Kovac geht bei Guirassy nicht von langer Pause aus

dpa-AFX · Uhr
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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac rechnet nicht mit einer langen Pause seines Stürmers Serhou Guirassy. "Er sagte, er fühlt seinen Oberschenkel", äußerte Kovac nach dem 2:1 in der Champions League gegen Real Betis Sevilla.

"Wir müssen mal schauen, was da ist, ob das mehr ist als eine Zerrung, was ich eigentlich nicht glaube", erklärte der Coach. Man habe aber kein Risiko eingehen wollen. Für den Angreifer kam Siegtorschütze Konstantinos Karetsas schon in der 34. Minute in die Partie.

In der Fußball-Bundesliga trifft der BVB am Wochenende auf Aufsteiger SV Elversberg. Sollte Guirassy da nicht dabei sein können, "dann hoffen wir natürlich, im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause, dass er da dabei ist", so Kovac./max/DP/zb

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