufbereit nsebene e tage-PGM raufbereit nsebene

gesamt ungsbetrie gesamt ungsbetrie gesamt ungsbetrie

b b b

Century Century Century

Gewinn/(Verlust) vor 7.075 4.463 2.844 299 (285) 584 (615) (227) 753 788 (669) 10.727 6.601 3.659 1.232 (242) 1.474 (410) (158) 195 227 (550) 4.994 3.453 2.052 18 (193) 211 (419) (91) 365 399 (475)

Förderabgaben, CO-Steuer

und

Steuern

Bereinigt um: - -

Abschreibungen 2.525 1.189 754 565 481 84 16 16 1 - - 2.233 1.111 736 375 275 100 5 5 7 6 (1) 2.592 1.172 1.019 398 347 51 3 3 - - -

Zinserträge (386) (196) (162) (56) (29) (27) 37 37 (4) (4) (5) (366) (169) (183) (44) (25) (19) 43 43 (6) (5) (7) (316) (93) (133) (11) (10) (1) (14) (14) (2) (2) (63)

Finanzierungsaufwand 1.105 140 230 279 268 11 26 19 37 32 393 1.118 152 240 397 385 12 (37) (44) 34 31 332 1.265 201 252 453 442 11 25 22 55 51 279

Aktienbasierte Vergütungen 504 188 120 102 92 10 64 22 27 27 3 (187) (58) (33) (61) (59) (2) (26) (8) (8) (8) (1) 728 268 177 158 147 11 94 23 26 26 5

Verlust/(Gewinn) aus 64 53 (82) (8) - (8) - - 101 101 - (111) 14 120 (475) - (475) 125 85 93 93 12 757 66 557 80 - 80 26 - 28 28 -

Finanzinstrumenten

(Gewinn)/Verlust aus (23) (32) 12 (2) (2) - 8 (14) (7) (6) (2) (55) (55) (118) 18 10 8 70 42 18 18 12 (11) 27 (54) 14 8 6 (18) 1 10 8 10

Wechselkursänderungen

Ergebnisanteil an nach der (56) (27) (36) 4 5 (1) - - - - 3 (990) (805) (190) 2 7 (5) - - - - 3 (251) (157) (103) 2 5 (3) - - - - 7

Equity-Methode

bilanzierten Beteiligungen

nach

Steuern

Schätzungsänderung der (229) 38 (265) - - - - - - - (2) 65 - (13) - - - - - 78 82 - - - - - - - - - - - -

Verpflichtung zur

Umweltrekultivierung sowie

der Verbindlichkeit und

des Vermögenswerts aus

Erstattungsansprüchen

(Gewinn)/Verlust aus dem (42) (40) (7) 5 4 1 - - - - - (29) (17) (17) 5 1 4 - - - - - 32 45 (15) 2 2 - - - - - -

Abgang von

Sachanlagen

Wertminderungen 14 14 - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restrukturierungskosten 188 3 18 (1) (1) - 168 - - - - 68 3 48 3 3 - 14 - - - - 2 - 2 - - - - - - - -

Leasingzahlungen (67) (26) (17) (2) - (2) (9) (6) (13) (13) - (55) (21) (13) (2) - (2) (9) (6) (10) (11) - (65) (21) (12) (1) - (1) (7) (2) (24) (24) -

Sonstige einmalige Kosten 101 - 10 47 47 - 42 - - - 2 51 - 54 (56) (46) (10) 84 - - - (31) 145 - (11) (59) (169) 110 113 - - - 102

Bereinigtes EBITDA 10.773 5.767 3.419 1.232 580 652 (263) (153) 895 925 (277) 12.471 6.758 4.290 1.394 309 1.085 (141) (41) 401 433 (231) 9.872 4.961 3.731 1.054 579 475 (197) (58) 458 486 (135)

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Sibanye-Stillwater stellt bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen dar, um den Lesern zusätzliche Finanzinformationen zu liefern, die vom Management regelmäßig zur Beurteilung der operativen Leistung des Konzerns überprüft werden und in der Verantwortung des Verwaltungsrats des Konzerns liegen. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zu Kennzahlen nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards betrachtet werden, einschließlich Umsatzkosten, Betriebsergebnis, Ergebnis vor Steuern, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder anderer gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards dargestellter Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit, und sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Die in diesem Dokument erörterten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sind nachstehend aufgeführt:

