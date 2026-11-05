Lagarde: Prüfen anhand eingehender Daten Notwendigkeit einer Zinserhöhung

Mailand, 05. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) macht eine Zinserhöhung auf ihrer letzten Sitzung des Jahres von den hereinkommenden Daten abhängig. "Bis Dezember werden uns zahlreiche Indikatoren vorliegen, die uns dabei helfen werden, ‌zu beurteilen, ob eine Zinserhöhung tatsächlich notwendig ist", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag in Mailand. Der Krieg im ⁠Iran und ⁠der daraus resultierende Energieschock führten nicht nur zu einem direkten Preisanstieg bei Diesel und Kerosin. Sie hätten auch "indirekte Auswirkungen", betonte die Französin.

Stark steigende Energiepreise haben die Teuerung im Euro-Raum auf den höchsten Stand seit mehr als drei ‌Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten im ‌Oktober um 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September. Die EZB hat vor zunehmender Inflationsgefahr im Zusammenhang mit dem andauernden Ölpreisschock ⁠infolge des Iran-Krieges gewarnt. Nachdem sie zuletzt eine Zinspause eingelegt ‌hat, dürfte sie sich aus ⁠Sicht der Finanzmärkte im Dezember mit der dritten Erhöhung im laufenden Jahr gegen die Teuerung stemmen.

Die Währungshüter wollen unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock über sogenannte Zweitrundeneffekte ‌einen breiten Preisauftrieb verursacht: ⁠Denn mit anhaltend hohen Energiekosten ⁠für Verbraucher und Firmen steigt die Gefahr, dass sich Löhne und Preise hochschaukeln. Die Zentralbank achtet dabei insbesondere auf die Dynamik der zugrunde liegenden Inflation, bei der die Preise für Energie und Nahrungsmittel außen vor bleiben. Diese sogenannte Kernrate stabilisierte sich im Oktober bei 2,5 Prozent.

(Bericht von Valentina Za, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)