Nicht-IFRS-Kennzahl Definition Zweck der Berichterstattung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen Übergeleitet auf

Seite

Bereinigtes EBITDA Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; Wird zur Berechnung der Covenant-Kennzahl verwendet: 17

es wird auf Grundlage der in den Kreditverträgen von Nettoverschuldung/(Nettoliquidität) zu bereinigtem EBITDA

Sibanye-Stillwater enthaltenen Formel zur Einhaltung der

Covenant-Formel ausgewiesen und eliminiert die Auswirkungen

verschiedener einmaliger, unregelmäßiger und nicht

wiederkehrender Posten aus der Standardberechnung des

EBITDA

All-in Sustaining Costs Umsatzkosten vor Abschreibungen zuzüglich weiterer Kosten, Die vom World Gold Council für die Goldbergbaubranche 11,12,13,14

(AISC) darunter Kosten für Gemeinden, Bestandsveränderung (nur entwickelten AISC liefern Kennzahlen, die die vollständigen

PGM-Betriebe), aktienbasierte Vergütungen, Förderabgaben, Kosten zur Aufrechterhaltung der Produktion und des

CO-Steuer, Rekultivierung, Leasingverhältnisse, Verkaufs unserer Rohstoffe abbilden sollen; die

Erschließung der Erzreserven (ORD) und Berichterstattung über diese Kennzahl ermöglicht

Erhaltungsinvestitionen, abzüglich der aussagekräftige Vergleiche zwischen unseren Betrieben und

Nebenproduktgutschrift verschiedenen Bergbauunternehmen

All-in Costs (AIC) AISC zuzüglich weiterer Kosten auf Unternehmensebene und Die vom World Gold Council für die Goldbergbaubranche 11,12,13,14

wesentlicher wachstumsbezogener entwickelten AIC liefern Kennzahlen, die die vollständigen

Investitionen Kosten zur Aufrechterhaltung der Produktion und des

Verkaufs unserer Rohstoffe einschließlich

Wachstumsinvestitionen abbilden sollen; die

Berichterstattung über diese Kennzahl ermöglicht

aussagekräftige Vergleiche zwischen unseren Betrieben und

verschiedenen

Bergbauunternehmen

AISC/AIC je Einheit AISC/AIC geteilt durch die gesamte produzierte Die vom World Gold Council für die Goldbergbaubranche 11,12,13,14

PGM-Menge/verkaufte Goldmenge/produzierte (zahlbare) entwickelten AISC/AIC je Einheit liefern eine Kennzahl, die

Zinkmenge die vollständigen Kosten zur Aufrechterhaltung der

Produktion und des Verkaufs, einschließlich

Wachstumsinvestitionen (AIC), je Unze/Kilogramm/Tonne eines

Rohstoffs abbilden soll; die Berichterstattung über diese

Kennzahl ermöglicht aussagekräftige Vergleiche zwischen

unseren Betrieben und verschiedenen

Bergbauunternehmen

Betriebskosten Die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten Ausweis einer Kennzahl, die die Betriebskosten für die 12,15,16

je Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Produktion unserer Rohstoffe abbilden soll; die

Abschreibungen und die Bestandsveränderung einer Periode Berichterstattung über diese Kennzahl ermöglicht

durch die in derselben Periode gemahlenen/aufbereiteten aussagekräftige Vergleiche zwischen unseren Betrieben und

Tonnen geteilt werden; die Betriebskosten je Unze (und verschiedenen

Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Bergbauunternehmen

Abschreibungen und die Bestandsveränderung einer Periode

durch die in derselben Periode produzierten Kilogramm Gold

bzw. 2E- und 4E-PGM-Unzen geteilt

werden

Pro-forma-Finanzinformationen

Bestimmte in diesem operativen Update dargestellte Finanzinformationen, einschließlich Nicht-IFRS-Kennzahlen, stellen Pro-forma-Finanzinformationen dar. Die Verantwortung für die Erstellung und Darstellung der Pro-forma-Finanzinformationen sowie für deren Vollständigkeit und Richtigkeit liegt bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats von Sibanye-Stillwater. Diese Pro-forma-Finanzinformationen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Aufgrund ihrer Art geben die Pro-forma-Finanzinformationen die Finanzlage, die Veränderungen des Eigenkapitals sowie die Ertragslage oder die Cashflows von Sibanye-Stillwater möglicherweise nicht zutreffend wieder. Diese Pro-forma-Finanzinformationen wurden vom externen Abschlussprüfer von Sibanye-Stillwater weder geprüft noch prüferisch durchgesehen und auch nicht anderweitig beurteilt.

VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

SIBANYE STILLWATER LIMITED

(SIBANYE-STILLWATER)

Gegründet in der Republik Südafrika

Registernummer 2014/243852/06

Aktienkürzel: SSW und SBSW

Emittentenkürzel: SSW

ISIN: ZAE000259701

BÖRSENNOTIERUNGEN

JSE: SSW

A2X: SSW

NYSE: SBSW

WEBSITE

www.sibanyestillwater.com

SITZ UND HAUPTVERWALTUNG

Constantia Office Park

Bridgeview House, Building 11, Ground floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Südafrika

Private Bag X5

Westonaria 1780

Südafrika

Tel.: +27 11 278 9600

Fax: +27 11 278 9863

COMPANY SECRETARY

Lerato Matlosa

E-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com

VERWALTUNGSRAT

Dr. Vincent Maphai* (Chairman)

Dr. Richard Stewart (CEO)

Charl Keyter (CFO)

Dr. Elaine Dorward-King*

Harry Kenyon-Slaney*^

Prof. Jeremiah Vilakazi#

Dr. Lindiwe Mthimunye*

Keith Rayner#

Dr. Peter Hancock*

Philippe Boisseau*

Richard Menell#

Sindiswa Zilwa*

Terence Nombembe*

* Unabhängiges nicht geschäftsführendes Mitglied

# Nicht geschäftsführendes Mitglied

Lead Independent Director ANFRAGEN VON INVESTOREN Bitte richten Sie Anfragen von Investoren an: ir@sibanyestillwater.com JSE-SPONSOR JP Morgan Equities South Africa Proprietary Limited Registernummer 1995/011815/07 1 Fricker Road, Illovo Johannesburg 2196 Südafrika Private Bag X9936 Sandton 2146 Südafrika ABSCHLUSSPRÜFER BDO SOUTH AFRICA INC. Wanderers Office Park 52 Corlett Drive Illovo 2196 Südafrika Private Bag X60500 Houghton 2041 Südafrika Tel.: +27 11 488 1700 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS TRANSFERSTELLE BNY Mellon Shareowner Correspondence (ADSs) Postanschrift der Stelle: BNY Shareowner Services PO Box 43006 Providence, RI 02940 Vereinigte Staaten von Amerika Gebührenfrei in den USA: + 1 888 269 2377 Tel.: +1 201 680 6825 E-Mail: shrrelations@cpushareownerservices.com BNY Depositary Receipts Client Service Management Tel.: +1 212 815 4836 E-Mail: drclientserviceny@bny.com TRANSFERSTELLE SÜDAFRIKA Computershare Investor Services Proprietary Limited Rosebank Towers 15 Biermann Avenue Rosebank 2196 PO Box 61051 Marshalltown 2107 Südafrika Tel.: +27 11 370 5000 Fax: +27 11 688 5248 In Europa Swiss Resource Capital AG Marc Ollinger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch DISCLAIMER Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in diesem Bericht können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, unter anderem solche zur Finanzlage, Geschäftsstrategie, zu den Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, zur Produktions- und operativen Prognose, zu klima- und ESG-bezogenen Zielen und Kennzahlen sowie zu Plänen und Zielen des Managements für künftige Geschäftstätigkeiten von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern), sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung und der Mitglieder des Verwaltungsrats von Sibanye-Stillwater wiedergeben, und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegten Ergebnissen abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich der in diesem Bericht dargelegten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Begriffe wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, kann, könnte, glauben, anstreben, vorwegnehmen, Ziel, schätzen und Begriffe ähnlicher Bedeutung. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, und sollten im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich der in diesem Disclaimer dargelegten. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Sibanye-Stillwater wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen oder Prognosen abweichen, zählen unter anderem: die künftige Finanzlage, Pläne, Strategien, Ziele, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten und erwarteten Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungslage und die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, den Verschuldungsgrad zu senken; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für künftige Geschäftstätigkeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile aus Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kreditauflagen und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten, sowie Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Anleiheinstrumente zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; ein Versagen einer Tailings-Lagereinrichtung; die Fähigkeit, im Zusammenhang mit vergangenen, laufenden und künftigen Übernahmen (einschließlich Metallix) sowie in bestehenden Betrieben erwartete Effizienzgewinne und sonstige Kosteneinsparungen zu erzielen und diese Übernahmen erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder künftige Übernahmen abzuschließen; der Erfolg der Geschäftsstrategie sowie der Explorations- und Erschließungsaktivitäten von Sibanye-Stillwater, einschließlich vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in den Bereich Batteriemetalle oder angrenzende Sektoren sowie Schätzungen oder Erwartungen zum Unternehmenswert; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Anforderungen zu erfüllen, so zu wirtschaften, dass betroffene Gemeinden zunehmend davon profitieren; Änderungen der Marktpreise für Gold, Silber, PGM, Batteriemetalle (z. B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) sowie der Kosten für Strom, Erdölkraftstoffe und Öl, unter anderem bei Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Eintreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Untertage- und Übertagebergbau; eine weitere Herabstufung der Bonität Südafrikas; die Anfechtung des Eigentumsrechts an Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Anspruchsteller im Rahmen von Restitutions- und sonstigen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und etwaige Änderungen daran umzusetzen; der Ausgang rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder sonstigen Landnutzungsrechte des Konzerns; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Störungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Branchenstandards, regulatorischen Kosten und relevanten staatlichen Vorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, sowie neue Gesetze in Bezug auf Wasser, Bergbau, Schürfrechte und Unternehmenseigentum, einschließlich etwaiger strittiger Auslegungen; der Ausgang und die Folgen möglicher oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, einschließlich solcher zu Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder mutmaßlicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration der gesamten Endraffination und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten auf ein einziges Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwäche bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetzgebung auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften (Exchange Control Regulations) auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen und regulatorischen Umfeldern, in denen Sibanye-Stillwater über keine Erfahrung verfügt; Stromausfälle, -engpässe und -kostensteigerungen; Störungen und Engpässe in der Lieferkette sowie Preissteigerungen bei Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und sonstige makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; vorübergehende Stillstände oder vorsorgliche Unterbrechungen des Betriebs ihrer Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) sowie ungeplante Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, in ihren weltweiten Betrieben Führungskräfte und Mitarbeitende mit ausreichenden technischen und/oder produktionsbezogenen Fähigkeiten einzustellen und zu halten, die zur Erreichung ihrer Ziele bei Personalgewinnung und -bindung erforderlich sind, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung historisch benachteiligter Südafrikaner in Führungspositionen zu erreichen oder die erforderliche Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat aufrechtzuerhalten; ein Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater, sich entwickelnde Cyberbedrohungen für die Betriebe von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von Cybersicherheitsvorfällen oder -verletzungen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in den umliegenden Bergbaugemeinden, einschließlich informeller Siedlungen in der Nähe einiger südafrikanischer Betriebe von Sibanye-Stillwater; sowie die Auswirkungen ansteckender Krankheiten, einschließlich globaler Pandemien. Weitere Einzelheiten zu möglichen Risiken und Unsicherheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den Einreichungen von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburg Stock Exchange und der United States Securities and Exchange Commission beschrieben, einschließlich des Integrated Report 2025 und des Annual Financial Report für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, das am 24. April 2026 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File no. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Abschlussprüfern des Konzerns weder geprüft noch beurteilt. Nicht-IFRS-1Kennzahlen Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, unter anderem bereinigtes EBITDA, AISC, AIC und Betriebskosten. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit von Sibanye-Stillwater nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sibanye-Stillwater legt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzinformationen vor, da dies nicht ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist. Die dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Abschlussprüfern des Konzerns weder geprüft noch beurteilt. 1 IFRS bezeichnet die International Financial Reporting Standards Accounting Standards (IFRS-Rechnungslegungsstandards), wie vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben Websites Verweise in diesem Dokument auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zu deren Auffinden; diese Informationen sind nicht Bestandteil dieses Berichts und werden nicht in ihn einbezogen. Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86532 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86532&tr=1 <p><b>NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p> Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701 Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.